Erdinger Penalty-Erfolg in Pegnitz

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Er war wieder der Garant für den Sieg: Erdings Torwart Christoph Schedlbauer. © Christian Riedel (Archivbild)

Das war hochspannend. Die Gladiators siegen im Penaltyschießen nach einem hektischen Spiel.

Pegnitz/Erding – Erfolg für das neue Trainerteam um Felix Schütz. Die Erding Gladiators gewannen am Freitagabend in der Bayernliga beim EV Pegnitz 4:3 (0:1, 2:0, 1:2; 1:0) nach Penaltyschießen. Die Helden: der überragende Goalie Christoph Schedlbauer und Ryan Murphy, der den letzten Penalty versenkte.

Nach ausgeglichenem Beginn hatte Leon Abstreiter in der 12. Minute die Gästeführung auf den Schläger, als er knapp übers Tor schoss. Auf der Gegenseite rettete Erdings Torhüter Schedlbauer glänzend gegen einen Pegnitzer Stürmer. Die erste Strafzeit des Heimteams brachte Erding nichts, zumal schon eine halbe Minute später Florian Zimmermann nach einem Stockcheck in die Kühlbox musste. Er machte sich gerade auf den Weg zurück aufs Eis, da zappelte es erstmals im Erdinger Netz. Oleg Seibel hatte kurz vor der Drittelpause zugeschlagen.

Wenig Freude hatten die Zuschauer mit dem Beginn des Mitteldrittels. Beide Teams trafen oft im Spielaufbau die falschen Entscheidungen. Eine feine Einzelleistung von Simon Franz brachte die Gäste zurück ins Spiel, als er sich die Scheibe schnappte auf den Pegnitzer Goalie Maximilian Schmidt zufuhr und den Puck zwischen Stockhand und Latte zum 1:1 im Netz platzierte. Der Treffer fiel in Überzahl – wie auch das 2:1. Diesmal hatte nach einem Schuss von Mark Waldhausen Philipp Michl Zimmermann bedient, der dann abstaubte.

Dramatisch wurde es im hektischen dritten Abschnitt, in dem Abstreiter mit einem Pfostenschuss Pech hatte. Aber auch die Pegnitzer scheiterten einmal am Gestänge – und immer wieder an Schedlbauer. Daniel Sonneberg nutzte dann ein Überzahlspiel – Elisa Maier saß auf der Bank – zum Ausgleich. Und als Patrick Dzemla zum 3:2 traf (54.), schienen den Erdinger die Felle davonzuschwimmen, doch auch die Gladiators beherrschten diesmal das Überzahlspiel, was Michl mit dem Abstauber zum 3:3 bewies. Die Overtime blieb torlos, ebenso die ersten fünf Versuche im Penaltyschießen – ehe Murphy anlief. pir

Tore/Assists: 1:0 (20.) Seibel (Navara, Hagen); 1:1 (35/5-4).) Fran (Maier, Krämmer); 1:2 (40./5-4) Zimmermann (Michl, Waldhausen); 2:2 (46./5-4) Sonneberg (Schuster, Gerstner); 3:2 (54.) Dzemla (Gerstner); 3:3 (58.,5-4) Michl (Waldhausen, Murphy); 4:3 Murphy (P.) – Schiedsrichter: Maximilian Reitz – Strafminuten: EVP 20, ED 12