Großartiger Kampf der Gladiators

Eishockey - Bayernliga

von Wolfgang Krzizok

Was für ein Spiel. Die Erding Gladiators und der EHC Königsbrunn machten gestern Abend Werbung für den Eishockeysport. Das bessere Ende für sich hatten nach 60 packenden Minuten die Gladiators, die mit 6:3 Toren (2:1, 0:1, 4:1) gewannen.

Erding – Die erste Strafe kassierte Erdings Florian Zimmermann. Kaum war er wieder zurück, jagte er den Puck zum 1:0 in den Winkel (5.). Kurz darauf die nächste Strafe gegen Erding, und im Powerplay war es Dominik Schönwetter, der mit einem satten Schuss von der blauen Linie ausglich (7.). Mit hohem Tempo ging es weiter, die Torhüter Jonas Steinmann (Erding) und Donatas Zukovas (Königsbrunn) durften keine Sekunde unaufmerksam sein. Danach gerieten die Gladiators zweimal in Unterzahl, wobei zumindest eine Strafe äußerst diskussionswürdig war. Doch in Unterzahl brachte Marco Deubler Erding 69 Sekunden vor Drittelschluss 2:1 in Führung.

Im zweiten Durchgang wurde die ohnehin schon flotte Partie noch schneller. Beide Mannschaften drückten weiter aufs Tempo und kannten nur eine Richtung: vorwärts. Bei einem Break in Unterzahl waren die Königsbrunner zu verspielt (25.), auf der Gegenseite rettete Zukovas gegen Daniel Krzizok (28.). Die Partie war total ausgeglichen. Im Spiel Vier gegen Vier kamen die Königsbrunner dann zum überraschenden Ausgleich, als Steinmann bei einem Verlegenheitsschuss von EHC-Neuzugang Aleksander Polaczek daneben griff (34.). Kurz vor Drittelschluss Glück für die Gäste, als Florian Fischer nach einem Feilmeier-Rückpass voll abzog, aber Zukovas anschoss. Quasi im direkten Gegenzug machte Steinmann seinen Fehler wieder gut mit einer tollen Parade gegen Patrick Zimmermann.

Auch im Schlussdrittel war es eine Partie auf höchstem Bayernliga-Niveau. Besser aus der Kabine kamen die Gladiators. Im Spiel Vier gegen Vier zog Verteidiger Dominik Wagner ab, Krzizok hielt den Schläger dazwischen, und es stand 3:2 (43.). Die Partie wurde jetzt härter, und reihenweise marschierten Spieler auf die Strafbank, wobei der kleinlich pfeifende Hauptschiedsrichter Florian Fröhlich vermehrt die Gastgeber bestrafte. In einer mittlerweile verbissen geführten Partie schloss Philipp Michl im Spiel Vier gegen Vier einen Konter nach super Vorarbeit von Zimmermann zum 4:2 ab (51.). Aber das war’s noch lange nicht: Max Hermann verkürzte auf 3:4 (53.), doch nur 39 Sekunden später jagte Zimmermann den Puck zum 5:3 in den Winkel. Als Simon Pfeiffer in der 57. Minute noch ein ganz schlitzohriger Treffer zum 6:3 gelang, war die Partie endgültig gelaufen.

Statistik

Tore: 1:0 (5.) Zimmermann (Wagner), 1:1 (7.) Schönwetter (5-4), 2:1 (19.) Deubler (Feilmeier/4-5), 2:2 (34.) Polaczek (Auger/4-4), 3:2 (43.) Krzizok (Wagner, Zimmermann/4-4), 4:2 (51.) Michl (Zimmermann, Schwarz/ 4-4), 4:3 (53.) Hermann (Polaczek, Rinke), 5:3 (54.) Zimmermann, 6:3 (57.) Pfeiffer. – HSR: Florian Fröhlich. – Zuschauer: 600. – Strafminuten: Erding 22 + 10 (Krämmer), Königsbrunn 14.