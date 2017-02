Playoffs hängen am seidenen Faden

Das starke Stück vom Wochenende

Erding/Dorfen – Noch zwei Spieltage sind in der Verzahnungsrunde zu absolvieren. Die ersten Vier jeder Gruppe ziehen in die Playoffs ein. Es wird eng für die beiden Landkreisteams, denn sowohl Erding als auch Dorfen liegen auf Rang fünf.

Große Enttäuschung bei den Erding Gladiators nach einem Null-Punkte-Wochenende und dem Zurückfallen auf Platz fünf in der Gruppe B. 4:6 in Buchloe verloren, 3:5 daheim gegen Miesbach – die Gemütsverfassung von Trainer Thomas Vogl war ihm im Gesicht abzulesen. Er sei „maßlos enttäuscht“, sagte er nach der Buchloe-Pleite und rügte sein Team: „Bei einigen fehlt es an der Einstellung.“

Vergangene Woche hatte er beispielsweise am Mittwoch nur acht Spieler im Training. Am Sonntag ruderte er ein wenig zurück und meinte: „Direkt nach dem Spiel sind immer Emotionen dabei. Ich habe am Freitag Sachen gesagt, die so nicht richtig waren und habe mit der Mannschaft schon darüber gesprochen.“ Es habe definitiv nicht an der Einstellung gefehlt. „Die Jungs haben alles gegeben, geben weiterhin alles, sind aber im Moment platt.“ Falls er Trainer in Erding bleiben werde, „werde ich defintiv was ändern, denn man hat gesehen, dass uns jetzt die Körner fehlen. Ohne hartes Training geht es halt nicht.“

Am Sonntag nach der eher unglücklichen Niederlage gegen Miesbach sagte Vogl, er sei bedrückt. Als eigentlich schwächere Mannschaft sei man in Führung gegangen, und als sein Team dann stärker geworden sei, habe es das Spiel durch dumme Strafen selbst aus der Hand gegeben.

In die allgemeine Schiedsrichter-Kritik wollte der Gladiators-Trainer nicht einstimmen. „Wenn ich schon merke, wie ein Schiri pfeift, dann muss ich mich einfach cleverer verhalten.“ Die vielen Strafen „ziehen sich wie ein roter Faden durch die Zwischenrunde“. Insgesamt sei er aber mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden gewesen. Vogl versprach: „Wir werden in den letzten beiden Spielen am Freitag in Waldkraiburg und am Sonntag gegen Landsberg alles daran setzen, um Punkte zu holen.“

Der Wahnsinn von Memmingen

Auch für die Dorfener Eispiraten wird es eng. Sie haben es in der Gruppe A als Fünfter aber noch selbst in der Hand, die Playoffs klarzumachen. Allerdings müssen die Dorfener die beiden letzten Spiele am Freitag zuhause gegen Pegnitz und am Sonntag beim Vierten in Peißenberg gewinnen. Es war ein Wahnsinnsspiel am Freitag gegen Memmingen. Die Eispiraten hätten nach deutlicher Unterlegenheit in den ersten 20 Minuten und einer beeindruckenden Steigerung in den folgenden 40 Minuten das Spiel nach der Verlängerung eigentlich als Sieger beenden müssen. Das sah auch Memmingens Trainer Waldemar Dietrich so, der nach dem 3:2-Erfolg von zwei gewonnenen und nicht von einem verlorenen Punkt sprach.

Memmingens Co-Trainer Marc Vorderbrüggen sah „einige fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen im letzten Drittel gegen beide Teams“. Diese Vorlage nahm ESC-Trainer Heinz Feilmeier auf. Er kritisierte vor allem die Strafzeit in der Verlängerung, die zum entscheidenden Gegentreffer führte. Das Memminger Tempo sei man im ersten Drittel nicht mitgegangen, lastete er seinem Team dennoch an. Er hob aber auch die Überlegenheit ab dem zweiten Spielabschnitt hervor.

Hauptschiedsrichter Tobias Wurm wurde einmal empfindlich getroffen und musste Nehmerqualitäten beweisen. Die brauchte er aber auch so – bei der Zuschauerkritik. Mehrere Entscheidungen fällte Wurm erst nach eingehender Beratung mit seinen Linienrichtern. Unterm Strich lag er fast immer richtig, meinten die Trainer. ESC-Coach Feilmeier verwies bei der Pressekonferenz auf die vielen kräftezehrenden Unterzahlspiele im zweiten Drittel. Daran seien seine Schützlinge meist selbst schuld gewesen.

Beim 2:6 am Sonntag in Höchstadt spielten die personell geschwächten Eispiraten nur die zweite Geige. Kämpferisch war Feilmeier mit seinem Team zufrieden, „spielerisch konnten wir uns nicht beteiligen“. Er und HEC-Trainer Daniel Jun sprachen übereinstimmend vom einem berechtigten Alligators-Sieg.

Wolfgang Krzizok, Georg Brennauer und Helmut Findelsberger