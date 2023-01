Gladiators machen zu viele Fehler

Von: Wolfgang Krzizok

Tief verteidigt: Paul Wallek (r.) macht sich lang, kann aber den Schuss des Peißenbergers Dominik Ebentheuer nicht verhindern. Miners treffen in Über- und Unterzahl © Roland Halmel

Das war eine bittere 2:5-Niederlage der Schütz-Truppe beim TSV Peißenberg. So sieht der Coach das Spiel.

Peißenberg/Erding – Es war wohl eine der vermeidbarsten Niederlagen in dieser Saison. Die Erding Gladiators waren am Freitag in Peißenberg zumindest gleichwertig, hatten schließlich sogar das Momentum auf ihrer Seite, gaben die Partie aber durch eigene Fehler aus der Hand und verloren in der Schlussphase 2:5 (0:1, 1:0, 1:4). Entscheidend waren letztlich die so genannten „special teams“, denn die Miners trafen dreimal in Über- und einmal in Unterzahl.

„Es war für uns eine harte Nummer, ähnlich wie zwei Tage zuvor bei der 1:6-Niederlage in Königsbrunn“, meinte Erdings Teamchef Felix Schütz in der anschließenden Pressekonferenz. „Wir waren teilweise klar besser – was sich natürlich komisch anhört, wenn man 2:5 verloren hat –, aber wir haben am Schluss Kleinigkeiten falsch gemacht.“ Speziell im ersten Drittel habe seine Mannschaft offensiv sehr stark gespielt und viele Schüsse aufs Tor gebracht. Trotzdem führten die Miners 1:0. Zum einen hielt Torwart Korbinian Sertl überragend, zum anderen verwertete Derek Mecrones das erste Überzahlspiel zum 1:0 (18.). Mark Waldhausen glich nach Traumpass von Florian Zimmermann nach einer halben Stunde zum 1:1 aus, und dann folgte ein verrücktes Schlussdrittel.

Sinan Ondörtoglu brachte die Miners in Führung (47.), die Gladiators glichen erneut aus, als Daniel Krzizok einen Schuss von Sebastian Busch abfälschte (52.). 45 Sekunden später marschierte ein Peißenberger auf die Strafbank, doch acht Sekunden später stand es 3:2 für Peißenberg, Torschütze war Dominik Krabbat.

In der 57. Minute kassierten die Gladiators eine Bankstrafe, weil ein Spieler zu viel auf dem Eis war, eine Minute später folgte die nächste Strafe. Das ließ sich Peißenberg nicht entgehen: Bei der 5:3-Überzahl erhöhte Dominik Ebentheuer auf 4:2 (59.), und 15 Sekunden später fixierte Derek Mecrones bei der 5:4-Überzahl den 5:2-Endstand.

„Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren“, meinte der Gladiators-Teamchef, der sein Team aber trotzdem lobte. „Wir haben in den letzten Wochen sehr sehr gutes Eishockey gezeigt“, meinte Schütz. „Dass wir aus den letzten beiden Spielen keine Punkte geholt haben, obwohl wir teilweise die bessere Mannschaft waren, ist bitter, aber das gehört zum Eishockey.“ Es werde noch eine lange Saison, prophezeite Erdings Teamchef. „Wir müssen in die Zukunft schauen, hart arbeiten, und wir werden auch wieder gewinnen“, sagte Schütz. Die nächste Möglichkeit gibt es kommenden Freitag um 20 Uhr im Heimspiel gegen den ERV Schweinfurt.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (18.) D. Mecrones (B. Mecrones, Ebentheuer/5-4), 1:1 (30.) Waldhausen (Zimmermann, Modlmayr), 2:1 (47.) Ondörtoglu (B. Mecrones, D. Mecrones), 2:2 (52.) Krzizok (Busch, Zimmermann), 3:2 (53.) Krabbat (Andrä/4-5), 4:2 (59.) Ebentheuer (Birkner, B. Mecrones/5-3), 5:2 (59.) D. Mecrones (B. Mecrones, Brixner/5-4) – Zuschauer: 950 – HSR: Stefan Velkoski – Strafminuten: Peißenberg 12, Erding 12

