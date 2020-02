Torhüter Korbinian Sertl bleibt dem TSV Peißenberg treu

Eichockey: Bayernliga

Korbinian Sertl ist im Team des TSV Peißenberg eine feste Größe. Über den Torhüter haben die „Eishackler“ Erfreuliches zu melden.

Peißenberg – Vor dem spielfreien Wochenende in der Abstiegs-Zwischenrunde der Eishockey-Bayernliga stellte der TSV Peißenberg die ersten Weichen für die kommende Saison. Die „Eishackler“ verlängerten den Vertrag mit Torhüter Korbinian Sertl. Der 26-jährige Schönberger war vor der Saison vom EHC Waldkraiburg an die Ammer zurückgekehrt und erwies sich für sein neues Team sofort als großer Rückhalt. Sertl stand in bislang allen 29 Spielen der „Eishackler“ in der Haupt- und Zwischenrunde zwischen den Pfosten. Unter allen Torhütern in der Bayernliga hat Sertl die mit Abstand meiste Eiszeit (1800 Minuten). Im vergangenen Dezember wurde er zum Torhüter des Monats gewählt.

Eishockey: „Eishackler“ sind überglücklich, dass Korbinian Sertl verlängert hat

„Wir sind überglücklich, mit Korbinian verlängert zu haben. Seine Persönlichkeit und Ausstrahlung auf dem Eis sind überragend, und auch neben dem Eis hat er absoluten Vorbildcharakter“, so das überschwängliche Lob von „Eishackler“-Sprecher Andreas Schugg. Sertl ist der erste Spieler im Kader des TSV, der dem Verein die Zusage für eine weitere Saison gegeben hat. „Für mich ist es eine sehr schöne Sache, weil ich hier zu Hause bin und hier auch meine Familie lebt“, kommentierte Sertl seine Entscheidung. In dieser Saison will er dem Team weiterhin so gut wie möglich den Rücken frei halten. Denn zusammen mit dem TSV hat Sertl noch viel vor: „Wir wollen über die Pre-Play-offs in die Aufstiegsrunde.“

