Die Gladiators-Devise: Verlieren verboten

von Wolfgang Krzizok schließen

Nicht rechnen, einfach gewinnen, heißt es bei den Erding Gladiators

Erding – Noch drei Spiele müssen die Erding Gladiators in der Hauptrunde absolvieren, dabei müssen sie zwei Zähler auf Landsberg oder vier Punkte auf Peißenberg gut machen, um Platz sechs noch zu erreichen. Es darf also fleißig gerechnet werden. Trainer Thomas Vogl gibt allerdings als Devise aus: „Nicht rechnen, sondern gewinnen.“ Am Freitagabend (20 Uhr) haben die Gladiators Heimrecht gegen den EC Pfaffenhofen, am Sonntag (18 Uhr) geht es zum souveränen Spitzenreiter TEV Miesbach.

„Gegen Pfaffenhofen haben wir was gutzumachen“, sagt Vogl und erinnert an die 2:3-Niederlage. „Da haben sie schon gezeigt, dass sie gut spielen.“ Das Team von Trainer Chris Heid hat keine Chance mehr auf den sechsten Platz, entsprechend entspannt können die Eishogs die Aufgabe in Erding angehen. Dass der Tabellenzehnte die Teams an der Spitze durchaus ärgern kann, hat er vergangene Woche beim 3:2 nach Verlängerung gegen Peißenberg gezeigt.

Topscorer bei Pfaffenhofen ist der erst 22-jährige Nick Endress, ein gebürtiger Garmischer, der unter anderem schon 34 Zweitligaspiele für seinen Heimatverein SC Riessersee absolviert hat und auch schon in der Oberliga für den EV Regensburg aktiv war. Er hat bereits 36 Punkte auf seinem Konto. Knapp dahinter folgen die beiden Kontingentspieler Jake Fardoe (32 Punkte) und John Lawrence (27) sowie der Ex-Erdinger Robert Gebhardt (18). Mit Maxi Scheib steht noch ein weiterer ehemaliger Gladiator im Team der Eishogs. Für sie wird es sicherlich ein besonderes Spiel sein.

Ebenso wie auf der Gegenseite für Marko Babic, der vor zwei Wochen aus Pfaffenhofen gekommen ist. „Neue Ausfälle sind nicht dazu gekommen, es fehlen nur die Langzeitverletzten“, berichtet Vogl. Die Mannschaft habe an den Feiertagen jeweils eine Übungseinheit absolviert, „und die Jungs haben gut trainiert“. Er verspricht: „Die Mannschaft wird alles geben, wir gehen jedes Spiel wie ein Playoff-Spiel an.“

Das gilt auch für die Partie beim TEV Miesbach, der klarer Favorit ist. „Was die drauf haben, das haben sie bei uns gezeigt“, erinnert sich Vogl. Bei der 0:4-Niederlage hatte sein Team keine Chance, es war das bislang einzige Spiel, in dem die Gladiators nicht getroffen haben. „Wenn wir da bestehen wollen, müssen wir unser bestes Spiel zeigen, und vor allem dürfen wir vor dem Spitzenreiter keine Angst haben.“

Wie schon beim Heimspiel gegen Geretsried gibt es auch am Freitagabend vor, während und nach der Partie gegen Pfaffenhofen einen Benefiz-Glühweinverkauf der Mannschaft, gesponsert von der Firma Wolfra. Der Erlös geht an den Hamburger Eishockeyspieler Tjalf Caesar, der sich bei einem Sturz in die Bande das Genick gebrochen hat und nun vom Hals abwärts gelähmt ist. Am Glühweinstand können auch Spenden für den 23-Jährigen abgegeben werden.

In der ersten Drittelpause gibt es darüber hinaus eine Showeinlage: Die Trommler der Sambagruppe Obsessao werden durch die Halle ziehen und Stimmung machen.