TSV Farchant: Alle gehen Jochers Weg

von Christian Fellner schließen

Simon Nutzinger schließen

Er hat schon eine Zeit lang überlegt, ob er es noch einmal macht: Letztlich aber hat sich Markus Jocher (40) dazu entschieden, in jedem Fall noch eine Saison als Trainer des Eishockey-Landesligisten TSV Farchant dranzuhängen. Im Tagblatt-Interview erklärt er, was er sich für die kommenden Saison vorstellt.

Farchant– Erst in der Abstiegsrunde hat das Eishockeyteam des TSV Farchant in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt in der Landesliga fix gemacht. Zu wenig für Markus Jocher. Der ambitionierte Trainer will mehr erreichen. Sein Ziel: die Aufstiegsrunde. Dafür hängt der ehemalige DEL-Profi ein weiteres Jahr als Coach bei den Farchantern dran. Die Tagblatt-Redakteure Christian Fellner und Simon Nutzinger haben mit dem 40-Jährigen über dessen Pläne gesprochen.

Markus Jocher, Sie bleiben nun doch beim TSV Farchant? Wie kam’s?

So ist es. Es war ein langes Hin und Her. Ich hab’ mich erst vor Kurzem dazu entschlossen, weiterzumachen.

Warum brauchten Sie die lange Bedenkzeit?

Ich hatte auch andere Angebote. Zum Beispiel vom SC Riessersee. Dort hätte ich die U20 oder U15 übernehmen können. Das musste ich schon alles abwägen.

Was hat Sie letztlich davon überzeugt, in Farchant zu bleiben?

Vor allem in den letzten Spielen hat sich die Mannschaft sehr gut präsentiert. Da wollte ich nicht einfach so aufgeben. Zudem ist es im Jugendbereich sehr schwierig als Trainer. Vor allem in der U15, wo alle in der Pubertät stecken. Wie packt man die Burschen an? Wie spricht man mit ihnen? In dieser Hinsicht habe ich relativ wenig Erfahrung. Ich müsste praktisch bei null starten.

Haben Sie sich diese Aufgabe also noch nicht zugetraut?

Ja, genau. Irgendwann möchte ich so etwas schon einmal machen. Aber im Moment ist es mir lieber, mit fertigen Spielern zu arbeiten. In Farchant weiß inzwischen jeder, wie ich spielen will. Dort kann ich klare Erwartungen an mein Team stellen. In der U20 beim SCR wäre das wahrscheinlich ähnlich gewesen. Aber mit einer Familie ist so ein Job nicht machbar. Du spielst am Samstag daheim, musst dann am Sonntag nach Krefeld oder Iserlohn, dazu viermal Training pro Woche. Solange meine drei Kinder noch nicht groß sind, ist das zu viel Aufwand.

Dass Sie beim TSV weitermachen, soll der ausdrückliche Wunsch der Mannschaft gewesen sein.

Ich habe meinen Spielern gesagt, sie sollen sich zusammensetzen und sich überlegen, ob sie den Weg mit mir weitergehen wollen. Ich bin keinem böse, der etwas Neues ausprobieren möchte. Aber die Jungs haben sich einstimmig für mich als Coach entschieden.

Bleiben dann auch alle Spieler an Bord?

Es sieht gut aus. Benedikt Kastner bleibt zum Beispiel. Das ist sehr wichtig für mich. Er ist als Ex-Profi ein Zugpferd. Solche Spieler brauche ich, um etwas zu erreichen. Zudem fängt Tim Coutu wieder an. Meine beiden Ausländer, Matej Kurzweil und Jake Krengel, bleiben ebenfalls an Bord. Sie haben mich in einer Phase unterstützt, in der unser Kader sehr, sehr dünn gewesen ist. Da kann ich jetzt nicht sagen: Ich brauche euch nicht mehr. Es gilt für jeden: Wer mitzieht, bekommt seine Chance.

Wie steht es um das Team drumherum?

Andreas Maier bleibt als Teammanager dabei. Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen den Job beim TSV nur im Doppelpack. Allein ist die Arbeit auch nicht zu stemmen. Wenn ich einmal nicht coachen kann, brauche ich jemanden, der für mich einspringt.

Gibt es Veränderungen zur neuen Saison?

Ein großer Punkt ist, dass wir die Spieler mehr in das Vereinsgeschehen einbinden wollen. Vor allem beim Sponsoring. Das soll nicht alleine die Aufgabe von Anda und mir sein. Jeder Spieler ist für einen Sponsor zuständig, muss den Kontakt pflegen, sich bedanken, nach der Saison ein Geschenk vorbeibringen. Lauter solche Sachen.

Ist das der einzige Weg, um einen Dorfverein wie den TSV Farchant in der Landesliga zu halten?

