Pre-Play-offs: „Eishackler“ im eigenen Stadion unter Druck

Am Sonntag wollen die „Eishackler“ (in der Mitte Maximilian Malzatzki) gegen Waldkraiburg den Ausgleich schaffen. Das Foto entstand beim Heimsieg in der Hauptrunde.

Eishockey: Pre-Play-offs

von Paul Hopp schließen

Die „Eishackler“ des TSV Peißenberg müssen um den Einzug in die Play-offs bangen: Im ersten Pre-Play-off-Spiel gegen Waldkraiburg ging das Team leer aus. Nun muss am Sonntag ein Heimsieg her.

Peißenberg - Die erste Runde in den Pre-Play-offs ging an die „Löwen“: Beim EHC Waldkraiburg verloren die „Eishackler“ am Freitagabend mit 4:6 (3:3, 0:1, 0:2). Im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) muss nun ein Sieg her, um ein drittes Spiel (Dienstag, 10. März) zu erzwingen. Mut machen sollten den Peißenbergern die Ergebnisse aus der Hauptrunde; auch da verloren sie gegen den EHC auswärts, gewannen aber daheim klar.

In Waldkraiburg brachte Dominik Ebentheuer vor 635 Zuschauern die Peißenberger früh mit 1:0 nach vorn (3.). Nico Vogl (6.) sorgte für den 1:1-Ausgleich. Danach wurde es bitter für Peißenberg: Mit jeweils einem shorthander-goal erzielten Josef Straka (7.) und Leon Judt (14.) das 2:1 und 3:1. Die Gäste kamen noch vor der Pausensirene aber zurück: Markus Andrä (16.) und erneut Ebentheuer (20.) sorgten mit ihren Treffern für den Ausgleich.

Eishackler: Team kommt nach 1:3 noch einmal zurück

Im Mitteldrittel gab es nur einen Treffer zu sehen - den erzielte Waldkraiburgs Leon Decker in der 27. Minute; die „Löwen“ lagen damit 4:3 vorn. Im Schlussdrittel erhöhte Vogl auf 5:3 (46.), nur wenig später brachte Brandon Morley die „Eishackler“ auf 4:5 heran (49.). In der Schlussphase nahmen die Gäste den Torwart für einen weiteren Feldspieler vom Eis; Waldkraiburgs Tomas Rousek erzielte 20 Sekunden vor Schluss per empty-net-goal das 6:4.

Im anderen Pre-Play-off-Spiel besiegte der EHC Klostersee den EC Pfaffenhofen mit 5:4. Das erste Spiel in der Play-down-Runde ging an den ESC Dorfen. Die Mannschaft von Ex-“Eishackler“-Coach Randy Neal gewann gegen die EA Schongau mit 5:3.

