Erding zähmt die Mighty Dogs

Von: Wolfgang Krzizok

Wieder durften die Gladiators jubeln. © Christian Riedel (Archiv)

Die längste Auswärtsfahrt hat sich gelohnt: Die Erding Gladiators haben am Freitagabend 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) beim ERV Schweinfurt gewonnen und Platz eins in der Abstiegsrunde verteidigt.

Erdings Trainer hatte fast den gleichen Kader wie vergangenes Wochenende zur Verfügung, also 14 Feldspieler – mit einem personellen Unterschied: Für Maxi Knallinger spielte sein U 20-Teamkollege Leo Schreiber. Und so hatte Vogl erneut neun Stürmer und fünf Verteidiger zur Verfügung.

Die ersten Minuten gehörten den Gladiators, die zu Möglichkeiten durch Philipp Michl und Daniel Krzizok kamen, aber ERV-Torwart Benedict Roßberg war auf dem Posten. Dann aber rückte sein Gegenüber Christoph Schedlbauer in den Mittelpunkt. Eine bedrohliche Situation ergab sich, als er hinter sein Tor fuhr, um den Puck abzufangen, dieser aber unvermittelt von der Bande absprang und vor dem Tor landete. Schedlbauer konnte aber ebenso retten, wie wenig später, als Dylan Hood allein vor ihm auftauchte (8.). Dann konnte sich Erding etwas befreien, und die Partie verlief ausgeglichen. Gabriel Gwaron hatte Pech im Abschluss (15.), auf der Gegenseite scheiterte Christian Masel an Schedlbauer (16.).

Auch im zweiten Abschnitt spielten beide Teams mit offenem Visier. Es wurde hart um jeden Zentimeter Eis gekämpft, und beide Keeper brauchten sich über mangelnde Beschäftigung nicht zu beklagen. Pech hatte Michael Trox (23.), auf der Gegenseite schoss Joshua Bourne freistehend drüber (26.), und im Gegenzug scheiterte David Hrazdira an Keeper Roßberg. Dann aber hatten die Gladiators Überzahl, und Philipp Michl traf zum 1:0 für Erding. Doch kurz darauf hatten die Mighty Dogs Überzahl, und Hood vollstreckte mit Glück zum 1:1 – nach 161 Minuten war Schedlbauer wieder geschlagen. Turbulent wurde die Schlussphase im zweiten Drittel. In Überzahl brachte Roni Rukajärvi die Gladiators in Führung (38.), und 83 Sekunden später schloss Hrazdira ein Break zum 3:1 ab.

Das Schlussdrittel war ein einziges Anrennen der Mighty Dogs auf das Erdinger Tor, doch dank Schedlbauer und einem tollen Einsatz konnten die Gladiators ihr Tor sauber halten. Und als dann Michael Trox bei einem der wenigen Konter zum 4:1 traf, war der Erdinger Sieg perfekt.

Statistik: Tore/Vorlagen: 0:1 (29.) Michl, Zimmermann/5-4), 1:1 (33.) Hood (Grüner/5-4), 1:2 (38.) Rukajärvi (Zimmermann, Michl/5-4), 1:3 (39.) Hrazdira, 1:4 (58.) Trox (Krzizok/4-4) – Zuschauer: 320 – HSR: Maximilian Reitz – Strafminuten: Schweinfurt 14, Erding 8