Der erste Förderlizenzspieler war für die „Miners“ schon im Einsatz

Von: Roland Halmel

Premiere im Peißenberger Trikot: Simon Gerstmeir lief im Heimspiel gegen Königsbrunn erstmals für die „Miners“ auf und lieferte laut Trainer Sepp Staltmayr eine gute Leistung ab. © Roland Halmel

Die Kooperation mit dem SC Riessersee wurde sofort mit leben erfüllt: Im Schlagerspiel gegen Königsbrunn lief bereits der erste Förderlizenzspieler für Peißenberg auf.

Peißenberg – Auf dem Papier umfasst der Kader der Peißenberg „Miners“ für diese Bayernliga-Saison zwei Torhüter, acht Verteidiger und zwölf Stürmer. Mit insgesamt 22 Spielern liegen die Peißenberger im Vergleich zur Konkurrenz in der Bayernliga im unteren Bereich, was die Kaderstärke betrifft. Diese reicht bei den 15 Bayernligisten von 21 Akteuren bei Ulm/Neu-Ulm bis zu 30 beim ESC Dorfen. Mit voller Kapelle kann aber kaum einmal ein Team auflaufen, das gilt auch für die „Miners“.

Durch Kooperation ist Peißenbergs Kader breiter aufgestellt

Neben Verteidiger Lukas Bucher, der sich nach einer Verletzung im Aufbautraining befindet, fehlen auch noch die Stürmer Valentin Hörndl und Sinan Ondörtoglu für längere Zeit. Diese beiden Akteure hatten sich bei einem Trainingsunfall in der Vorbereitung schwer verletzt. „Deshalb sind wir froh, wenn wir unseren Kader ein bisschen breiter aufstellen“, sagt Sepp Staltmayr vom „Miners“-Trainergespann zur Entscheidung, mit dem SC Riessersee in Sachen „Förderlizenzen“ zu kooperieren.

Gegen Königsbrunn lief Riessersee-Stürmer Simon Gerstmeir für Peißenberg auf

Die Zusammenarbeit mit dem Oberligisten wurde in der vergangenen Woche unter Dach und Fach gebracht. Die Garmisch-Partenkirchner versprechen sich davon, dass ihre jungen Spieler, die in der Oberliga nicht regelmäßig zum Zug kommen, beim Bayernliga-Spitzenreiter mehr Eiszeit bekommen und so Erfahrung sammeln. „Wie genau das abläuft, muss sich in den nächsten Wochen noch zeigen“, so Staltmayr, der im Spitzenspiel am vergangenen Freitag gegen den EHC Königsbrunn, das die Peißenberger mit 6:3 zu ihren Gunsten entschieden, mit Stürmer Simon Gerstmeir auch schon die erste Verstärkung vom SCR begrüßen konnte. „Er hat seine Sache gut gemacht“, urteilte Staltmayr über den 20-jährigen Angreifer, der bei den Riesserseern mit dem Eishockeyspielen begann und der auch schon ein paar Oberliga-Einsätze aufweist.

Trainer betont: Durch Kooperation mit Riessersee keine Nachteile für einheimische Spieler

Gerstmeir kam in der dritten Angriffsreihe der „Miners“ zum Einsatz, in der üblicherweise Tim Vogl spielt. Der junge Peißenberger saß zwar auf der Bank, er bekam aber keine Eiszeit. Dafür gab es laut Coach Staltmayr eine einfache Erklärung. „Tim hatte die Woche über Nachtschicht und war deshalb nicht im Training.“ Staltmayr betonte aber, dass den einheimischen Talenten durch die Förderlizenz-Vereinbarung mit dem SCR keine Nachteile entstehen werden. „Es besteht keine Gefahr, dass dadurch die einheimischen Spieler nicht mehr drankommen“, versicherte Staltmayr.