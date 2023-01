Peißenberger Schützenfest gegen Pfaffenhofen: Vor allem ein bestimmter Spieler ist nicht zu bremsen

Von: Roland Halmel

Einfach nicht zu stoppen: Dejan Vogl (links, hier im Duell mit Pfaffenhofens Torhüter Patrick Weiner) erzielte die Hälfte der zehn Peißenberger Treffer. © Roland Halmel

ImHheimspiel gegen Pfaffenhofen setzten sich die „Miners“ erwartungsgemäß durch. Einer der Peißenberger Stürmer lief beim Kantersieg des TSV dabei zur Hochform auf.

Peißenberg – Die Wiedergutmachung für die ärgerliche Niederlage zwei Tage zuvor in Waldkraiburg ist den Peißenberg „Miners“ gelungen. Im Bayernliga-Heimspiel gegen den EC Pfaffenhofen feierten sie mit dem 10:2 (3:0, 4:1, 3:1) den vierten zweistelligen Erfolg in dieser Saison. Herausragend bei diesem Schützenfest gegen das überforderte Schlusslicht war die Reihe um den fünffachen Torschützen Dejan Vogl, die an neun der zehn Treffer beteiligt war.

Trainer Staltmayr lobt: Mannschaft hat Vorgaben gut umgesetzt

„Wir hatten uns nach der Waldkraiburg-Partie, die wir aus den Händen gegeben haben, viel vorgenommen“, berichtete Trainer Sepp Staltmayr. Er forderte wie sein Trainerkollege Stefan Ihsen von seiner Mannschaft, die ohne die angeschlagenen Verteidiger Christoph Frankenberg und Manuel Singer antrat, eine Reaktion gegen den Tabellenletzten – und die kam auch. „Die Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt. Sie hat viel Druck ausgeübt und ist defensiv besser gestanden“, urteilte Staltmayr nach dem elften Heimsieg, mit dem sein Team jetzt auch rechnerisch den Einzug in die Meisterrunde perfekt gemacht hat.

Schon das Hinspiel gegen Pfaffenhofen gewannen die „Miners“ haushoch

Die Partie gegen die Pfaffenhofener – das Hinspiel hatten die „Miners“ mit 14:3 gewonnen – begann ganz nach dem Geschmack der gut 500 Peißenberger Anhänger. Eine starke Kombination der Vogl-Reihe schloss Derek Mecrones nach nur 79 Sekunden mit dem schnellen Führungstreffer der Hausherren ab. Im Anschluss präsentierte sich der Tabellenfünfte im Überzahlspiel überaus effektiv. Das erste Powerplay nutzte Vogl zum 2:0 (13.) und nur vier Minuten später ließ der 31-jährige Stürmer bei doppelter Überzahl für sein Team das 3:0 (17.) folgen.

Zu Beginn des Mittelabschnitts brachte Robert Gebhardt die Gäste nach einem Bandenabpraller auf 1:3 heran (26.). Als Antwort auf diesen Pfaffenhofener Treffer folgten bis zum Drittelende vier Peißenberger Treffer – allesamt erzielt von der Sturmreihe um Dejan Vogl. Brett Mecrones (31.), zweimal Verteidiger Max Malzatzki (33., 40.) und Vogl (35.) schraubten das Ergebnis auf 7:1.

Im Schlussdrittel erzielt Dejan Vogl seine Treffer vier und fünf

Nachdem der gebürtige Slowene zu Beginn des Schlussdurchgangs beim 8:1 (44.) zum vierten Mal eingenetzt hatte, durfte sich auch eine andere Peißenberger Sturmreihe am Torreigen beteiligen. Dominic Krabbat überwand mit einem Rückhandschuss zum 9:1 (49.) den ehemaligen „Miners“-Backup Jonathan Kornreder, der kurz davor seinen Torhüterkollegen Patrick Weiner abgelöst hatte. Auch die Hausherren wechselten in der Schlussphase ihren Schlussmann. Thomas Zimmermann, der für Korbinian Sertl kam, musste sich nach einem Flachschuss von Kilian Strack (55.) einmal geschlagen geben. Kurz vor Schluss machte Dejan Vogl, der am Ende auf neun Scorerpunkte kam, mit einem Schuss aus der Drehung den zweistelligen Sieg für sein Team perfekt (58.). „Die Niederlage war auch in der Höhe verdient, der Druck der starken Peißenberger war einfach zu groß“, konstatierte Pfaffenhofens Coach Stefan Teufel.

Statistik

TSV Peißenberg - EC Pfaffenhofen 10:2 (3:0, 4:1, 3:1)

1. Drittel: 1:0 (1:19) D. Mecrones (B. Mecrones, D. Vogl), 2:0 (12:38) D. Vogl (D. Mecrones, B. Mecrones/5-4), 3:0 (16:11) D. Vogl (Malzatzki, B. Mecrones/5-3). 2. Drittel: 3:1 (25:44) Gebhardt (Felsoci, Tlacil), 4:1 (30:28) B. Mecrones (D. Vogl, D. Mecrones), 5:1 (32:32) Malzatzki (D. Vogl), 6:1 (34:38) D. Vogl (Malzatzki, Birkner), 7:1 (39:42) Malzatzki (D. Vogl, D. Mecrones). 3. Drittel: 8:1 (43:44) D. Vogl (D. Mecrones, B. Mecrones), 9:1 (48:31) Krabbat (Fissekis), 9:2 (54:41) Strack (Ermakov), 10:2 (57:40) D. Vogl (Malzatzki, T. Vogl).

Strafminuten: Peißenberg 4, Pfaffenhofen 10. Zuschauer: 504.