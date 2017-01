Mühsamer Auftakt der Gladiators

Eishockey – Verzahnungsrunde

von Wolfgang Krzizok schließen

Erding - In einer zerfahrenen Partie bezwangen die Erding Gladiators zum Auftakt der Verzahnungsrunde am Freitagabend den ESV Buchloe. Das Beste am 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) waren letztlich die drei Punkte.

Ehe die Partie begann, gab es eine Gedenkminute für Jugendbetreuer Siegfried Weil, der Freitagfrüh im Alter von 52 Jahren einem Herzinfarkt erlegen war. Dann stand der Sport im Mittelpunkt, und schon nach 32 Sekunden durften die Erdinger Fans jubeln, als ein Buchloer Verteidiger einen Schuss von Florian Zimmermann unhaltbar abfälschte. Genau zwei Minuten später lag der Puck zum zweiten Mal im Buchloer Tor. Nach einem zu kurz abgewehrten Schuss von Dominik Wagner war Marco Deubler erfolgreich.

In der Folge entwickelte sich eine ziemlich einseitige Partie, bis sich die Gladiators zwei Strafen einfingen und Max Dropmann bei der zweiten Überzahl auf 1:2 für die Pirates verkürzte (11.). Der Spielfluss der Gastgeber war jetzt erst einmal dahin, und Gladiators-Torwart Louis Albrecht rettete seinem Team mit einer sensationellen Parade eine Sekunde vor Drittelende die knappe Führung.

Im zweiten Abschnitt lief es wieder besser bei den Gladiators. Bereits nach 27 Sekunden traf Sebastian Lachner zum 3:1, und in Überzahl jagte Verteidiger Lars Bernhardt den Puck zum 4:1 ins Netz (28.). Eigentlich hatten die Erdinger jetzt wieder alles im Griff, sie brachten sich aber wieder durch Strafen in Nöte. Eine zweiminütige 3:5-Unterzahl überstanden sie noch unbeschadet, bei der nächsten Strafe aber verkürzte Marc Weigant 55 Sekunden vor Drittelschluss auf 2:4.

Im dritten Abschnitt wurde die Partie ruppiger. Zunächst erwischte es Erdings Daniel Krzizok, der nach einem harten Stockschlag verletzt in die Kabine musste. Für den Buchloer Übeltäter gab es nur zwei Minuten. In der folgenden Überzahl erhöhte Florian Zimmermann auf 5:2 (48.). Wenig später musste der nächste Gladiator in die Kabine – Timo Borrmann erhielt nach einem Ellbogencheck eine Spieldauerstrafe (53.). Jetzt wurde es noch einmal richtig kritisch für die Gladiators, denn die Pirates machten in der fünfminütigen Überzahl mächtig Druck. Doch der großartig haltende Albrecht verhinderte einen Gegentreffer. Als die Gäste den Torwart vom Eis nahmen, wurde Lachner vor dem leeren Tor beim Schuss gefoult, und der Schiedsrichter entschied auf Technisches Tor, was das 6:2 bedeutete.

Statistik

Tore: 1:0 (1.) Zimmermann (Lachner, Krzizok), 2:0 (3.) Deubler (Wagner), 2:1 (11.) Dropmann (Krafczyk/5-4), 3:1 (21.) Lachner (Zimmermann, Krzizok), 4:1 (28.) Bernhardt (Borrmann, Poetzel/5-4), 4:2 (40.) Weigant (Heckelsmüller/5-4), 5:2 (48.) Zimmermann (Deubler, Mühlbauer/5-4), 6:2 (60.) Lachner (Technisches Tor). – Zuschauer: 500. –

HSR: Martin Grech. – Strafminuten:Erding 22 + 5 + Spieldauer (Borrmann), Buchloe 14.