Erdings Bilanz: Zwei Spiele, sechs Punkte, 14:0 Tore

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Gladiators im Glück: Der Schuss des Pfaffenhofeners Dominik Thebing (M.) geht knapp am von Christoph Schedlbauer gehüteten Erdinger Tor vorbei. © Christian Riedel

Die Gladiators haben mit einem 5:0 gegen Pfaffenhofen das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt gemacht.

Erding – Ein makelloses Wochenende haben die Erding Gladiators aufs Eis gelegt. Dem 9:0 am Freitag in Ulm ließ die Mannschaft von Trainer Thomas Vogl am Sonntagabend auf eigenem Eis ein 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) gegen den EC Pfaffenhofen folgen.

Erdings Trainer hatte den gleichen Kader wie am Freitag zur Verfügung, also fünf Verteidiger und neun Stürmer. Aber Pfaffenhofen setzte noch einen drauf beziehungsweise drunter, denn Eishogs-Coach Steve Pepin hatte neben fünf Verteidigern lediglich acht Stürmer zur Verfügung.

Beide Teams suchten ihr Heil von Beginn an in der Offensive. Es ging flott rauf und runter, und beide Torhüter waren von Beginn an gefordert. Die größte Chance hatte in der 5. Minute Philipp Michl, der von Michael Trox herrlich freigespielt wurde, aber an Eishogs-Keeper Thomas Hingel scheiterte. Die Pfaffenhofener hatten im ersten Drittel zwar einige gefährliche Abschlüsse, aber spielbestimmend waren die Gladiators. Pech hatte Tom Callaghan, der nach einem Solo an Hingel scheiterte (16.). 100 Sekunden vor Drittelschluss durfte der Kanadier aber doch noch jubeln, nach einem schnellen Break überwand er den Eishogs-Torwart zum 1:0.

Zu Beginn des Mittelabschnitts gerieten die Erdinger gehörig unter Druck, mussten sie doch eine eineinhalbminütige 3:5-Unterzahl überstehen. Mit Glück, Einsatz und Schedlbauer wurde diese brenzlige Phase überstanden. Aber die Eishogs blieben weiterhin am Drücker und waren jetzt das überlegene Team. Doch mitten hinein in die Pfaffenhofener Drangperiode war es Erdings Neuzugang Callaghan, der ein Solo zum 2:0 abschloss (35.). Und nur 39 Sekunden später erhöhte Daniel Krzizok auf 3:0.

Dieser Doppelschlag hatte bei den Eishogs deutliche Spuren hinterlassen. Sie bemühten sich zwar weiterhin, um die Partie noch einmal spannend zu machen, doch der Druck war jetzt lange nicht mehr so stark. Die Gladiators kontrollierten jetzt die Partie, agierten aus einer kontrollierten Defensive heraus und konterten immer wieder brandgefährlich. Als der bärenstarke Callaghan bei einem schnellen Gegenstoß für Michl auflegte, und der Gladiators-Kapitän das 4:0 erzielte, war die Entscheidung gefallen. Den Schlusspunkt setzte in der 58. Minute Florian Zimmermann, der eine Einzelaktion zum 5:0 abschloss. Dass Callaghan 20 Sekunden vor Schluss einen Penalty vergab, spielte keine Rolle mehr.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (19.) Callaghan (Zimmermann), 2:0 (35.) Callaghan, 3:0 (36.) Krzizok (Zimmermann, Modlmayr), 4:0 (47.) Michl (Callaghan, Trox), 5:0 (58.) Zimmermann (Krzizok, Waldhausen) – Zuschauer: 470 – HSR: Robert Paule – Strafminuten: Erding 10, Pfaffenhofen 6