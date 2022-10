Erding Gladiators schlagen bissige Sharks

Von: Wolfgang Krzizok

Jubelnde Gladiators, ratlose Sharks: In einer packenden Partie bezwangen die Erdinger um (grüne Trikots, v. l.) Simon Franz, Marc Barchmann, Christoph Furtner und Elias Maier den ESC Kempten mit 3:1 Toren. © Christian Riedel

Der TSV Erding ringt Kempten beim Schütz/Jirik-Heimdebüt mit 3:1 Toren nieder. Die 500 Zuschauer waren begeistert.

Erding – Was für ein Arbeitssieg. Die Erding Gladiators bezwangen mit ihrem neuen Trainergespann Schütz/Jirik an der Bande am Sonntagabend den ESC Kempten Sharks knapp, aber verdient 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

Die Erwartungen beziehungsweise Hoffnungen auf den „Schütz-Effekt“ waren groß. Und der neue Erdinger Coach bekam zusammen mit seinem Co-Trainer Ales Jirik den größten Applaus, als die Mannschaft aufs Eis kam. Und die war schon nach 18 Sekunden in Unterzahl, weil Kapitän Philipp Michl auf die Strafbank musste. Doch fast wäre Erding der Führungstreffer gelungen, als Elias Maier bei einem Break freistehend abzog, aber nur den Pfosten traf. Doch wenig später klappte es. Als Michl von der Strafbank zurückkam, bereitete er gleich das 1:0 vor – der Schütze war Erik Modlmayr (3.).

In der Folge waren die Gastgeber zwar überlegen, aber richtig dicke Chancen taten sich zunächst – trotz zweier Überzahlmöglichkeiten – nicht auf. Die Sharks wurden dann mutiger, und Gladiators-Torwart Thomas Hingel musste nun auch ein paarmal eingreifen, war aber deutlich weniger gefordert als sein Gegenüber David Blaschta. Der vollbrachte in der 16. Minute eine Glanztat, als er überragend gegen den durchgebrochenen Ryan Murphy rettete. Dann hatte Christoph Furtner gleich zweimal das 2:0 auf dem Schläger, doch beide Male blieb Blaschta der Sieger (20.), und so war das 1:0 für Erding zur ersten Pause eher schmeichelhaft für die Sharks.

Zum zweiten Drittel mussten die Erdinger Coaches umstellen. Leon Abstreiter hatte sich bei einem Zweikampf am Knie verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zu Beginn des Mitteldrittels rettete erst Hingel mit einer spektakulären Parade die knappe Führung, und dann zeigte ein Verteidiger den Stürmern, wie das Toreschießen geht: Simon Franz machte ganz abgezockt das 2:0 (26.). Doch nur 58 Sekunden später verkürzte Daniel Rau in Überzahl mit einem satten Schlagschuss auf 1:2. In der Folge gingen die Gastgeber viel zu großzügig mit ihren Chancen um, bis es beim vierten Powerplay endlich klappte: Verteidiger Mark Waldhausen staubte zum 3:1 ab (37.).

Das letzte Drittel war ein verzweifeltes Anrennen der Allgäuer aufs Erdinger Tor, doch die Gladiators warfen ihren ganzen Kampfgeist in die Waagschale. Zudem hatten sie mit Hingel einen sicheren Rückhalt und brachten das 3:1 über die Zeit.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (3.) Modlmayr (Murphy, Michl), 2:0 (26.) Franz, 2:1 (27.) Rau (Schäffler, Oppenberger/5-4), 3:1 (37.) Waldhausen (Michl, Rukajärvi/5-4) – Zuschauer: 500 – HSR: Stefan Velkoski, Tobias Wurm – Strafminuten: Erding 8, Kempten 8