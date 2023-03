Eishockey-Weltstars in der Erdinger Arena

Von: Wolfgang Krzizok

Felix Schütz steht im Juli zum letzten Mal aktiv auf dem Eis. © Daniel Karmann/dpa

Das ist ein echter Eishockey-Hammer und wird nicht nur Fans aus der Region begeistern: Zum Abschiedsspiel von Felix Schütz im Juli in Erding laufen auch NHL-Größen und Stanley-Cup-Sieger auf.

Erding – Felix Schütz bestreitet am 29. Juli in der Stadtwerke Erding Arena sein Abschiedsspiel. Mit dabei sollen viele nationale und internationale Stars sein, allen voran der derzeit beste NHL-Spieler Leon Draisaitl.

„Mir ist wichtig, dass ich einen richtigen Abschied als Spieler habe“, betont Schütz. „Mein letztes DEL-Spiel damals in Mannheim haben wir verloren, und dann war es einfach vorbei. So habe ich mir das nicht gewünscht.“ Aber jetzt geht der Wunsch des 35-Jährigen in Erfüllung. Die Stadtwerke Erding sorgen dafür, dass das Eis so früh wie nie aufbereitet wird und sich dann die Mannschaften „Olympisches Team 2018“ und „Internationale Freunde“ gegenüber stehen. Damit möglichst viele Eishackler dabei sein können, ist der Termin so früh gewählt worden, denn erfahrungsgemäß beginnen im August die Vorbereitungen bei den Clubs.

So freut sich Schütz in erster Linie darüber, dass Uwe Krupp und Marco Sturm als Trainer zugesagt haben. Auch Leon Draisaitl will dabei sein, neben den Stanley-Cup-Gewinnern Tom Kühnhackl und Philipp Grubauer sowie vielen Silbermedaillengewinnern von Olympia 2018 in Pyeongchang. „Natürlich kann bei dem einen oder anderen noch was dazwischenkommen“, weiß Schütz, der ausdrücklich betont, „dass nicht nur Eishockey gespielt wird“. Los geht’s am Vormittag mit einem Golfturnier in Grünbach. Gegen 14 Uhr werden die Spieler dann vor der Eishalle zu finden sein und Autogramme geben. Um 16 Uhr ist Spielbeginn.

Auch NHL-Star Leon Draisaitl will beim Abschiedsspiel von Felix Schütze dabei sein. © David Kirouac/dpa

Unmittelbar vorher und in den Drittelpausen soll es noch ein Rahmenprogramm geben, „wobei der Nachwuchs im Mittelpunkt stehen wird“, kündigt der Ex-Profi an, der in seiner aktiven Zeit unter anderem in Russland und Schweden sowie in einigen deutschen Top-Clubs gespielt hat. „Und nach dem Spiel sollen die Fans noch in der Halle bleiben, denn dann gibt es auch noch ein wenig Programm auf dem Eis“, erzählt Schütz. Mit Basti Schwele und Rick Goldmann werden zwei Ex-Spieler und aus dem Fernsehen bekannte Eishockey-Moderatoren Interviews mit einigen Spielern führen.

„Ich habe übers Eishockey viele Freunde fürs Leben gefunden, und mit denen möchte ich meinen Abschied feiern“, sagt Schütz und betont: „Ich bin ein Erdinger, hier beim TSV hat alles angefangen, hier soll es auch enden – und hoffentlich mit vielen Fans. Das würde mich wahnsinnig freuen.“

Karten ab 55 Euro (Stehplätze) gibt es ab sofort online im Ticket-Shop auf der Gladiators-Seite unter https://erding-gladiators.de.

Spielerliste

Grubauer, Pätzold, Endras, Pielmeier, Ternavsky, Lüdemann, Ankert, Reul, Akdag, Schwarz, Bergfors, Gynge, Wolf, Feistl, Eisenschmid, Reimer, Draisaitl, Uvira, Gawlik, Greilinger, Tripp, Gogulla, Rieder, Kühnhackl. Barta, Seidenberg, Krupp, Ehrhoff, Hördler, M. Müller, J. Müller, Wolf, Kahun, Mauer, Goc, Ehliz, Reimer, Plachta, Hager, Fauser, Commodore.