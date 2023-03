Einzelleistung führt im Derby-Kracher zum entscheidenden Tor

Von: Paul Hopp

Kampf um den Puck vor vollen Rängen: Die „Miners“ (in Rot, hier Maximilian Malzatzki) lieferten sich mit den „Mammuts“ (mit Florian Seelmann, Mi., und Simon Maucher) ein Duell, das von der Spannung lebte. © Roland Halmel

Derbyzeit in den Play-offs: Die „Peißenberg Miners“ und die EA Schongau trafen am Freitagabend aufeinander. Das entscheidende Tor fiel drei Minuten vor Schluss.

Peißenberg – Zu einem Play-off-Duell gehören auch psychologische Kniffe. Die „Peißenberg Miners“ griffen vor dem ersten Viertelfinalspiel gegen die „Mammuts“ der EA Schongau schon ein wenig in die Trickkiste, indem sie im Vorfeld ein Comeback des zuletzt verletzten Toptorhüters Korbinian Sertl vehement ausgeschlossen hatten, ihn aber dann doch aufboten.

Der Keeper zeigte – wie sein Gegenüber Daniel Blankenburg – auch wahrlich gute Paraden. Dass die „Miners“ am Ende als 2:1-Sieger vom Eis gingen, hatten sie aber vor allem einer kompakten Teamleistung zu verdanken.

Entscheidendes Tor fällt drei Minuten vor Schluss

Vor knapp 1200 Zuschauern, darunter viele Gäste aus Schongau, lieferten sich die Bayernliga-Rivalen am Freitagabend ein spielerisch nicht wirklich hochklassiges, dafür aber hart umkämpftes und spannendes Duell. Für den entscheidenden Treffer sorgte Moritz Birkner knapp drei Minuten vor Schluss mit einer guten Einzelleistung.

Gut gefüllt waren die Tribünen im Peißenberger Eisstadion am Freitagabend. Rund 1200 Zuschauer waren zum Derby gekommen. © TSV Peißenberg Miners

Beide Mannschaften zeigten im ersten Drittel ein durchaus flottes Spiel mit Drangphasen mal hüben und mal drüben. Die Mehrzahl an guten Chancen hatten aber schon die „Miners“. Niko Fissekis hatte gleich einige Male die Führung auf dem Schläger: Zweimal traf der Stürmer ans Gestänge (4., 6.), einmal warf sich ihm EAS-Verteidiger Lubos Velebny in den Weg (18.), der Fissekis mit einem krassen Fehlpass erst in Szene gesetzt hatte. Die Schongauer hatten hie und da auch gute Momente, so bei den Möglichkeiten von Marius Klein (8.) und Tobias Estermaier (13.).

Umkämpftes Derby vor rund 1200 Zuschauern in Peißenberg

Im Mitteldrittel nahm die Intensität in den Zweikämpfen zu. Als zum ersten Mal Spieler auf die Strafbank mussten, traf es beide Teams parallel. Beim Vier-gegen-vier erzielte Derek Mecrones im Nachschuss das 1:0 (25.). Nur 35 Sekunden später hatten die Schongauer ausgeglichen: Der starke Ryan Murphy traf per Schlenzer, Sertl war die Sicht verstellt gewesen (25.). In der Folge wechselte der Scheibenbesitz oft, da beide Teams dem Gegner kaum Platz ließen und gut in den Zweikämpfen agierten. Die EAS hatte noch zwei große Möglichkeiten: Erst scheiterte Klein bei einem Break in Unterzahl am cool reagierenden Sertl (27.), danach traf Simon Maucher nur an den Pfosten (32.).

Im Schlussdrittel blieb die Partie von Kampf und viel körperlichem Einsatz geprägt. Kein Team schaffte es, mal längere Zeit in Puckbesitz zu bleiben. Fissekis und Valentin Hörndl verpassten binnen Sekunden einen Treffer für die „Miners“ (44.). In der 46. Minute kamen die „Mammuts“ erstmals ins Powerplay und hatten auch einige Chancen. Die größte Möglichkeit in diesen zwei Minuten hatte jedoch Peißenbergs Dominic Krabbat bei einem Break – Keeper Daniel Blankenburg parierte (48.).

Im nächsten Schongauer Powerplay (53.) gab’s dann die erste Rangelei. Schiri Michael Kees (mit seinem Gespann sehr gut pfeifend) beließ es bei einer Ansage. Kurz darauf schickte er aber – nach einer erneuten Rangelei – einen Peißenberger und einen Schongauer auf die Strafbank. Als die Teams wieder komplett waren, setzte Moritz Birkner dem Puck nach, bewies gegen EAS-Spieler Daniel Holzmann Durchsetzungswillen und traf zum 2:1 (58.). Danach stand Sertl im Mittelpunkt: Für die EAS hatten Kevin Steiner und Marius Klein Ausgleichschancen. Die „Mammuts“ nahmen eine Auszeit und kamen noch einmal gefährlich vors „Miners“-Tor. Mit vereinten Kräften verhinderten die Peißenberger einen Gegentreffer.

Die in der Hauptrunde und in der Meisterrunde obligatorische Pressekonferenz nach dem Spiel wurde – mit Verweis auf die Gepflogenheiten in Play-off-Spielen – nicht abgehalten. Das zweite Spiel der Play-off-Serie findet am Sonntag, 5. März, bei der EA Schongau statt. Beginn im Stadion an der Lechuferstraße ist um 17 Uhr. Ein eventuell nötiges drittes Spiel ist für Dienstag, 7. März, 20 Uhr, in Peißenberg terminiert.

Statistik:

TSV Peißenberg 2

EA Schongau 1

(0:0, 1:1, 1:0)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (24:20) D. Mecrones (Frankenberg, Singer/4-4), 1:1 (24:55) Murphy (Lautenbacher, Paré). 3. Drittel: 2:1 (57:08) Birkner (Fissekis, Ondörtoglu). Strafminuten: Peißenberg 8, Schongau 8. Schiedsrichter: Kees; Vorgeitz. Zuschauer: 1170.