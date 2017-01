Erding schrammt an Blamage vorbei

Eishockey: Bayernliga

von Wolfgang Krzizok

Erding - Die Erding Gladiators haben sich gerade noch am Riemen gerissen. Nach einem katastrophalen Anfangsdrittel sorgten sie mit einem furiosen Schlussabschnitt doch noch für einen standesgemäßen 6:4-Erfolg (0:3, 2:1, 4:0) über die Mammuts aus Schongau. Damit steht fest, dass sie am kommenden Freitag Heimrecht gegen Buchloe haben.

Bei den Gladiators standen 22 Akteure auf dem Spielbericht, obwohl mit Lars Bernhardt, Timo Borrmann und Christian Poetzel drei kranke Spieler fehlten. Dafür gab Verteidiger Dominik Wagner (18) seinen Einstand. Die Gäste hatten nur 14 Feldspieler dabei, davon zwei Neulinge aus der U 23. Und einer der beiden, Sebastian Schattmaier, traf in der 3. Minute zum 1:0 für Schongau. Als Belohnung für sein erstes Bayenliga-Tor gab es den Puck als Souvenir.

Gladiators-Trainer Thomas Vogl ließ mit vier Blöcken spielen, im Tor stand Andreas Gerlspeck. Der musste in der 7. Minute zum zweiten Mal hinter sich greifen, als bei Schongauer Überzahl ein Schuss von Mathias Schuster einschlug.

Die Erdinger kamen nur langsam in Schwung. Die erste große Möglichkeit hatte Sebastian Lachner, doch er schoss am leeren Tor vorbei (12.). Druck machten die Gladiators anfangs nur in Überzahl, aber Torwart Christoph Lohr hielt glänzend. Erst gegen Ende des ersten Drittels schienen die Gastgeber die Partie besser in den Griff zu bekommen, hatten dann aber Glück, als bei einem Konter Gerlspeck gegen Daniel Holzmann hielt (16.), und Max Raß am leeren Tor vorbeischoss (19.). Nur wenige Sekunden später war es jedoch Holzmann, der beim nächsten Schongauer Break auf 3:0 erhöhte. Als die Mannschaften erstmals in die Kabinen gingen, gab es Pfiffe von den Rängen gegen die Gladiators.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts unterlief den Mammuts ein Wechselfehler, was ihnen eine Zweiminutenstrafe einbrachte. In der folgenden Überzahl traf Daniel Krzizok zum 1:3 (23). Jetzt schienen die Gastgeber ihr Phlegma endgültig abgeschüttelt zu haben, denn sechs Minuten später verkürzte Marco Deubler auf 2:3.

Aber wer glaubte, die Mammuts würden zusammenbrechen, sah sich getäuscht. Im Spiel Vier gegen Vier erhöhte Max Mewes auf 4:2 (32.) – gegen Torwart Louis Albrecht, der zur Hälfte der Spielzeit vereinbarungsgemäß Gerlspeck abgelöst hatte.

Das Schlussdrittel war noch keine Minute alt, da waren die Gladiators wieder dran. In Überzahl verkürzte Lachner auf 3:4. Glück dann wenig später, als ein Schongauer Schuss am Pfosten landete. Jetzt wollten die Gladiators unbedingt gewinnen. In der 46. Minute gelang Simon Pfeiffer der Ausgleich, und in der 55. Minute David Michel die 5:4-Führung. Den Schlusspunkt zum 6:4 setzte 70 Sekunden vor Schluss Philip Spindler.

Statistik:

Tore/Assists:0:1 (3.) Schattmaier (Halmbacher), 0:2 (7.) Schuster (Klein, Holzmann), 0:3 (19.) Holzmann (Klein), 1:3 (23.) Krzizok (Lachner, Zimmermann/5-4), 2:3 (29.) Deubler (S. Pfeiffer), 2:4 (32.) Mewes (4-4), 3:4 (41.) Lachner (Krzizok, S. Pfeiffer/5-4), 4:4 (46.) S. Pfeiffer (Deubler), 5:4 (55.) Michel (Krzizok, Zimmermann), 6:4 (59.) Spindler. – Zuschauer: 550. – HSR: Eisenhut. – Strafminuten: Erding 8, Schongau 12+10.