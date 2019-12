Gladiators im Glück, Eispiraten ohne Chance

Die Fans der Erding Gladiators hatten am Freitagabend allen Grund zum Jubeln.

Eishockey-Bayernliga

von Wolfgang Krzizok

Licht und Schatten gab es am Freitagabend bei den beiden Eishockey-Bayernligisten aus dem Landkreis Erding.

Erding/Dorfen – Die Erding Gladiators haben 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) gegen den EC Pfaffenhofen gewonnen und damit die Chance auf Platz sechs gewahrt. Die Eispiraten vom ESC Dorfen haben dagegen ein deutliches 2:7 (0:1, 1:2, 1:4) gegen den EHC Waldkraiburg kassiert.

Den Erding Gladiators genügte vor knapp 900 Zuschauern eine starke Anfangs- und Endphase zum Erfolg gegen überraschend starke Eishogs aus Pfaffenhofen. Erding ging durch Tore von Daniel Krzizok (7., 14.) und Alex Gantschnig (8.) 3:0 in Führung, doch Pfaffenhofen kam mit zwei Überzahltreffern von John Lawrence (17.) und Andreas Pielmeier (33.) auf 2:3 heran. Im Schlussdrittel erlöste Philipp Michl die wackelnden Erdinger mit einem verwandelten Penalty zum 4:2 (51.), ehe Krzizok mit seinem dritten Treffer (53.) den Sack zu machte.

Der ESC Dorfen hielt vor knapp 700 Besuchern in der ersten Hälfte der Partie gut mit. Die Waldkraiburger 1:0-Führung durch Patrick Zimmermann (5.) glich Lukas Miculka aus (24.). Dann aber schossen Leon Judt (32.), Christof Radek in Überzahl (34.), Lukas Wagner (42.) und Tomas Rousek (47.) ein 5:1 für Waldkraiburg heraus. Miculka gelang in Überzahl das 2:5 (54.), aber der Tabellenzweite setzte durch Hradek (56.) und Wagner (57.) den Schlusspunkt zum verdienten 7:2.

