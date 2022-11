Die Pioniere der Erdinger Stadionsprecher

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Dieter Priglmeir © hep

Wer gut ist, darf sich sogar weigern, das Vereinslied zu spielen. Das wissen wir seit den 1990ern.

Bitte nicht füttern! So ein Schild haben mal Witzbolde vor die Sprecherkabine im Erdinger Eisstadion gehängt. Und das mit Recht, wer weiß, wie das Trio noch eskaliert wäre. Und damit willkommen zu Teil 2 unserer Geschichten über die besondere Spezies namens „Stadionsprecher“. Die mit den Crazy Ducks beginnen. So nannte sich der Eishockey-Fanclub, in dem auch Patrick Tischer, Mike Lechner und Thomas Kahl zuhause waren, ehe sie die Ansagen in der Eishalle revolutionierten.

Wo vorher wie am Bahnhof Zwei-Minuten-Strafen durchgegeben wurden, lief nun die Falco-Amadeus-Parodie von EAV („Man muss wissen, wann man gehen muss“). Oder wenn von beiden Teams jemand auf die Strafbank musste, sang Peter Rubin: „Wir zwei fahren irgendwohin.“ Bei Gegentoren war Gitte dran: „Freu dich bloß nicht zu früh!“ „Und wenn auf dem Eis gerauft wurde, haben wir den Rocky-Klassiker ,Eye of the Tiger‘ gespielt“, erinnert sich Thomas Kahl. Einmal habe der Schiedsrichter ausrichten lassen, „dass wir nicht übertreiben sollen“, erzählt er. „Aber eigentlich haben uns ja alle geliebt – auch die Gegner.“ Zum Beispiel die gerührten Fans aus Weißwasser, „weil wir die Puhdys gespielt haben“.

Weißwasser in Erding? Ja, wir sprechen von den 1990ern, als die Puckjäger hier noch „Erding Jets“ hießen und gegen Deggendorf 3000 Zuschauer im Stadion waren. Und als es noch kein Spotify oder Deezer gab. Das war für Thomas Kahl damals das Geschäft „Musicworld“, das gegenüber seiner Autowerkstatt war „und wo ich mir alle CDs ausleihen durfte“.

Und dann begann für ihn erst die Arbeit: die einzelnen Sequenzen suchen und auf Musikkassetten aufnehmen, die er dann bei einem Spezl in Taufkirchen auf CDs brennen ließ. Letztlich hatte das Trio rund 150 Musiksequenzen auf zwei CDs. „Da wir aber zwei CD-Spieler zur Verfügung hatten, musste man situationsbedingt flinke Finger haben und die Suchlauftaste traktieren, um den richtigen Schnipsel zum Spielgeschehen zu finden. Unser Mike hat das bravourös gemeistert“, erzählt Kahl.

Die Rollen waren aufgeteilt: Tom, der Musik-Schnipsler, Flink-Finger Mike und Patrick Tischer, „der beste Stadionsprecher der Welt“, wie Thomas Kahl sagt. „Und das mein ich ernst. Es ist unglaublich, wie Patrick die Leute im Griff gehabt und die Stimmung angeheizt hat.“ Deshalb habe dieser auch einmal einen Anruf vom Verband bekommen. „Es war eine Vorladung. Patrick sollte zu einem Stadionsprecher-Lehrgang fahren.“ Was Tischer nicht wusste: „Der Anruf war ein Telefonspaß von Radio Arabella, der dann auch gesendet wurde.“ Eingefädelt von seinen lieben Kollegen. „Da war er ein bisserl grantig“, meint Kahl grinsend.

Auch die Eishockey-Abteilungsführung war mal beleidigt. Die Mannschaft hatte ein Lied aufgenommen: „Wir sind die Jets“. Kahl: „Das war grauenvoll. Wir haben das ein einziges Mal gespielt und uns dann geweigert. Da waren sie nicht so glücklich, aber ansonsten durften wir tun, was wir wollten.“

Man sollte Stadionsprechern grundsätzlich nicht bei der Musikauswahl reinreden. Da wurde selbst Wartenbergs Franz Dellel mal sauer. Der Bon-Jovi-Fan legte sich mit älteren Herrschaften an, die bayerische Marschmusik und nicht diesen Krach wollten. „Da hat er keinen Spaß verstanden und gedroht, sein Amt niederzulegen“, erzählt Thomas Rademacher, der stets neben ihm sitzt, tickert und die Anzeigentafel bedient – und regelmäßig schwitzt, weil der Herr Dellel „in völliger Gelassenheit erst 15 Minuten vor dem Spiel auftaucht und dann noch das eine oder andere Fachgespräch führt“.

Übrigens: Das mit der Volksmusik ist ja nicht immer eine schlechte Idee. Lukas Wetzel hat heuer beim Heimspiel des TSV Dorfen gegen Rosenheim voll auf Blasmusik gesetzt, weil das Spiel zur Dorfener Volksfestzeit stattfand. Also lief beim Einlaufen „Auf der Vogelwiese“ und auch sonst sehr Zünftiges. Als Tormusik hatte er „40 Jahre Die Flippers“ gewählt. „Und weil wir 7:1 gewonnen haben, lief das in Dauerschleife“, erinnert sich sein Bruder und Sportlicher Leiter des TSV, Markus Wetzel. „Den Leuten hat’s gefallen, nächstes Jahr machen wir das wieder.“ Wir hoffen: beides! Also zünftige Musi – und 7:1 gewinnen.

Schließen wollen wir mit der Frühzeit des Stadionsprechertums. Wir erinnern uns an Georg Harrer, Präsident des TSV Erding in den 1960ern, der mit einer kompletten Plattensammlung in seine Kabine im obersten Tribüneneck verschwand und dann auflegte. Ein Klassiker: „Was braucht denn a Skifahrer no?“ Das spielte er immer. Auch im Hochsommer.