„Miners“ in Ulm mit ansprechender Leistung, aber ohne Punkte

Wenige Tore und hohes Niveau im Bayernliga-Topspiel

Von Roland Halmel

Die Peißenberg „Miners“ zeigten beim Gastspiel in Ulm eine Topleistung. Sie standen defensiv stabil und kassierten nur zwei Tore. Geholfen hat das aber nichts.

Peißenberg – Bayernliga-Spiele mit Beteiligung der Peißenberg „Miners“ sind derzeit ein Garant für Hochspannung. Zum fünften Mal in den vergangenen sieben Spielen entschied ein einziger Treffer Unterschied über Sieg und Niederlage. Beim VfE Ulm/Neu-Ulm ein einziges Tor Unterschied über den Sieger. Im Spitzenspiel beim Tabellennachbarn hatten die Peißenberger allerdings mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) das Nachsehen.

Nur das Ergebnis ist für Peißenberg nicht zufriedenstellend

„Die Liga ist eng, das hat man heute wieder gesehen“, so Peißenbergs Trainer Stefan Ihsen nach dem knappen Resultat, „das leider nicht zufriedenstellend war“, berichtete Ihsen nach der intensiven und gutklassigen Partie. „Beide Mannschaften wollten Eishockeyspielen,“ lobte Ihsen, der mit der Leistung seiner Mannen trotz der Niederlage durchaus einverstanden war. „Die Jungs haben eine Reaktion auf die Buchloe-Partie gezeigt, mit der wir nicht so zufrieden waren. Aber leider hat es nicht gereicht“, bilanzierte Ihsen.

Brett Mecrones bringt „Miners“ vor Rekordkulisse in Ulm in Führung

Zu Beginn des Spiels waren es die sehr gut in die Saison gestarteten Hausherren, die mit vielen Offensivaktionen die „Miners“ ordentlich unter Druck setzten. Die erste Großchance ging allerdings auf das Konto der Peißenberger. Bei einem Konter strebte Dejan Vogl unbedrängt auf das VfE-Gehäuse zu, er scheiterte jedoch an Ulms Goalie David Heckenberger . Das erste Powerplay, bei dem die Peißenberger gleich zwei Mann mehr auf dem Eis hatten, bescherte ihnen dann den Führungstreffer durch einen Abstauber durch Brett Mecrones (11.). Mehr Tore gab es für die 665 Zuschauer – das bedeutete Rekordkulisse in dieser Saison im Stadion am Donaubad – im ersten Durchgang aber nicht zu sehen.

Beide Torhüter in prächtiger Verfassung

Auch im Mittelabschnitt erarbeiteten sich beide Teams weiterhin gute Möglichkeiten. Peißenbergs Torhüter Korbinian Sertl wie auch sein Gegenüber Heckenberger waren aber hellwach und ließen sich nicht überwinden. Erst während eines Ulmer Überzahlspiels musste Sertl hinter sich greifen, als Matteo Miller erfolgreich nachsetzte und zum 1:1 traf (31.). Bei diesem einen Tor blieb es bis zur zweiten Pause.

Auch in Überzahl kann Peißenberg das Blatt nicht mehr wenden

Im Schlussdrittel setzte sich der offene Schlagabtausch fort. Mehrfach lag auf beiden Seiten der Führungstreffer in der Luft. Pech hatte Derek Mecrones, dessen Schuss nur am Torgestänge landete. Mehr Abschlussglück hatte danach Marius Dörner, der bei einem weiteren Powerplay des VfE die Scheibe unter Sertl hindurch zum 2:1 in die Maschen stocherte (56.). Die „Miners“ versuchten danach alles, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Sie nahmen Goalie Sertl vom Eis. Als Ulm in der Schlussminute eine Strafzeit kassierte, hatten die „Miners“ zwei Feldspieler mehr auf dem Eis. Zwölf Sekunden vor der Sirene bejubelte der mitgereiste Peißenberger Anhang auch den vermeintlichen Ausgleich. Heckenberger konnte den Puck aber auf der Linie abwehren, sodass es die „Miners“ nicht mehr in die Verlängerung schafften.

Statistik

VfE Ulm/Neu-Ulm - TSV Peißenberg 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

1. Drittel: 0:1 B. Mecrones (Vogl/5-3). 2. Drittel: 1:1 (30:35) Miller (Tischendorf/5-4). 3. Drittel: 2:1 (55:08) Dörner (Klingler/5-4).

Strafminuten: Ulm/Neu-Ulm 14, Peißenberg 22. Zuschauer: 665.