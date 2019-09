TSV Farchant plant den Angriff auf die großen Vier

Freund und Feind in einem: Trainer Markus Jocher (M.) will die Spieler des TSV Farchant weiterbringen.

von Christian Fellner schließen

Neuer Modus, neuer Ausländerbeschränkung, neue Spieler: Das Eishockeyteam des TSV Farchant steht mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Landesliga, die am 11. Oktober beginnt. Prominenter Neuzugang ist Rückkehrer Florian Imminger vom SC Riessersee.

Garmisch-Partenkirchen – Markus Jocher kann schon ein boshafter Kerl sein. Hat er diesen Sommer seine Mannschaft doch glatt ins Farchanter Freibad geschleift und sie zu einer Stunde Schwimmen verdonnert. Durchgehend, ohne Pause. Mit einem schelmischen Lachen erzählt er noch heute von dieser speziellen Einheit. „Die haben mich sicher verflucht“, feixt der Coach. „Sie haben hinterher Muskeln gespürt, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie haben.“ Sommertraining à la Jocher.

„Die Vorbereitung ist intensiv“, bestätigt Jocher. Der Trainer der Farchanter Eishockeymannschaft will eben ans Limit, das Maximum herausholen. Herumdümpeln in der Landesliga, darauf verspürt er keinen Spaß. Also animiert er seine Spieler, sich zu plagen – um sich zu entwickeln. „Ich mach’s ja nicht für mich“, betont er, „dass ich Spaß habe.“ Nein, er will mit dem TSV Erfolg haben. „Dazu müssen wir an den Schrauben drehen.“ Jocher spricht von „einem weiteren Schritt zu ein bisschen mehr Professionalität“.

Einfacher wird es für das Amateur-Eishockeyteam in der Liga keinesfalls. Der neue Modus, der nur noch vier Mannschaften für den Kampf um den Aufstieg in die Bayernliga vorsieht statt zuletzt fünf, sorgt für eine weitere Verschärfung der Situation. Die Spitzenteams rüsten auf. Der Rest? Ja, der dürfte wohl auf der Strecke bleiben. „Auf dem Papier sind die ersten vier Plätze eigentlich belegt“, sagt Jocher. Zu stark erscheinen die vier Großen: Kempten, Ulm, Buchloe und Burgau. „Alle haben im Grunde vor allem ihre Schwachstellen beseitigt“, sagt Co-Trainer Andreas Maier. Trübe Aussichten? Jocher möchte naturgemäß nicht klein bei geben. „Wir wollen den vierten Platz angreifen“, stellt er klar. „Wir werden alles dafür geben, dass wir darum mitspielen.“ Die nötige Portion Realismus aber müsse immer mit dabei sein. „Mit einigen Teams werden wir über die gesamte Saison hinweg einfach nicht mithalten können.“

Selbst die Beschränkung auf zwei Ausländerpositionen, die die Vereine selbst auf der Mitgliederversammlung des Bayerischen Eissportverbands durch einen Mehrheitsbeschluss erwirkt haben, macht den TSV-Verantwortlichen nicht mehr Hoffnung. Zumindest: Bis auf einen Klub halten sich alle Teams daran. Nur die Burgauer scheren aus. „Sie ignorieren es“, betont Maier. Der ESV hat nun wohl offiziell Klage eingereicht. Ein Weg, den zuvor trotz vieler Drohungen noch kein Verein tatsächlich gegangen war. „Sie erhoffen sich wohl ein schnelles Urteil.“ Bleibt dieses aus, werden alle Partien der Burgauer, die sie mit zu vielen Kontingentspielern bestreiten, 5:0 für den Gegner gewertet. „Burgau zockt“, kommentiert Jocher. Die Farchanter sehen darin eine kleine Chance auf mehr Spannung in der Liga. „Dann wäre oben halt ein Platz mehr frei. Doch, auf den haben es die anderen dann auch abgesehen.“ Das Feld hinter den vermeintlichen Favoriten sieht Jocher recht geschlossen. Die Gegner kennen sich ja. „Bad Wörishofen und Forst sind Wundertüten, sonst ist alles eng.“

Im eigenen Kader hat es ein paar spannende Veränderungen gegeben. Die Wichtigste: Florian Imminger ist zurück. Das Abenteuer Oberliga hat er für beendet erklärt. Das Angebot des SC Riessersee taugte ihm einfach nicht. Also legt er den Fokus mehr auf den Job – und spielt weiter bei den Farchantern. Die sind heilfroh, dass der Oberauer zurückgekehrt ist. „Flori tut uns richtig gut“, stellt Jocher klar. „Er hat die Führungsrolle sofort übernommen.“ Sebastian Kastner und der 24-Jährige fungieren auch als die beiden Kapitäne in der Farchanter Mannschaft.

Schwer wiegt beim TSV vor allem die Verletzung von Benedikt Kastner. Der Routinier und Abwehrchef hat sich die Achillessehne gerissen. Bei gutem Verlauf der Reha hoffen die Coaches auf eine Rückkehr im Dezember. Nicht mehr im Team steht Stürmer Thomas Wasl, der eine Elternpause einlegt. Dafür hat sich Florian Ferkau, der über das Tryout-Camp im Sommer gekommen war, bisher gut eingeführt. „Er hat vor allem körperlich einen großen Schritt gemacht. Ein Knipser war er immer“, urteilt Jocher. „Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir ihn auch in diese Position bekommen. Als Typ ist er auf jeden Fall super fürs Team.“

Ein erstes Vorbereitungsspiel hat der TSV schon absolviert, den Ligakonkurrenten Bad Aibling 3:2 geschlagen. „Für den ersten Test ganz gut“, urteilt Jocher.

UPDATE ZUM TESTSPIEL am Sonntag: Die Partie ist abgesagt. Die Farchanter haben keinen neuen Gegner gefunden. Damit steht lediglich eine Trainingseinheit an. „So etwas habe ich in fünf Jahren nicht erlebt“, sagt Co-Trainer Andreas Maier, der vergeblich seine Kontakte bemühte. Damit bleibt dem TSV nur noch ein Vergleich am 4. Oktober in Bad Aibling.