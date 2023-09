Wacker, aber chancenlos: Erdings Jungteam verliert in Grafing

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Rot gewinnt: Erding unterlag in Grafing 4:7. © ele

Einen ersten – allerdings noch nicht sehr aussagekräftigen – Test haben die Erding Gladiators am Sonntagabend in Grafing absolviert. Beim Ligakonkurrenten EHC Klostersee verlor das Team von Felix Schütz und Ales Jirik vor 600 Zuschauern mit 4:7 (1:4, 1:1, 2:2) Toren.

Grafing/Erding – Es war eine bessere U20, die das Trainergespann aufs Eis geschickt hatte. Unter anderem waren Dimitri Pätzold, Cheyne Matheson, Michael Trox, Tomas Plihal, Max Forster, Philipp Michl, Elias Maier, Elia Ostwald, Simon Franz und Rudi Lorenz nicht dabei.

„Die ersten Wochen Eistraining sind immer sehr intensiv. Ich wollte viele junge Spieler auch im Spiel sehen und habe daher auf einige ältere verzichtet“, erklärte Schütz. „Die U20-Jungs haben ihre Sache aber sehr gut gemacht.“

Das Tor hütete Patrick Mayer, der in der 5. Minute vom Nordamerikaner Kelvin Walz erstmals bezwungen wurde. Erik Modlmayr gelang in der 9. Minute in Überzahl zwar der Ausgleich, dann aber zogen die Grafinger bis zur ersten Drittelpause auf 4:1 davon, nach Treffern von Walz in Unterzahl (11.), Raphael Kaefer (13.) sowie Walz in Überzahl (16.).

Die Höhepunkte im zweiten Drittel waren der Anschlusstreffer zum 2:4 durch Ryan Henke (26.), eine Boxeinlage zwischen Arnaud Eibl und Modlmayr, die beiden eine Spieldauerstrafe bescherte, sowie das 5:2 durch Matthias Baumhackl 84 Sekunden vor der zweiten Pause. Die junge Erdinger Truppe ließ sich weiterhin nicht entmutigen, trotz des schnellen 6:2 durch Florian Gaschke 77 Sekunden nach Wiederbeginn und des 7:2 durch Stefan Würmseer 73 Sekunden später. Leon Abstreiter mit dem 3:7 (47.) und Paul Wallek mit dem 4:7 (48.) sorgten für ein Ergebnis, mit dem die Gladiators letztlich zufrieden sein durften.