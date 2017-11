„Eishackler“ mit Respekt gegen EV Füssen

Eishockey: Bayernliga

von Paul Hopp

Erneut treffen die Peißenberger „Eishackler“ auf den EV Füssen. Trotz des jüngsten 3:0-Erfolgs über die Allgäuer warnt TSV-Trainer Sepp Staltmayr.

Peißenberg - Nur drei Tage nach dem vorgezogenen Auftritt beim EV Füssen (hätte ursprünglich am 26. Dezember stattfinden sollen) treffen die „Eishackler“ des TSV Peißenberg erneut auf den 16-fachen deutschen Meister. Im heimischen Eisstadion an der Pestalozzistraße erwartet das Team des Trainergespanns Sepp Staltmayr/Simon Mooslechner am Freitag, 3. November, 19.30 Uhr, den Aufsteiger.

Peißenbergs Coach hat nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg seiner Truppe am Dienstag (wir berichteten) schon einmal gewarnt: Am Freitag „erwarte ich einen anderen EV Füssen“. Denn die Allgäuer traten nicht so auf wie zu Saisonbeginn, als sie von fünf Spielen vier gewannen. Mittlerweile haben die Füssener vier Niederlagen in Folge kassiert. „Klar ist die Stimmung in der Mannschaft gerade nicht gut, aber da müssen wir uns selber wieder rausziehen und zu geradlinigem Spiel zurückfinden“, sagt EVF-Trainer Thomas Zellhuber. Er kann auf zahlreiche Routiniers bauen, die schon Erfahrung in höheren Ligen gesammelt haben. Dazu zählen der 43-jährige Eric Nadeau (früher auch beim EV Ravensburg), der 40-jährige Ron Newhook (früher in Kaufbeuren und Rosenheim) sowie der Ex-Peitinger Lubos Velebny. Bester Scorer ist derzeit Marvin Schmid (11 Punkte/6 Tore) vor Newhook (9) und Veit Holzmann (8).

Die Füssener waren bislang die Mannschaft in der Bayernliga mit den meisten Überzahlspielen (47). Dabei erzielten sie sechs Tore, was einer eher mäßigen Effizienz von 13 Prozent (Platz zehn in der Liga) entspricht. Zugleich sind die EVF-Spieler recht „brav“: Im Schnitt kassiert die Mannschaft 12,0 Strafminuten pro Partie – das ist der niedrigste Wert der Liga. Die „Eishackler“ rechnen mit einem großen Zuschauerandrang und bitten daher alle Besucher, frühzeitig am Stadion zu erscheinen, „damit keine langen Wartezeiten an den Kassen entstehen“, heißt es auf der TSV-Homepage.