Absolut. Ansonsten denkt sich jeder Spieler: ,Das mit den Sponsoren, das wird schon irgendjemand machen.‘ Und so geht es nicht. Wir haben nicht das Geld, um solche Strukturen zuzulassen. Ich sage zu meinen Burschen: Ihr wollt spielen, ihr wollt aufs Eis, ihr wollt Erfolg haben – dann müsst ihr dafür auch außerhalb der Trainingszeiten etwas tun.

Wie sieht’s mit den sportlichen Zielen aus?

Erst einmal: Die Landesliga wird immer besser. Kempten hat zwei Spieler aus der Oberliga geholt. Dort wird mit Geld um sich geschmissen – das ist brutal. Ich weiß das, weil auch meinen Spielern Angebote gemacht wurden. Dennoch setze ich unser Ziel hoch an: Ich will in die Aufstiegsrunde. Dort möchte ich unbedingt mitspielen.

Ist das realistisch?

Ich gehe davon aus. Wir waren heuer knapp dran, haben lediglich rund um Weihnachten einen unwahrscheinlichen Hänger gehabt, als mich der Toni (Anton Radu, Anm. d. Red.) verlassen hat und wir sehr viele Verletzte hatten. Wir sind teilweise mit sieben, acht Leuten zu den Spielen gefahren. Das war Chaos pur. Als wir in der Abstiegsrunde komplett antreten konnten, haben wir dann kein Spiel in der regulären Zeit verloren. Da haben die Jungs bewiesen, dass sie es drauf haben. Das macht mir Mut.

Wie bereiten Sie Ihr Team auf die neue Saison vor?

Am 1. Mai beginnen wir mit dem Sommertraining. Die klare Vorgabe lautet: drei Einheiten pro Woche. Das werden wir auch während der Saison so durchziehen – zusätzlich zu unserer Eiszeit am Samstagvormittag, die wir nehmen, wenn wir am Sonntag daheim spielen. Außerdem möchte ich weg von dieser Bier-Liga-Mentaliät. Ich erwarte von allen einen Schritt nach vorne. Es darf schon einmal eine Halbe nach dem Spiel getrunken werden. Aber der Fokus muss klar auf dem Sport liegen.

Geht diesen Weg jeder aus der Mannschaft mit?

Die Jungs, die da sind, stehen dazu. Ich habe ihnen gesagt, wenn sie mehr in Richtung Profitum gehen wollen, dann müssen sie sich entsprechend verhalten. Dazu gehört, sich von einigen Dingen zu verabschieden. Wer das nicht möchte, dem bleibt der Schritt in die Bezirksliga. Dort braucht es dann aber keinen Trainer mehr. Da bin ich raus. Dafür ist mir die Zeit zu schade.

Womit kann der TSV Farchant Neuzugänge locken?

Wir zahlen keine Gehälter, also müssen wir kreativ sein. Für die kommende Saison haben wir einen Partner gewonnen, der unseren Spielern bei Bedarf einen Arbeitsplatz anbieten kann. Ein neues Modell für den Verein.

Zudem haben Sie bewiesen, dass der TSV ein Sprungbrett für Talente sein kann.

Richtig. Ein Florian Imminger oder Anton Radu haben sich fast zwei Saisons bei mir herumgetrieben. Sie haben sich fit gehalten und gezeigt, dass man es aus der Landesliga nach oben sogar in die Oberliga schaffen kann. Das macht uns stolz.

Sind denn schon Neuzugänge in Aussicht?

Bis jetzt besteht der Kader aus 20 Mann. Aber ich hätte gerne 25 bis 27 Leute, um immer mit vier Reihen spielen zu können. Zwei starke, eine zum Halten und eine zum Durchschnaufen für den Rest. Dieses Jahr musste ich meine besten Leute verheizen, weil ich keine Alternativen hatte. Damit sich das ändert, haben wir ein Try-Out-Camp (am 27. April, Anm. d.Red.) geplant, bei dem sich willige Spieler, die eine Ausbildung im Nachwuchs hinter sich haben, bei uns anbieten können.

Aber Sie haben doch sicher auch Kontakt zu Spielern von anderen Vereinen?

Logisch. Da nutzt auch einer wie Benedikt Kastner sein Netzwerk. Er kennt viele Spieler. Wir sind zum Beispiel an Niklas Marschall dran, der früher schon für Farchant gespielt hat. Ein Super-Torwart, der Dennis Schlickenrieder auf der einen Seite entlasten, aber ihm auf der anderen auch Druck machen könnte, um ihn noch besser zu machen. Zudem sind wir an einem dritten Goalie dran. Auch in Mittenwald gibt es interessante Spieler. Da werden wir auch nachfragen. So ist nun mal das Spiel. Vielleicht möchte es dort nach dem Aufstiegsverzicht des Vereins jemand zumindest persönlich in der Landesliga versuchen.