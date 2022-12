Nächste Verstärkung für die Gladiators

Von: Wolfgang Krzizok

Der nächste Neuzugang: Die Trainer Ales Jirik (l.) und Felix Schütz (r.) begrüßen Michael Franz. © Privat

Michael Franz gibt heute Abend gegen Waldkraiburg seinen Einstand.

Erding – Auf Platz sieben haben sich die Erding Gladiators in der Bayernliga-Tabelle nach vorne gearbeitet. Dieser Rang soll gefestigt werden. Dazu benötigt die Truppe von Teamchef Felix Schütz aber heute Abend (20 Uhr) im Heimspiel gegen den EHC Waldkraiburg einen Sieg. Mithelfen soll dabei Neuzugang Michael Franz.

Das jüngste Sechs-Punkte-Wochenende wird heuer das letzte gewesen sein. „Schuld“ daran ist der Spielplan. Die Gladiators haben jetzt drei Freitags-Heimspiele in Folge und sind sonntags stets spielfrei. Zwischen Weihnachten und Silvester folgen dann drei Auswärtsspiele innerhalb von nur fünf Tagen.

Der heutige Gegner Waldkraiburg ist bislang die große Enttäuschung der Saison. In den vergangenen Jahren waren sie immer als Meisterrunden-Teilnehmer gesetzt, im Moment aber sind die Löwen als Zwölfter weit vom begehrten achten Rang entfernt. Dem neuen Trainer Markus Berwanger ist es bislang noch nicht gelungen, nicht zuletzt aufgrund personeller Probleme, die Mannschaft auf Meisterrunden-Kurs zu bringen. Allerdings hatte es in der Vorrunde zu einem 4:1-Sieg gegen die Gladiators gereicht.

Mit dem Gegner will sich Schütz eigentlich gar nicht lange beschäftigen. „Wir müssen auf uns schauen und unser Spiel machen“, lautet sein Credo. Und er freut sich nach Tomas Plihal über einen weiteren Neuzugang: Von den Passau Black Hawks stößt der 23-jährige Stürmer Michael Franz zu den Gladiators, ein Bruder des Erdinger Verteidigers Simon Franz. „Wir brauchen einfach mehr Tiefe im Kader“, betont Schütz. Ob noch weitere Verstärkungen kommen, lässt er offen. „Wir werden sicher nicht irgendeinen irgendwie verpflichten“, stellt er fest. „Wir sind insgesamt gut aufgestellt, aber wenn Bedarf da ist und uns ein Spieler wirklich weiterbringt, kann es durchaus ein, dass noch einer kommt.

In der heutigen Partie muss Erdings Teamchef auf den angeschlagenen Sebastian Busch verzichten, dafür kommt Lukas Krämmer nach überstandener Krankheit wieder zurück. Dass es an den nächsten drei Wochenenden nur jeweils ein Spiel gibt, findet Schütz super: „Da können wir zwischendurch hart trainieren, an der Taktik feilen und hoffen, dass nach und nach unsere verletzten Spieler wieder zurückkommen.“ WOLFGANG KRZIZOK

Spendenaktion

Bei den nächsten drei Heimspielen gibt es wieder einen Glühwein-Sonderverkauf, gesponsert von der Firma Wolfra. Den Erlös werden die Gladiators einem guten Zweck zukommen lassen.