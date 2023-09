Gladiators starten in die Testspielphase

Von: Dieter Priglmeir

Es geht wieder los. Am Sonntag steigen die Erdinger in die Testspielphase ein. © Christian Riedel / fotografie-ri

Es ist wieder Eiszeit im Erdinger Landkreis-Sport. Die Erding Gladiators steigen am Sonntag in die Testspielphase ein.

Der Eiskockey-Bayernligist ist beim Ligakonkurrenten EHC Klostersee zu Gast. Spielbeginn in Grafing ist um 17.30 Uhr. Die ersten Einheiten auf dem Eis waren ordentlich. Es war ein guter Zug im Training. Aber klar, es braucht noch Zeit, bis alle Automatismen greifen. Wir stehen auch erst am Anfang der Vorbereitung“, sagt Trainer Felix Schütz, der auf die Neuzugänge Dimitri Pätzold und Maximilian Forster verzichten wird. „Am Sonntag kriegen die jungen Spieler eine Chance, die auch im Trainingslager dabei waren“, ergänzt Pressesprecher David Whitney. Mit vollem Team werde Erding dann im ersten Heimspiel auflaufen, das dann am Sonntag, 10. September, um 18 Uhr steigt. Dann kommt es zum Rückspiel gegen Klostersee.

Klostersee freut man sich auf die Spiele. „Alle sind heiß darauf, dass es wieder los geht. Klar ist, dass es noch Zeit braucht, bis alle Automatismen greifen. Unabhängig davon wollen wir umsetzen, was wir bisher trainiert haben“, betont Trainer Florian Engel, der das morgige Testspiel-Derby ohne Gert Acker (Urlaub) coachen wird. Aus der eigenen Mannschaft kann er mit Ausnahme von Verteidiger Quirin Bacher und Stürmer Simon Roeder alle sichten. „Es werden sicher nicht alle auf gleich viel Eiszeit kommen, aber es sollen alle spielen, um sich zeigen zu können.“ Dominik Quinlan, der Sportliche Leiter des EHC, hat übrigens eine hohe Meinung von den Gladiators: Er stuft die Erdinger frei nach der Guardiola-Skala als „Top-Top-Top-Favorit“ in der Bayernliga ein. pir/ele