Gladiators erbeuten einen Punkt bei den Pirates

Eishockey - Bayernliga

von Wolfgang Krzizok schließen

Wenigstens ein Punkt. So lautete das Resümee der Erding Gladiators am Sonntagabend nach dem Gastspiel in Buchloe. 2:2 stand es nach 60 Minuten (1:0, 1:2, 0:0), den Zusatzpunkt holten sich die Pirates in der Verlängerung.

Buchloe/Erding – Gladiators-Trainer Thomas Vogl ist um seine Aufgabe derzeit nicht zu beneiden. Am Freitag fehlten mit Verteidiger Alex Rauscher sowie den Stürmern Daniel Krzizok, Sebastian Lachner und Christian Poetzel vier Leistungsträger. Dennoch wurde die Partie 4:2 gewonnen, nicht zuletzt dank der starken Leistung von Timo Borrmann. Doch ausgerechnet der verletzte sich am Knie und konnte deshalb in Buchloe nicht dabei sein. So musste der Coach die Sturmreihen erneut durcheinander würfeln und schickte Youngster Kilian Steinmann in den ersten Sturm an die Seite des Duos Spindler/Zimmermann. In den zweiten Sturm zum Duo Michl/Retzer rückte Alex Gantschnig, der am Freitag nach langer Verletzungspause erstmals wieder im Einsatz war und noch deutlichen Trainingsrückstand aufweist. Im dritten Sturm spielten Deubler, Hiendelmeyer und Pfeiffer.

Nur gut, dass die Pirates aus dem Allgäu kein besonders hohes Tempo anschlugen, und so konnten die Gladiators gut mithalten. Pech hatten sie dann allerdings in der 17. Minute, als ein Schuss von David Vycichlo so unglücklich abgefälscht wurde, dass Jonas Steinmann im Erdinger Tor keine Abwerchance hatte. Dabei hätten die Erdinger vorher schon in Führung gehen können, doch brachten Philipp Michl (4.), Simon Pfeiffer (10.) und Florian Zimmermann (14.) den Puck nicht im gegnerischen Gehäuse unter.

Im zweiten Drittel lief es zunächst besser für die Gäste. In Überzahl hatte Sebastian Schwarz die große Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte jedoch am Torwart, aber Michl war im Nachschuss zum 1:1 erfolgreich (25.). Nur Sekunden danach traf Michl die Latte. Aber in der 30. Minute war er erneut zur Stelle und brachte die Gladiators 2:1 in Führung. Danach aber marschierten reihenweise Erdinger auf die Strafbank. Eine der Überzahlmöglichkeiten nutzte Markus Vaitl zum 2:2 aus (37.). Dabei hatte zuvor Gladiators-Verteidiger Dominik Wagner die große Chance zum 3:1, als er von der Strafbank kommend alleine aufs Tor zulief, aber Daniel Blankenburg nicht überwinden konnte.

Im Schlussabschnitt machte sich bei Erding der Kräfteverschleiß bemerkbar, und jetzt dominierten die Pirates. Torwart Steinmann war es zu verdanken, dass es beim 2:2 blieb. In der letzten Minute der Verlängerung, die bekanntlich mit Drei gegen Drei gespielt wird, war er aber machtlos: Maxi Hofer traf bei einem Konter zum 3:2 für die Buchloe Pirates.