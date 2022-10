„Miners“ macht Traumstart perfekt - und in Schongau gibt‘s erste Kritik an den Kontingentspielern

Von: Roland Halmel

Die einen laufen vorneweg, die anderen hecheln hinterher: Die Peißenberger (in dunklen Trikots, hier Dejan Vogl an der Scheibe) bestimmten gegen Schongau (hier Marius Klein) das Geschehen. Foto: halmel © Roland Halmel

Oftmals sind es die Kontingentspieler, die bei einer Eishockey-Mannschaft den Unterschied. Wie sich beim Landkreisduell zwischen Peißenberg und Schongau zeigte, haben diesbezüglich die Peißenberger bis dato den besseren Griff gemacht.

Peißenberg – Nach drei Spieltagen in der Bayernliga weist nur noch ein einziges Team die maximale Ausbeute von neun Punkten auf – und das sind die „Miners“ des TSV Peißenberg. Eine derartige Ausbeute hätte es vor diesem Landkreisduell auch für die EA Schongau geben können, doch zog diese den Kürzeren, die Peißenberger setzten sich in diesem Derby mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) durch. „Ein Traumstart, ganz klar“, konstatierte „Miners“-Coach Sepp Staltmayr ganz entspannt nach dem Duell gegen den Landkreisrivalen, das sein Team über weite Strecken klar bestimmt hatte.

Spiel gegen Königsbrunn hat Schongau enorm viel Kraft gekostet

„Die Miners haben ein solides Spiel abgeliefert, das sie verdient gewonnen haben“, räumte danach EAS-Co-Trainer Helmut Maucher unumwunden ein. Allerdings hatte er auch eine Erklärung, warum die „Mammuts“ in diesem Duell nicht so wie erhofft mitgehalten hatten. „Die Freitag-Partie hat enorm Substanz gekostet“, berichtete Maucher. Sein ohnehin schon ersatzgeschwächtes Team hatte zwei Tage zuvor beim 2:1-Heimerfolg gegen den Top-Favoriten aus Königsbrunn alles geben müssen.

Wir erwarten uns mehr von ihnen.

„Die ganze Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gezeigt, auch mit den Ausländern sind wir sehr zufrieden“, urteilte Peißenbergs Staltmayr, während bei den Schongauern erste kritische Töne in Richtung der Kontingentspieler Samy Paré und Tristan Gagnon kamen, die in den ersten drei Spielen bislang kaum auffielen. „Wir erwarten uns mehr von ihnen“, machte Maucher deutlich, nachdem die beiden Kanadier zusammen gerade mal ein Tor und vier Vorlagen in der Bilanz stehen haben. Zum Vergleich: Das neu verpflichtete Zwillingsduo der „Miners“, Brett und Derek Mecrones, hat zusammen bereits neun Treffer und acht Vorlagen auf seinem Konto.

Martin Andrä trifft in Überzahl zur Peißenberger Führung

Im ersten Drittel dauerte es geraume Zeit, bis die Partie Fahrt aufnahm. Erst Mitte des Durchgangs gab es erste Torgelegenheiten, wobei die Peißenberger ein deutliches Chancenplus verzeichneten. Schongaus Torhüter Daniel Blankenburg hielt seine Mannschaft mit guten Paraden jedoch im Spiel. Beim zweiten Überzahlspiel der Hausherren war er aber machtlos, als „Miners“-Kapitän Martin Andrä zum 1:0 einnetzte (19.).

Peißenberger Doppelschlag durch Derek Mecrones und Dejan Vogl

Im Mittelabschnitt erhöhten die Schongauer den Druck. Peißenbergs Torhüter Korbinian Sertl ließ sich aber nicht überwinden. Zweimal agierten die „Mammuts“ in Überzahl, was aber nicht wirklich funktionierte. Die gefährlicheren Aktionen verzeichneten weiterhin die „Miners“. Derek Mecrones (28.) und Dominic Krabbat (35.) vergaben jeweils nach einem Alleingang, nachdem die EAS die Scheibe verloren hatte. Das dritte Break in Unterzahl verwertete Derek Mecrones dann aber mit einem feinen Rückhandschlenzer unter die Latte zum 2:0 (36.). Bei angezeigter Strafzeit gegen die Schongauer ließ Dejan Vogl dann auch noch ein Abstaubertor zum 3:0 folgen (39.).

Schongauer Ehrentreffer durch den Ex-Peißenberger Estermaier

Im Schlussdrittel mobilisierten die Schongauer alle Reserven. Florian Seelmann hatte eine Riesenchance, er scheiterte jedoch an Sertl (44.). Im Anschluss nutzte der ehemalige Peißenberger Tobias Estermaier die dritte Strafzeit der Hausherren, um auf 1:3 zu verkürzen (45.). Daniel Holzmann vergab danach die Gelegenheit zum Anschlusstreffer (50.). Besser machte es auf der anderen Seite Dominic Krabbat, der im Gegenzug einen perfekt herausgespielten Konter mit dem 4:1 für die „Miners“ abschloss (51.). Damit war dieses Landkreisderby entschieden. „Danach konnten wir nicht mehr dagegenhalten“, bekannte Maucher. Die Peißenberger hatten keine Mühe, den Sieg ins Ziel zu bringen.

Statistik

TSV Peißenberg - EA Schongau 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

1. Drittel: 1:0 (18:58) Andrä Martin (Malzatzki, Fissekis/5-4).2. Drittel: 2:0 (35:17) D. Mecrones (Frankenberg, B. Mecrones), 3:0 (38:45) Vogl (B. Mecrones, Ebentheuer). 3. Drittel: 3:1 (44:37) Estermaier (Höfler, Holzmann/5-4), 4:1 (50:37) Krabbat (Fissekis, Andrä).

Strafminuten: Peißenberg 8, Schongau 10. Zuschauer: 632.