Ein unglaubwürdiger Ligenleiter

Von: Wolfgang Krzizok

Wolfgang Krzizok © privat

Eigentore sind im Eishockey sehr selten. Ein kapitales hat diese Woche aber Frank Butz, seines Zeichens Ligenleiter beim Bayerischen Eissport-Verband (BEV), geschossen – bei der „Zusammenstellung“ der Playoff-Halbfinalserien in der Bayernliga.

Am Dienstag nach Beendigung der Viertelfinalserien war eigentlich klar: Im Halbfinale spielen Königsbrunn gegen Miesbach und Erding gegen Peißenberg. Die Königsbrunner und Peißenberger hatten dies unmittelbar nach der Schlusssirene schon auf ihren Social-Media-Kanälen verkündet. Große Freude vor allem bei den Erdinger Fans, die seit vielen Jahren eine herzliche Fan-Freundschaft mit den Peißenbergern verbindet, die allgemein auch als sehr reisefreudig gelten. Das hätte in beiden Stadien volles Haus bedeutet.

Gut, dass Frank Butz persönlich in Erding beim Spiel gegen Kempten anwesend war. Er aber ließ sich nicht zu einer definitiven Aussage durchringen, tendierte aber eher zu Königsbrunn gegen Peißenberg und Erding gegen Miesbach.

Gladiators-Pressesprecher David Whitney berief sich auf die offiziellen Durchführungsbestimmungen und wollte Butz mit einer Skizze helfen. Königsbrunn und Erding sind beide Erster in ihren Meisterrundengruppen – Königsbrunn hat mehr Punkte, ist also der „bessere Erste“. Deshalb muss der EHC gegen die am schlechtesten platzierte Mannschaft spielen, den TEV Miesbach, der Dritter war. Erding folglich gegen Peißenberg, das Zweiter war. Je länger er sich das anschaue, umso mehr tendiere er zu dieser Lösung, meinte Butz zu Whitney.

Doch am nächsten Morgen war alles anders. Butz verkündete, dass der jeweils besser platzierte Verein nach Beendigung der Aufstiegsrunde Heimrecht hat. Das war bekannt. Aber dann ließ er weiter verlauten: „Ist diese Platzierung gleich, entscheidet die Platzierung nach der Vorrunde.“ Folglich spielt Miesbach (1.) gegen Erding (7.) und Königsbrunn (4.) gegen Peißenberg (6.). Eine Argumentation, die an Lächerlichkeit und Hilflosigkeit nicht zu überbieten ist. Butz schreibt weiter: „Es liegt allein in meiner Verantwortung, dass dies in den Durchführungsbestimmungen nicht verständlich beschrieben wurde. Bitte entschuldigen Sie mein Versehen.“

Das Kind ist jedoch in den Brunnen gefallen. Hatte schon kaum einer den Modus mit zwei Meisterrunden-Gruppen à vier Mannschaften verstanden, so wird die Meisterrunde jetzt komplett ad absurdum geführt – dank Eigentor-Schütze Butz.