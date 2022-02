River Rats beißen am Ende zu

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Permanent im Brennpunkt: Erdings Torwart Christoph Schedlbauer (liegend) musste gegen Geretsried Schwerstarbeit verrichten. Hier wird er von seinen Verteidigern Roni Rukjärvi (l.) und Mark Waldhausen (r.) unterstützt. © Christian Riedel

Die Gladiators müssen sich Geretsried 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben.

Erding – Eine unglaublich spannende Partie, mit ständig wechselnder Führung, erlebten über 600 Zuschauer am Sonntagabend in der Stadtwerke Erding Arena. 4:4 (2:2, 1:1, 1:1) hieß es nach 60 Minuten zwischen den Erding Gladiators und dem ESC Geretsried, den Zusatzpunkt sicherten sich die Gäste mit dem 5:4 in der Verlängerung.

Der Erdinger Kader war weiter geschrumpft, Trainer Thomas Vogl konnte nur 13 Feldspieler aufbieten. Die River Rats hatten dagegen vier Sturmreihen am Start, machten gleich mächtig Druck und gingen durch Ondrej Horvath schon nach 89 Sekunden in Führung. In der Folge handelten sich die Gäste aber ein paar Strafen ein, was die Gladiators perfekt bestraften. Jeweils im Powerplay trafen Mark Waldhausen (6.) sowie David Hrazdira (8.) und drehten die Partie. Dramatisch wurde es in der 17. Minute. In Überzahl schoss Philipp Michl nach einer Traumkombination am leeren Tor vorbei, im direkten Gegenzug lief Horvath allein aufs Erdinger Gehäuse zu, scheiterte aber am famosen Christoph Schedlbauer. Der war jedoch fünf Sekunden vor Drittelschluss machtlos, als bei Geretsrieder Überzahl ein Schuss von Marek Haloda zum 2:2 einschlug.

Als zu Beginn des Mitteldrittels von jeder Mannschaft ein Spieler auf der Strafbank saß und zudem Strafe gegen Erding angezeigt war, schlug ein Schuss von Josef Reiter zum 3:2 für die ungemein bissigen River Rats ein (27.) – Spiel gedreht. Bis zur zweiten Pause hatten die Gladiators noch zwei Powerplay-Möglichkeiten, schossen aber kein Tor. Als wenig später die Erdinger in Unterzahl einige brenzlige Situationen unbeschadet überstanden hatten, schickte Waldhausen Stürmer Michel Trox auf die Reise, der acht Sekunden vor der Sirene eiskalt zum 3:3 abschloss.

Der harte Kampf bei hohem Tempo ging im dritten Drittel weiter. Bei angezeigter Strafe gegen die Gäste wuchtete Hrazdira den Puck zum 4:3 für Erding ins Netz – Spiel gedreht (44.). Doch ein Abstauber von Florian Strobl nur vier Minuten später brachte die River Rats wieder zurück ins Spiel. Als dann kurz hintereinander drei Erdinger auf die Strafbank mussten – nach sehr umstrittenen Entscheidungen – hatte Geretsried die große Chance zum 5:4, doch Schedlbauer hielt sensationell. Aber in der Verlängerung traf Benedikt May für die River Rats zum 5:4 – Spiel endgültig gedreht.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (2.) Horvath, 1:1 (6.) Waldhausen (Michl, Zimmermann/5-4), 2:1 (8.) Hrazdira (Trox/5-4), 2:2 (20.) Haloda (Hochstraßer, Horvath/5-4), 2:3 (27.) Reiter (5-4), 3:3 (40.) Trox (Waldhausen), 4:3 (44.) Hrazdira (Zimmermann, Michl/6-5), 4:4 (48.) Strobl (Haloda, Bursch), 4:5 (63.) May (Köhler, Haloda) – Zuschauer: Lars Neelsen, Alexander Saal – HSR: 620 – Strafminuten: Erding 16, Geretsried 20