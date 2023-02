Gladiators jagen Wild Lions aus der Arena

Von: Wolfgang Krzizok

Auf dem Weg zum Tor: Gladiators-Stürmer Daniel Krzizok (r.) überläuft den Amberger Felix Köbele und schließt sein Solo zum zwischenzeitlichen 4:0 ab. © Christian Riedel

6:3 gegen Amberg – der TSV Erding feierte gegen Spitzenreiter seinen ersten Sieg in der Meisterrunde.

Erding – Den ersten Sieg in der Meisterrunde durften die Erding Gladiators am Freitagabend in der heimischen Arena bejubeln. In einer hochklassigen Partie, die trotz aller Härte stets fair blieb, wurde Spitzenreiter ERSC Amberg 6:3 (4:0, 1:2, 1:1) geschlagen.

Die Gladiators waren nahezu komplett, und auch bei den Wild Lions war alles dabei, was Rang und Namen hat. Ambergs Coach Dirk Salinger hatte zuletzt seine Defensivtaktik verteidigt mit den Worten: „Auswärts sind wir nicht für die Show zuständig.“ Und so standen die Gäste – was dann auch keine Überraschung war – extrem tief. „Eine frühe Führung wäre recht“, hatte sich Erdings Teamchef Felix Schütz gewünscht, und nach gut drei Minuten war es soweit: Im Nachstochern war Michael Franz zum 1:0 erfolgreich.

Die Amberger blieben zunächst weiter defensiv und lauerten auf Konter. Die Wild Lions hatten auch einige Möglichkeiten, aber Erdings Torwart Thomas Hingel war auf der Hut. In der 13. Minute standen die Gladiators-Fans Kopf: Nach klasse Vorarbeit von Michael Trox vollstreckte Elias Maier zum 2:0, und nur 29 Sekunden später schlug ein Weitschuss von Simon Franz zum 3:0 ein. Und die Gastgeber legten sogar noch einen drauf: Daniel Krzizok schloss ein sensationelles Solo aus dem eigenen Drittel heraus zum 4:0 ab (18.).

Nach Wiederanpfiff hatten die Wild Lions ihre sture Defensive logischerweise aufgegeben, und nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Prompt kam Amberg in der 26. Minute zum 1:4 durch Tanner Campbell und setzte nach. Den Erdinger Fans stockte nicht nur einmal der Atem, aber die Wild Lions ließen beste Chancen aus. In Überzahl aber war es soweit: Felix Köbele verkürzte auf 2:4, und jetzt begann bei den Gastgebern das große Zittern (36.). Das hörte aber bald auf, denn in der 39. Minute war Florian Zimmermann alleine durch und schloss eiskalt zum 5:2 ab.

Aber Amberg gab sich noch lange nicht geschlagen, und nach einem Abwehrfehler traf Shawn Campbell zum 3:5 (45.). Doch die Antwort kam in Erdinger Unterzahl, bei angezeigter Strafe gegen Amberg. Da wuchtete Roni Rukajärvi den Puck zum 6:3 ins Netz (48.). Das war die Entscheidung. Und so sehr sich die Wild Lions auch bemühten, die Gladiators ließen sich den letztlich verdienten Sieg nicht mehr nehmen. wk

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (4.) M. Franz (Krzizok, Rukajärvi), 2:0 (13.) Maier (Trox, Waldhausen), 3:0 (13.) S. Franz (B. Cramer, Krzizok), 4:0 (18.) Krzizok (M. Franz), 4:1 (26.) T. Campbell (Köbele, Schmitt), 4:2 (36.) Köbele (Krieger, Roth/5-4), 5:2 (39.) Zimmermann (S. Franz), 5:3 (45.) S. Campbell (Mennear, Feder), 6:3 (48.) Rukajärvi (Busch, M. Franz/4-5) – Zuschauer: 1000 – HSR: Michael Kees, Markus Sperl – Strafminuten: Erding 10 + 5 + Spieldauer (Busch), Amberg 8