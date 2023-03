Gladiators zerlegen die Sharks

Von: Wolfgang Krzizok

Kampf um jeden Zentimeter Eis: In der Partie zwischen Erding (grün-schwarz) und Kempten ging es hart, aber nie unfair zur Sache. Hier steht beziehungsweise liegt Gladiators-Keeper Christoph Schedlbauer im Mittelpunkt. © Christian Riedel

Die Erding Gladiators haben den ersten Schritt in Richtung Playoff-Halbfinale gemacht. Am Freitagabend gewann die Truppe von Teamchef Felix Schütz nicht zuletzt dank einer überdurchschnittlichen Abschlussquote mit 9:3 (4:0, 3:2, 2:1) Toren gegen den ESC Kempten Sharks und braucht jetzt noch einen Sieg.

Erding – Beide Teams traten mit voller Kapelle an und boten von der ersten Sekunde an tolles Playoff-Hockey. In der 5. Minute spielt Michael Trox einen genialen Rückpass auf Simon Franz, und der jagte den Puck zum 1:0 für die Gladiators unter die Latte. Eine Minute später lief Kemptens Rostislav Martynek alleine aufs Erdinger Tor zu, jubelte schon, doch Christoph Schedlbauer hielt grandios. Wiederum nur 60 Sekunden später wurde dafür auf der anderen Seite gejubelt: Daniel Krzizok war aus kurzer Distanz zum 2:0 erfolgreich.

In den folgenden Minuten ging es weiter im höchsten Tempo rauf und runter, mit packenden Torszenen, und sowohl Schedlbauer als auch sein Gegenüber Danny Schubert waren gut beschäftigt. Nach einer Viertelstunde verflachte die Partie ein wenig, doch dann kam Erik Modlmayr an den Puck und versenkte ihn zum 3:0 im Winkel (19.). Und exakt 60 Sekunden später schlenzte Florian Zimmermann in Überzahl die Scheibe mit der Rückhand zum 4:0 ins Netz.

Aufgeben ist keine Tugend der Sharks, die im zweiten Drittel mächtig Gas gaben. Anton Zimmer verkürzte auf 1:4 (24.), und jetzt wackelten die Gladiators gewaltig. Erst das 5:1 von Modlmayr in Überzahl (29.) beruhigte die Erdinger Nerven wieder. Und als Modlmayr in der 35. Minute mit dem 6:1 seinen Hattrick perfekt machte, war das die Vorentscheidung. Kemptens 48-jähriger Kapitän Eric Nadeau machte zwar in Überzahl das 2:6 (37.), doch Roni Rukajärvi stellte 60 Sekunden später den alten Abstand wieder her.

Im Schlussdrittel tat sich nicht mehr viel. Mit einem tollen Treffer besorgte Zimmer nach einem Break das 3:7 (49.), doch wieder kam die Erdinger Antwort prompt. Der überragende Modlmayr schloss ein Break zum 7:3 ab (50.), es war sein vierter Treffer an diesem Abend, und Michael Franz legte noch das 9:3 nach (52.). Damit war der Erdinger Torhunger gestillt.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (5.) S. Franz (Trox, Michl), 2:0 (7.) Krzizok (Waldhausen, Plihal), 3:0 (19.) Modlmayr (Waldhausen), 4:0 (20.) Zimmermann (Busch, Modlmayr/5-4), 4:1 (24.) Zimmer (Revaj, Nadeau), 5:1 (29.) Modlmayr (Zimmermann, Busch/5-4), 6:1 (35.) Modlmayr (Cramer, Busch), 6:2 (37.) Nadeau (Martinek/5-4), 7:2 (38.) Rukajärvi (M. Franz, Lorenz), 7:3 (49.) Zimmer (Schirrmacher, Maaßen), 8:3 (50.) Modlmayr (Waldhausen), 9:3 (52.) M. Franz (Krzizok, Plihal) – Zuschauer: 1200 – HSR: Florian Meineke, Robert Paule – Strafminuten: Erding 6, Kempten 10