Was der „Bäcker“ damit zu tun hat, warum Dejan Vogl nach Peißenberg kam

Von: Andreas Mayr

Für ein Späßchen immer zu haben: Dejan Vogl bei der Mannschaftsvorstellung der „Miners“ im vergangenen August. Damals ahnte noch niemand, dass der Slowene zu einem derart erfolgreichen Stürmer der Bayernliga werden würde. © Roland Halmel

Zum einen war es der Beruf, der Dejan Vogl von einem Wechsel nach Peißenberg überzeugte. Eine Rolle spielte aber auch ein Akteur, der den Spitznamen „Bäcker“ hat.

Peißenberg – Sehr, sehr viel – und damit auch sehr viel Unplanbares – hat passieren müssen, dass Dejan Vogl einmal in Peißenberg landet. Am besten fangen wir ganz vorne an. Dejan Vogl kommt aus Slowenien. Wenn er von Sport in seiner Heimat erzählt, spricht er nicht gleich über Eishockey. Skispringen und Skifahren zählt er an Wintersportarten auf. Mit Luka Doncic stellen die Slowenen derzeit einen der besten fünf Basketballer der Welt.

Mit sieben Jahren sah Vogl erstmals ein Eisstadion - danach wollte er nur noch Eishockey spielen

Und auch Fußball genießt hohe Popularität. Vogls Vater hat gekickt. Zum Glück hat sich das nicht auf den Junior übertragen. In Jesenice, der Heimat der Familie, wird auch Eishockey gespielt. Im ganzen Land gibt es genau acht Mannschaften, eine davon in Jesenice, eine Autostunde von Klagenfurt entfernt. Mit sieben Jahren sah Dejan Vogl zum ersten Mal das Eisstadion. Er wollte danach nichts anderes mehr probieren als Eishockey. „Mir hat das gleich Spaß gemacht.“ Liebe auf den ersten Blick, falls so ein Phänomen auch im Sport existiert.

Der Liebe wegen zog der Slowene Vogl nach Deutschland

Ein Vierteljahrhundert später hat Dejan Vogl gerade Außerordentliches geschafft. Neun Scorerpunkte in einer Bayernligapartie gelangen ihm jüngst gegen Pfaffenhofen, darunter fünf Tore. Da fragte sich so mancher Zuschauer einmal mehr zurecht: Was hat der denn eigentlich in der Bayernliga zu suchen? Nun, Dejan Vogls Lebensgeschichte enthält nicht nur das Kapitel Eishockey. Auch wenn das direkt in Verbindung zu seiner Frau steht, der wahren Liebe seines Lebens. In seiner zweiten Saison in Deutschland, 2013, lernten sie sich kennen. Ihnen war schnell klar: „Wenn wir zusammenbleiben wollen, bleibe ich hier“, sagt Vogl zehn Jahre danach. Er nahm auch den Nachnamen seiner Frau an, aus Dejan Pungarsek wurde Dejan Vogl.

Seine Deutschkenntnisse eignete sich Vogl vor allem in der Kabine an

Heute kann man das kaum glauben, dass der Slowene kaum Deutsch konnte. Kein Wort hat er gesprochen, als er damals zum Landesligisten SC Forst wechselte, scherzt er heute. Seine Sprachschule war die Kabine. Heute versteht er alles, spricht fehlerfrei deutsch. Nur aufschreiben könne er nicht alles. Aber das schaffen ja nicht einmal die gebürtigen Deutschen, scherzen seine Kollegen in der Kabine.

beim Oberligisten Füssen bewies er, dass er auch höheren Ansprüchen genügt

Ein Mann mit seinem Talent wäre einer gewesen für den Profibereich, erst recht mit deutschem Pass. Doch diesen Pfad verließ Dejan Vogl bereits mit 25 Jahren und einem Kreuzbandriss, seiner ersten schweren Verletzung. „Das Thema war für mich erledigt“, sagt er. „Ich habe mich für eine Ausbildung entschieden.“ Heute arbeitet er als Hausmeister in Peißenberg. Wie weit er’s hätte schaffen können, deutete er in seinen zweieinhalb Jahren in Füssen in der Oberliga, der dritthöchsten deutschen Spielklasse, an. Die Saison 2019/20 schloss er als zweitbester Scorer der Allgäuer ab mit 50 Punkten (20 Tore) in 50 Partien. Der Aufwand in der Oberliga, die Fahrerei und das Training, ließen sich am Ende nicht mehr mit Arbeit und Familie kombinieren. Vogl wechselte nach Peißenberg. „Für mich kam kein anderer Verein in Frage“, betont er. Natürlich wegen der Arbeit, aber auch wegen eines alten Wunsches: „Ich wollte unbedingt einmal mit ,Bäcker’ zusammenspielen.“ Bäcker ist der Spitzname von Martin Andrä, dem Kapitän der „Miners“.

In der Bayernliga will Dejan Vogl mit Peißenberg in dieser Saison noch viel erreichen

So zaubern die beiden jetzt in einem Team, legen die nach Punkten jeweils besten Spielzeiten ihrer Karriere auf. Dejan Vogl bildet mit den Mecrones-Brüdern aus Amerika die potenteste Linie der Bayernliga. Alle drei Stürmer finden sich unter den besten sechs Scorern der Bayernliga wieder, Vogl derzeit auf Rang zwei mit 57 Punkten (25 Tore, 32 Vorlagen). Was sie stark macht: „Wir wissen, wie Eishockey funktioniert. Da tut sich jeder leichter“, erklärt Vogl. Die Idee, gerade diese drei Stürmer zusammenzupacken, kam Trainer Sepp Staltmayr bereits in der Vorbereitung. Sollte der Top-Block seine gigantische Quote (65 Tore in 26 Partien) auch in der heißen Phase der Saison halten können, zählt Peißenberg zweifelsfrei zu den Mitfavoriten auf den Titel. Die Vorfreude auf die Zwischenrunde, die im Februar beginnt, ist riesig bei Dejan Vogl: „Da wird alles auf Null gestellt, da beginnt das geile Eishockey. Wir wollen auf jeden Fall vorne mitmischen.“