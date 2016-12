Ein Trio im Dienst der „Eishackler“

Eishockey: Bayernliga

Peißenberg - Die „Eishackler“ des TSV Peißenberg können auf zahlreiche Helfer bauen. Wir stellen ein Trio vor, das direkt mit dem Team zu tun hat.

Bei den „Eishacklern“ des TSV Peißenberg ist es so, wie bei jeder anderen Mannschaft. Im Vordergrund stehen Spieler und Trainer – sie werden bejubelt, bisweilen auch kritisiert. Doch ohne Helfer im Hintergrund würde kein Team funktionieren. Die Heimatzeitung stellt drei Betreuer vor.

Christian Wein: Der 44-jährige Peißenberger ist eine echte Institution beim TSV. 1992, damals spielten die Peißenberger in der 2. Liga, begann er als Betreuer. Während der „Hornets“-Phase der Peißenberger pausierte Wein für zwei Jahre. Rund zwei Jahre betreute er auch die U-16-Auswahl des DEB, bei der seinerzeit der heutige Bundestrainer Marco Sturm spielte. Seit dem Neuanfang der Peißenberger in der Bezirksliga 2002 ist er durchgängig wieder beim Team.

Wein, der im Kfz-Handel als Lagerist arbeitet, ist „Mannschaftsführer“. Zu seinen Aufgaben gehört das Ausfüllen des offiziellen Spielberichts, der stets auch fristgerecht dem Schiedsrichtergespann vorgelegt werden muss. Darüber hinaus kümmert er sich (ähnlich wie ein Zeugwart beim Fußball) um die Schläger, Hosen und den Schulterschutz der Spieler. Muss ein Teil neu besorgt werden, ist Wein dafür zuständig. Am Spieltag richtet er auch die Trikots her und bereitet die Getränke zu. Vor einem Heimspiel ist er rund zweieinhalb Stunden vor dem Eröffnungsbully im Stadion. Während des Spiels steht Wein an der Bande und öffnet die Tür, wenn die Reihen durchwechseln. Bei nahezu jedem Training und bei jeder Partie ist Wein mit dabei. Nur einmal verpasste er wegen eines Urlaubs im November ein paar Spiele. Samstag und Montag sind in der Regel seine einzigen eishockeyfreien Tage in der Woche.

„Man muss viel Zeit investieren und muss auch Idealist sein“, sagt er über seine Tätigkeit. Die Kälte im Stadion spürt er kaum: „Auf der Bank ist man doch immer in Bewegung, und das Adrenalin steigt während des Spiels auch immer.“ In der Freizeit ist Wein auch mit den Spielern der Mannschaft unterwegs. „Das motiviert einen. Man wird hier nicht ausgenutzt“, sagt er. In den vergangenen Jahren sei ein guter Zusammenhalt zwischen Team, Trainern und Betreuern entstanden. „Das passt. Und deswegen macht es auch Spaß.“ Mit den schönsten Sieg erlebte er in der vergangenen Saison im Play-off-Spiel in Dorfen, als die „Eishackler“ nach 0:5 noch mit 6:5 im Penaltyschießen gewannen. „Das war das Nonplusultra“, schwärmt Wein.

Roman Klapper: Als Physiotherapeut kümmert sich der 34-Jährige seit dieser Spielzeit um die Körper der Spieler. „Mein Hauptjob ist die Verletzungsprophylaxe“, sagt Klapper. Im Schnitt ist er einmal pro Woche beim Training dabei. Bei den Spielen ist er vor Ort, „sofern es geht“. Klapper arbeitet im „Physio- und Ergotherapiezentrum“ in Weilheim. Von 2010 bis 2014 war er als Physiotherapeut der deutschen Skinationalmannschaft engagiert, arbeitete mit Felix Neureuther und Fritz Dopfer zusammen. Höhepunkt war für ihn Olympia in Sotschi.

In der Praxis in Weilheim hat der passionierte Skifahrer, der mit seiner Ehefrau in Oberhausen wohnt, schon früher „Eishackler“-Spieler betreut. Seinen ersten Einsatz für die Peißenberger im Stadion hatte Klapper in der vergangenen Saison im dritten Halbfinalspiel gegen den Höchstadter EC (3:4). Als Max Barth Beschwerden hatte, „bin ich von der Tribüne auf die Bank gewechselt“, sagt der Oberhausener mit einem Lächeln. Der Physiotherapeut bekam den Spieler wieder soweit fit, dass er im Schlussdrittel spielen konnte – und sogar einen Assist leistete. Seitdem gehört er zum Betreuer-Team.

In der Vorbereitung auf die laufende Saison gestaltete Klapper zusammen mit den Trainern das Konditionstraining. Mit Randy Neal und Simon Mooslechner muss er während einer Partie auch entscheiden, ob ein Spieler weitermachen kann oder raus muss. „Das ist doch eine gewisse Verantwortung“, sagt Klapper. Der Reiz liegt auch darin, dass es bei der Behandlung während der Partie immer schnell gehen muss.

Beeindruckt ist er vom Zusammenhalt der „Eishackler“: „Was hier an Teamgeist herrscht, ist schon etwas Spezielles.“ Das sei auch der große Unterschied zu den Skisportlern: „Im Wettkampf sind die Individualisten“, sagt Klapper. Klar ist aber auch: Egal, ob Skirennfahrer oder Eishockeyspieler: „Beißen können sie alle.“ Was dem Physiotherapeuten in Peißenberg besonders gefällt: „Die Mannschaft honoriert unseren Einsatz auch.“

Florian Winkelmaier: Als Feinwerkmechaniker ist der 24-Jährige geradezu prädestiniert für seine Hauptaufgabe: das Schleifen der Schlittschuhkufen. Von 2010 bis 2013 war er schon beim TSV Peißenberg engagiert, seit dieser Saison ist er wieder an Bord. Es gibt vier Schärfegrade. Jeder Spieler bevorzugt einen bestimmten Schliff. Wer welchen Schliff bekommt, „habe ich mir extra notiert“, sagt Winkelmaier. Das Schleifen brachte ihm das Peißenberger Eishockey-Urgestein Dieter Maier bei, der beim DEL-Klub „EHC Red Bull München“ als Betreuer arbeitet. „Wenn man handwerklich geschickt ist, hat man es schnell drauf“, sagt Winkelmaier. Die Maschine, die in der Kabine der Peißenberger steht, kam auch aus München. Winkelmaier ist bei jedem Training und auch bei jedem Spiel dabei. „Schleiftag“ ist in der Regel der Mittwoch. Für zehn bis 15 Paar Schuhe ist zwischen eineinhalb und zwei Stunden Arbeit nötig. An den Spieltagen bereitet der Peißenberger die Getränke zu. Läuft die Partie, kann sich Winkelmaier an der Bank die Partie anschauen. In den Drittelpausen ist er dann gefordert: fönt die Handschuhe der Spieler, wechselt bei Bedarf Helmvisiere – oder muss an die Schleifmaschine, wenn ein Akteur Probleme mit seiner Kufe hat.