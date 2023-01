Fans und Vorstand sauer: Nach Spielwertung droht Erding auch noch eine Geldstrafe

Von: Wolfgang Krzizok

Ihren Unmut bekundeten die Fans der Erding Gladiators. © Wolfgang Krzizok

Der Ärger über die 0:5-Wertung gegen die Gladiators nach dem Spielabbruch in der Partie gegen Schongau ist in Erding immer noch groß.

Die Partie am 23. Dezember war bekanntlich abgebrochen worden, weil ein Zuschauer die Linienrichterin mit einem Puck am Kopf traf. Die Schiedsrichter wollten eigentlich im Zwei-Mann-System weiterpfeifen, beide Teams wollten auch weitermachen, doch nach telefonischer Rücksprache mit Ligenleiter Frank Butz wurde die Partie abgebrochen und nun gegen Erding gewertet.

„Was soll die Entscheidung – alle wollten weiter spielen – bis auf Sie, Herr Butz – Gegen Kollektivstrafen!“ stand auf Transparenten zu lesen, die der Erdinger Fanblock am Freitag präsentierte.

„Die Wertung müssen wir annehmen, auch wenn wir natürlich nicht sehr glücklich sind damit“, bekannte Gladiators-Pressesprecher David Whitney und fügte an: „Eine Geldstrafe wird definitiv auch noch auf uns zukommen – bis maximal 2500 Euro sind möglich.“ Damit seien Manipulationen eigentlich Tür und Tor geöffnet, wenn es auswärts in einem Spiel nicht laufe, brauche man jetzt theoretisch nur einen Puck auf die Schiedsrichter zu werfen, und das Spiel sei für die Heimmannschaft verloren.

„Die traurigste Nachricht ist, dass wir trotz einer ausgelobten Belohnung noch keinen Hinweis auf den Puckwerfer erhalten haben“, sagte Whitney. „Einen Spezl zu decken ist hier nicht der richtige Weg.“ Nach wie vor hoffe der Verein aber, dass noch der entscheidende Hinweis kommt. „Man kann sich per E -Mail oder telefonisch an uns wenden“, betonte der Pressesprecher: „Die Belohnung in Höhe von 1000 Euro steht nach wie vor.“ wk