Fehlende Puzzleteile

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Wollen es wieder wissen: Nach zwei abgebrochenen Saisons hatten die Farchanter auf die Spielzeit 21/22 freiwillig verzichtet. Nun treten sie wieder in der Bezirksliga an. © TSV Farchant

Für den TSV Farchant, EV Mittenwald, und ESV Bad Bayersoien steht der Saisonstart in der Eishockey-Bezirksliga an. Doch allen drei Teams fehlen noch ganz unterschiedliche Dinge.

Landkreis – Was ist das Schlimmste, das einem Puzzleliebhaber passieren kann? Wenn er am Ende merkt, dass ein Teil fehlt. Dann ist das ganze Werk unvollständig, auch wenn das Motiv längst zu erkennen ist. Auch die Eishockey-Mannschaften des TSV Farchant, EV Mittenwald und ESV Bad Bayersoien haben derzeit dieses Problem, sie allen vermissen noch ein Puzzlestück, um das Gesamtbild stimmig zu machen. Dabei handelt es sich um ganz unterschiedliche Dinge: Dem einen fehlt ein Trainer, dem anderen ein ganzes Stadion, dem Dritten lediglich ein Verteidiger. Das Tagblatt verschafft vor dem Saisonstart der drei Teams in der Bezirksliga einen Überblick, wer welche Puzzlestücke noch benötigt.

TSV Farchant

Ja, sie spielen noch – beziehungsweise wieder. In der Saison 2020/21 bestritt der TSV lediglich zwei Partien, dann machte die Corona-Pandemie schon wieder alles zunichte. Erneuter Saisonabbruch. Eine Spielzeit später verzichteten die Farchanter freiwillig. Zu unsicher war ihnen die ganze Nummer mit dem Virus, der Quarantäne und den Impfungen in Bezug auf die Jobs der Spieler. Manch einen Akteur zog es dann nach Mittenwald, andere nach Bad Bayersoien, der Kern aber verabschiedete sich vom geregelten Punktspielbetrieb, gab sich zufrieden mit einem Gaudi-Training einmal die Woche.

Nun aber ist Schluss mit lustig, die Ernsthaftigkeit kehrt zurück. Die Farchanter brennen auf den Saisonstart in der Süd-Staffel am Freitag mit der Heimpartie gegen den DEC Inzell Frillensee. Sie wollen gleich zeigen, dass sie nichts verlernt haben und verfolgen große Ziele. „Wir wollen oben mitspielen und uns für die Playoffs qualifizieren“, betont TSV-Teamsprecher Elias Fischbacher. Er bezeichnet zwar Mittenwald als Favoriten, verweist aber auf einen starken Kader der Farchanter, zudem der Goalie auch selbst gehört. Fischbacher trug vergangene Saison noch das Trikot des Oberligisten EC Peiting, überbrückt nun ein Jahr in Farchant, ehe er sich zur Spielzeit 23/24 wieder einem höherklassigen Klub anschließen will. Gute Nachricht für den TSV: Mit seiner Qualität im Tor dürfte er einer der stärksten Rückhalte der Liga sein.

Die Goalie-Position ist also nicht das fehlende Puzzlestück. Auch nicht die bis dato fehlenden neuen Trikots, oder das kein Vorbereitungsspiel zustande kam, da die Pässe nicht rechtzeitig fertig waren. Der TSV hat ein ganz anderes Problem: Es fehlt ein Trainer! Heute wird das Abschlusstraining nochmals von einem Kandidaten geleitet. „Danach wissen wir mehr, ob derjenige unser neuer Coach wird“, erzählt Fischbacher. Wenn nicht? Dann gibt es noch einen anderen Kandidaten. Oder aber die routinierten Akteure wie Maximilian Reindl, Dennis Spanke und Timothy Couto vereinen den Posten als Spielertrainer unter sich.

EV Mittenwald

Beim EVM ist klar, was fehlt: das Eisstadion. Nach der Schließung der Arena Mittenwald werden die „Heimspiele“ in Garmisch-Partenkirchen (fünf), Götzens (zwei) und Bad Tölz (eins) ausgetragen. Der Verband hat dies mittlerweile abgesegnet. Zudem musste Coach Harry Wittlinger aus finanziellen Gründen weichen. Bitter, ändert aber nichts an der sportlichen Zielsetzung. „Wir wollen wieder den Titel nach Mittenwald holen“, sagt Spielertrainer Corey Morgan klipp und klar. Zwar vermag er die Kontrahenten in der Süd-Staffel nicht einzuschätzen, „aber wir wären schon enttäuscht, wenn es mit der Meisterschaft nichts wird“. Die Ambitionen beruhen auf den starken Kader der Mittenwalder, der sich nur marginal zur Vorsaison verändert hat, als der EVM erst im Playoff-Halbfinale an Sonthofen gescheitert war.

ESV Bad Bayersoien

Im nord-westlichen Randgebiet des Landkreises herrscht vor dem Saisonstart eine Mischung aus Vorfreude und leichten Bauchschmerzen. Gleich am ersten Spieltag der Staffel West muss der ESV auf zwei wichtige Akteure verzichten: Spielertrainer Timmo Weindl hat sich in der Vorbereitung eine Spieldauerstrafe eingehandelt und darf sich daher auf einen seiner beiden Parts konzentrieren. Zudem fehlt Simon Maier. Der 35-Jährige wechselte vom Oberligisten EC Peiting zum ESV, muss aber vorerst krankheitsbedingt passen. „Und dann ist manch anderer noch nicht ganz fit“, berichtet Abteilungsleiter Felix Utschneider.

Außerdem ist der ESV auf der Suche nach seinem fehlenden Puzzlestück nicht fündig geworden. „Leider ist nichts aus einem neuen Verteidiger geworden.“ Utschneider hatte ein paar Kandidaten auf seiner Liste, die vertrösteten ihn aber allesamt, liebäugeln noch mit einem höherklassigen Engagement. Aber eine gute Nachricht gibt es: Mario Kögler, bei gegnerischen Stürmern gefürchteter Verteidiger, läuft doch noch weiter im ESV-Trikot auf.