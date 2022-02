Gladiators heizen den Devils ein

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Neunmal jubeln durften die Gladiators. © Christian Riedel

Die erste Abstiegsrunden-Niederlage in Königsbrunn haben Erdings Eishackler offenbar sehr gut verdaut.

Ulm/Erding – Das hätte wohl keiner erwartet: Mit der bislang stärksten Leistung in dieser Saison haben die Erding Gladiators am Freitagabend bei den VfE Ulm/Neu-Ulm Devils mit 9:0 (2:0, 4:0, 3:0) Toren gewonnen.

Wie befürchtet war der Erdinger Kader kleiner als zuletzt. Nach dem Ausfall von Marko Babic, Lars Bernhardt, Sebastian Busch und Dominik Wagner hatte Trainer Thomas Vogl lediglich fünf Verteidiger und neun Stürmer zur Verfügung. Darunter der Kanadier Tom Callaghan, der diesmal den Vorzug vor David Hrazdira bekam.

Es begann denkbar schlecht für die Gladiators, denn nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Michael Trox in der 1. Minute folgte in der 3. Minute eine Fünf-Minuten-Strafe gegen Erik Modlmayr, sodass die Gäste sieben Minuten in Unterzahl agieren mussten. Doch dank eines überragenden Torwart Christoph Schedlbauer, einer gehörigen Portion Glück und der begeisterten Anfeuerung von rund 50 mitgereisten Fans konnte diese brenzlige Situation unbeschadet überstanden werden. Nun war die Partie ausgeglichen. Nach einem perfekten Pass von Lukas Krämmer aus dem eigenen Drittel heraus, lief Florian Zimmermann alleine aufs Ulmer Tor zu und schloss zum 1:0 ab (14.). Jetzt hatten die Gladiators die Devils im Griff, bauten zum Ende des ersten Abschnitts richtig Druck auf, und 80 Sekunden vor Drittelschluss traf Trox zum 2:0.

Im zweiten Abschnitt spielten dann nur noch die Gladiators. Das Drittel eröffnete Zimmermann nach 65 Sekunden mit einem Schuss ins Tor aus extrem spitzem Winkel. Jetzt merkte man den Gladiators den Spaß am Spiel so richtig an. In Überzahl schloss Daniel Krzizok eine tolle Kombination zum 4:0 ab (32.). Nur 47 Sekunden später wurde Zimmermann von Krzizok freigespielt und musste die Scheibe nur noch ins leere Tor schießen. Und gut drei Minuten danach nahm Mark Waldhausen in Überzahl den Puck volley und wuchtete ihn unhaltbar zum 6:0 ins Netz.

Im Schlussabschnitt spielten die Gladiators den Sieg locker nach Hause. Kapitän Philipp Michl stellte in Unterzahl auf 7:0 (50.), ehe Gabriel Gawron mit dem 8:0 (52.) und Callaghan mit dem 9:0 (56.) ihre ersten Treffer im TSV-Trikot bejubeln durften.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (14.) Zimmermann (Krämmer), 0:2 (19.) Trox (Lorenz, Guft-Sokolov), 0:3 (22.) Zimmermann (Modlmayr, Krzizok), 0:4 (32.) Krzizok (Michl, Waldhausen/5-4), 0:5 (33.) Zimmermann (Krzizok, Krämmer), 0:6 (36.) Waldhausen (Zimmermann, Rukajärvi/5-4), 0:7 (50.) Michl (Trox/4-5), 0:8 (52.) Gawron (Krzizok, Rukajärvi), 0:9 (56.) Callaghan (Trox, Krämmer) – Zuschauer: 220 – HSR: Sebastian Eisenhut – Strafminuten: Ulm/Neu-Ulm 12, Erding 13