Derby in der Bayernliga: Landkreisrivalen begegnen sich mit Respekt

Von: Roland Halmel

Erbitterter Kampf um die Scheibe: Wenn Peißenberg (in weißen Trikots) und Schongau (hier im Duell der Meisterrunde im vergangenen Februar) aufeinandertreffen, schenken sich beide Mannschaften nichts. © Roland Halmel

Am Sonntag kommt es zum Bayernliga-Duell zwischen den gastgebenden Peißenbergern und den Schongauern. Ein Derby, in dem zuletzt stets einiges geboten war.

Peißenberg/Schongau – Vor gut zwei Wochen hatten sich die EA Schongau und die Peißenberg „Miners“ bereits in einem Vorbereitungsspiel gegenübergestanden. Am kommenden Sonntag treffen beide Landkreisrivalen erneut aufeinander (17.45 Uhr, Eisstadion an der Pestalozzistraße in Peißenberg). Diesmal allerdings hat dieser Vergleich eine größere Bedeutung, denn es geht um Punkte in der Bayernliga.

„Wir freuen uns auf das Derby und die hoffentlich vielen Zuschauer“, sagt Peißenbergs Coach Sepp Staltmayr, der mit seiner Mannschaft das Testspiel in Schongau mit 7:3 gewann, was EAS-Trainer Rainer Höfler mächtig wurmte. „Wir waren 40 Minuten das bessere Team, aber jeder unserer Fehler wurde bestraft“, schimpfte Höfler, der von seinen Mannen in Peißenberg diesmal einen konzentrierteren Auftritt erwartet. „Das wird kein leichtes Spiel, denn die ,Miners’ haben eine gute Truppe und einen guten Torhüter“, so Höfler.

Miners und Mammuts haben Respekt voreinander

Er hat großen Respekt vor dem Nachbarn, den er selbst schon mal für ein halbes Jahr trainierte. Ähnliche Aussagen über den Kontrahenten gibt es auch von den Peißenbergern. „Wir wissen um die Qualität der Schongauer. Wir werden am Sonntag eine andere Mannschaft sehen als in der Vorbereitung“, sagt Staltmayr mit Blick auf die beiden Niederlagen gegen die EAS in der vergangenen Saison. Die „Miners“ gewannen allerdings auch zweimal das Derby, sodass unterm Strich eine ausgeglichene Bilanz zu Buche steht.

Bei den Peißenbergern war die Vorbereitung auf das Derby nicht optimal. „Uns haben im Training einige Spieler wegen Krankheit gefehlt. Ich hoffe, dass sie bis zum Wochenende wieder fit sind“, berichtet Staltmayr, der aber zuversichtlich ist, die gleichen drei Sturmreihen aufbieten zu können, die beim Sieg gegen Waldkraiburg in der Auftaktpartie am vergangenen Sonntag dabei waren. Bei der EAS fehlt gegenüber dem 7:3-Sieg in Geretsried nur Lubos Velebny wegen einer Zerrung.

EA Schongau erwarten EHC Königsbrunn

Am heutigen Freitag sind die „Mammuts“ erst noch beim Heimspiel gegen den EHC Königsbrunn gefordert (20 Uhr). „Ein absolutes Top-Team, das sich ohne Ende verstärkt hat“, berichtet Höfler. Für ihn zählen die „Pinguine“ zu den Titelanwärtern in der Bayernliga. Mit Torhüter Stefan Vajs (Kaufbeuren) aus der DEL2 und Marco Sternheimer (Augsburg) aus der DEL holte sich Königsbrunn prominente Verstärkung. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Jeff Szwez, der vor zwei Jahren bei der EAS spielte. Die Königsbrunner gewannen ihre erste Partie mit 4:1 gegen den EC Pfaffenhofen.

TSV Peißenberg beim EC Pfaffenhofen

Dort gastieren die Peißenberger am heutigen Freitag (20 Uhr). Auch die „Miners“ treffen dabei auf einen ehemaligen Teamkollegen. Jonathan Kornreder wechselte vor der Saison zum ECP und hütet dort jetzt den Kasten. Der Goalie ist einer von einem ganzen Dutzend neuer Spieler beim letztjährigen Vorletzten der Hauptrunde. Die Pfaffenhofener, die von Petr Fical trainiert werden, verloren mit Nick Endress (Miesbach) aber auch ihren Topscorer.

„Das Spiel wird nicht leicht und wir werden den Gegner keineswegs unterschätzen“, sagt Staltmayr vor der Auswärtspartie. Vergangene Saison setzten sich die Peißenberger zweimal mühelos durch (6:3 und 10:0). Einig ist sich Staltmayr mit seinem Schongauer Kollegen über die Zielsetzung für das Wochenende: „Drei Punkte sind unser Ziel, am besten wären aber sechs“, so Staltmayr und Höfler unisono.