Alle Peißenberger Sturmreihen sind am Torreigen beteiligt

Von: Roland Halmel

Teilen

Und schon wieder hat’s geklingelt: Insgesamt neun Treffer durften die „Miners“ beim ersten Heimspiel nach drei Wochen gegen den ERV Schweinfurt bejubeln. Foto: halmel © Roland Halmel

Im Heimspiel gegen Schweinfurt betrieben die Peißenberg „Miners“ nach der Niederlage in Amberg Frustbewältigung. Ein Umstand dürfte die Peißenberger Trainer besonders gefreut haben.

Peißenberg – Die Rückkehr ins Eisstadion an der Pestalozzistraße nach dreiwöchiger Heimspielpause verlief für die Peißenberg „Miners“ sehr erfreulich. Gegen die Schweinfurt „Mighty Dogs“, einen Konkurrenten im Kampf um einen Platz in der Meisterrunde der Bayernliga, feierten sie einen 9:2 (4:1, 2:0, 3:1)-Kantersieg. „Wir hatten uns heute viel vorgenommen.

„Miners“ setzen die Vorgaben ihres Trainerteams erfolgreich um

Und man hat dann auch gesehen, dass die Mannschaft das umgesetzt hat“, urteilte Trainer Sepp Staltmayr nach der über weite Strecken sehr einseitigen Partie. „Wir wollten Schweinfurt unter Druck setzen, das ist gut gelungen“, lobte Staltmayr den engagierten Auftritt seiner Mannschaft, der mit dem bisher höchsten Heimsieg in dieser Saison belohnt wurde. Was ihn außerdem gefreut haben dürfte: Alle drei Sturmreihen waren an der Trefferflut beteiligt. Bei den Schweinfurtern herrschte nach diesem Debakel verständlicherweise Enttäuschung: „Das war heute viel zu wenig“, so Coach Andreas Kleider.

Noch keine drei Minuten gespielt, schon führt Peißenberg mit 3:0

Die Gäste wurden in der Anfangsphase von den Hausherren kalt erwischt. Ehe sie sich versahen, lagen sie nach nicht einmal drei Minuten schon mit 0:3 hinten. Nach nur 35 Sekunden fälschte Martin Andrä einen Distanzschuss von Dominic Krabbat zur Peißenberger Führung ab. Kurz darauf lenkte ein Schweinfurter Verteidiger einen Querpass von Niko Fissekis zum 2:0 ins eigene Tor (3.). Und nur weitere 21 Sekunden später schlug die Reihe um Kapitän Andrä zum dritten Mal zu. Für das 3:0 mit einem Schuss aus kurzer Distanz zeichnete Krabbat verantwortlich. (3.). Danach nahmen die Hausherren etwas den Fuß vom Gas. Christian Masel brachte die ersatzgeschwächten Gäste dann zunächst auf 1:3 heran (13,). Im zweiten Überzahlspiel der Hausherren stellte Andrä nach einer feinen Einzelleistung noch vor der ersten Drittelpause den Drei-Tore-Abstand aber wieder her (20.).

Schweinfurt steht sich mit Disziplinlosigkeiten selber im Weg

Auch im Mittelabschnitt kontrollierten die Peißenberger das Geschehen. Schweinfurt fiel meist nur durch Disziplinlosigkeiten auf, die eine Reihe von Besuchszeiten auf der Strafbank nach sich zogen. Eine gute Vorbereitung von Derek Mecrones nutzte Dejan Vogl, um auf 5:1 zu erhöhen (30.). Die gleiche Reihe machte dann auch das halbe Dutzend voll. Den Distanzschuss von Derek Mecrones lenkte sein Bruder Brett zum 6:1 in den Kasten (35.). Eine doppelte Überzahl kurz vor Drittelende wussten die Hausherren dann nicht zu nutzen. Stattdessen verhinderte „Miners“-Goalie Korbinian Sertl nach einem Break von Masel das zweite Gästetor (38.).

Christoph Frankenberg muss nach Schlag auf den Arm vorzeitig vom Eis

Nach einer gerade abgelaufenen Strafzeit gegen Schweinfurt schlug es dann erneut im Kasten der Unterfranken ein. Derek Mecrones markierte das 7:1 (46.). Zu diesem Zeitpunkt spielten die Hausherren schon ohne Christoph Frankenberg, der einen Schlag auf den Arm bekommen hatte. „Eine Vorsichtsmaßnahme, wir hoffen, es ist nichts Schlimmeres“, berichtete Coach Staltmayr. Die Gäste betrieben indessen durch das 2:7 von Dylan Hood noch ein letztes Mal Ergebniskosmetik (54.). Das war aber noch nicht das Ende des Torreigens. Den setzte die dritte Reihe der „Miners“ fort. Denis Degenstein und Bernhard Schmid mit seinem ersten Saisontreffer schraubten in der Schlussminute das Resultat innerhalb von 34 Sekunden noch weiter nach oben. Schwacher Trost für die Schweinfurter: Zumindest eine zweistellige Niederlage blieb ihnen erspart.

Statistik

TSV Peißenberg - ERV Schweinfurt 9:2 (4:1, 2:0, 3:1)

1. Drittel: 1:0 (0:35) Andrä (Krabbat, Ebentheuer), 2:0 (2:17) Fissekis (Krabbat), 3:0 (2:38) Krabbat (Andrä, Fissekis), 3:1 (12:49) Masel (Ostertag), 4:1 (19:05) Andrä (Fissekis/5-4). 2. Drittel: 5:1 (29:17) Vogl (D. Mecrones, B. Mecrones), 6:1 (34:51) B. Mecrones (D. Mecrones, Vogl). 3. Drittel: 7:1 (45:06) D. Mecrones (Lidl, Vogl), 7:2 (53:32) Hood (Sides), 8:2 (59:13) Degenstein (Birkner, Vogl), 9:2 (59:47) Schmid (Degenstein, Birkner).

Strafminuten: Peißenberg 2, Schweinfurt 16. Zuschauer: 453.