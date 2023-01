TSV Erding: Furioser Start und ein verklemmtes Tor

Von: Wolfgang Krzizok

Bitte abklatschen: Erik Modlmayr (Nr. 21) und seine Teamkollegen fahren nach dem nächsten Treffer zu den gratulierenden Teamkollegen. Eismeister Gruber rettet die Partie Aus Niederlagen Lehren gezogen © Christian Riedel

Die Gladiators bezwingen Schweinfurt locker. Am meisten Applaus erhielt aber der Eismeister, der einen erneuten Spielabbruch verhinderte.

Erding – Einen großen Schritt in Richtung Meisterrunde haben die Erding Gladiators gemacht. Sie haben beim 7:3 (4:1, 1:0, 2:2) gegen den ERV Schweinfurt nicht nur einen Dreier nach drei punktlosen Spielen eingefahren, sondern auch einen direkten Konkurrenten auf neun Zähler distanziert. Zwischendurch war ein erneuter Spielabbruch zu befürchten, diesmal aus technischen Gründen.

„Wir haben einen guten Start erwischt, hatten uns viel vorgenommen, wollten aggressiv spielen und blöde Konter durch die Mitte vermeiden“, analysierte Erdings Teamchef Felix Schütz in der Pressekonferenz nach der Partie. Und die Taktik ging voll auf. Die Gladiators legten ein in dieser Saison noch nie gesehenes Tempo vor, sodass den Mighty Dogs kaum Luft zum Verschnaufen blieb, und nach einer Viertelstunde stand es bereits 4:0.

„Erding hat ein brutales Forechecking gespielt, sehr aggressiv, und für uns war kein Spielaufbau möglich“, meinte Schweinfurts Trainer Andreas Kleider anerkennend. „Und wenn du dich nicht befreien kannst, dann läuft es halt so, wie es laufen muss.“ Der Coach der Mighty Dogs nahm danach eine Auszeit, prompt stand es kurz danach nur noch 1:4. Erdings Verteidiger Basti Cramer rettete für seinen geschlagenen Torwart Christoph Schedlbauer – auf der Linie stehend – mit der Hand. Der erstklassige Schiedsrichter Sebastian Eisenhut entschied auf Penalty, den Dylan Hood sicher verwandelte.

Die erste Drittelpause verlief kurios. Weil ein Brandmelder anschlug, verriegelte sich automatisch das östliche Tor bei den Eismeistern, und so konnte die Eismaschine nicht rausfahren und das Eis aufbereiten. „Ober-Eismeister“ Robert Gruber, der eigentlich frei hatte, wurde verständigt und fuhr von daheim, aus dem östlichen Landkreis, in die Eishalle. Er brachte es schließlich fertig, das Tor zu öffnen.

Aber das war noch nicht alles. Während der Zamboni seine Kreise drehte, verriegelte sich das Tor erneut. Der Versuch, mit der Eismaschine auf der Westseite vom Eis zu fahren, scheiterte, weil es dort zu eng war. Gruber schaffte es aber erneut, die Mechanik zu „überlisten“, und nach einer knappen Dreiviertelstunde Pause – das Schiedsrichtergespann zeigte viel Geduld – konnte es weitergehen.

„Das zweite Drittel war dann ein bissl ein Durcheinander, und das dritte Drittel so wie letzte Woche“, sagte Schütz. „Da hätten wir auch 12 oder 13 Tore schießen können, so viele Chancen hatten wir.“ Ab dem zweiten Abschnitt schlugen die Gäste auch eine härtere Gangart an, kassierten dafür zwei Spieldauerstrafen sowie eine zehnminütige Disziplinarstrafe und hatten, nachdem sich ein Spieler schon beim Aufwärmen verletzt hatte, nur noch zehn Feldspieler auf der Bank.

„Die Spieldauerstrafen helfen dir natürlich brutal weiter“, meinte ERV-Trainer Kleider sarkastisch. „Mit zehn Mann haben wir dann halt nur noch versucht, Kosmetik zu betreiben.“ Das sei auch gelungen und die Niederlage im Rahmen geblieben.

Sein Gegenüber Schütz nahm die aggressive Spielweise der Mighty Dogs nicht weiter tragisch. „Sie haben halt versucht, hart zu spielen und uns nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen.“ Das sei legitim. Ihn ärgerten mehr die zuletzt verlorenen Spiele in Königsbrunn und Peißenberg, „als wir unsere Chancen nicht reingebracht haben. Aber so Spiele gibt’s, und die waren eine gute Lehre für uns“.

