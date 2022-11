Krabbat bringt die „Miners“ auf Kurs

Von: Roland Halmel

Teilen

Sie waren Peißenbergs entscheidende Spieler: Dominic Krabbat (links) erzielte gegen Buchloe alle drei Treffer, Kapitän Martin Andrä gab zu allen Toren die entscheidende Vorlage. © Roland Halmel

Das Heimspiel gegen Buchloe entwickelte sich für die Peißenberg „Miners“ zu einer zähen Angelegenheit. Ein Spieler der Hausherren durfte jedoch richtig zufrieden sein.

Peißenberg – Zwei Tage zuvor beim 12:1-Kantersieg in Pegnitz hatte es in der Offensive der Peißenberg „Miners“ noch richtig geflutscht. Im Bayernliga-Heimspiel gegen den ESV Buchloe taten sie sich beim Torabschluss jedoch wesentlich schwerer. Nur ein einziger Spieler hatte gegen die „Pirates“ den richtigen Torriecher. Dominic Krabbat schoss alle drei Tore, was den Peißenbergern einen hart erkämpften 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)-Arbeitssieg bescherte. „Schön war es heute nicht, aber letztlich zählen die Punkte“, sagte „Miners“-Coach Sepp Staltmayr,

Coach Staltmayr: Über die gesamte Distanz nicht richtig ins Spiel gekommen

Er war froh, dass seine Mannschaft nach den vielen knapp verlorenen Spielen der vergangenen Wochen mal wieder eine enge Partie zu ihren Gunsten entschied „Wir sind über 60 Minuten nicht so ins Spiel gekommen, wobei uns die Buchloer das Leben sehr schwer gemacht haben“, war für Staltmayr für die durchwachsene Vorstellung vorwiegend das eigene Team, aber auch der Gegner verantwortlich. „Natürlich sind wir mit dem Sechs-Punkte-Wochenende sehr zufrieden“, führte Staltmayr weiter aus. Daher wollte er es mit den kritischen Worten an seine Mannen, die sich immerhin auf Platz drei verbesserten, nicht übertreiben.

Stattliche Kulisse und zwei starke Torhüter

Im ersten Durchgang entwickelte sich vor der stattlichen Kulisse von 558 Zuschauern ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams zu einigen Möglichkeiten kamen. Die zwei starken Torhüter – Johannes Wiedemann auf Buchloer Seite und Korbinian Sertl bei den Gastgebern – hielten ihren Kasten jedoch sauber. Die besten Chancen verzeichnete Alex Krafczyk für die Gäste (6.) und Kapitän Martin Andrä für die Peißenberger (12.).

Peißenberg geht nach einem abgefälschten Schuss in Führung

Auch im Mittelabschnitt änderte sich am Ablauf nicht viel. Die umkämpfte, aber stets faire Partie blieb offen und vorerst weiter torlos. Das änderte sich erst, als Krabbat einen Andrä-Schuss zum 1:0 abfälschte (31.). Das Tor gab den Hausherren sichtlich Schwung. In der Folge erarbeiteten sie sich einige Möglichkeiten. Unter anderem Martin Lidl (33.) und Niko Fissekis (35.) scheiterten an Wiedemann oder an den eigenen Nerven.

Nach dem Buchloer Ausgleich antwortet Peißenberg umgehend

Im Schlussdurchgang erhöhten die Buchloer den Druck, was sich umgehend auszahlte. Nach einer vergebenen Großchance von Krafczyk gelang Philip Wolf Augenblicke später das 1:1 (31.). Die Antwort der „Miners“ folgte jedoch auf dem Fuß. Brett Mecrones ließ zunächst noch eine Riesenchance liegen (45.), wenig später gelang Krabbat mit einem verdeckten Schuss aber das 2:1 (45.). Im Anschluss zogen sich die Peißenberger zurück. Nur hin und wieder sorgten sie mit Kontern für Gefahr. Mehr Betrieb herrschte vor dem Gehäuse der „Miners“. Goalie Sertl hatte alle Hände voll zu tun, um die Führung für sein Team zu bewahren. Nachdem er einige gute Möglichkeiten der Gäste vereitelt hatte, sorgte Krabbat mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung, als er die Scheibe in den mittlerweile verwaisten Buchloer Kasten beförderte (59.).

Statistik

TSV Peißenberg - ESV Buchloe 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (30:55) Krabbat (Andrä, Fissekis). 3. Drittel: 1:1 (40:58) Wolf (Schurr), 2:1 (44:40) Krabbat (Andrä), 3:1 (58:55) Krabbat (Andrä, Fissekis).

Strafminuten: Peißenberg 8, Buchloe 8. Zuschauer: 558.