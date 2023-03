„Peißenberg Miners“ misslingt Start in die Halbfinal-Serie

Von: Paul Hopp

Teilen

Diesmal blieb ihm ein Tor gegen Königsbrunn verwehrt: Peißenbergs Niko Fissekis (schwarzes Trikot) hatte einige gute Chancen. Das Archivfoto zeigt eine Szene vom Heimspiel in der Hauptrunde gegen den EHC. © Roland Halmel

Vor ausverkauftem Haus fand der Start ins Bayernliga-Halbfinale statt. Die „Peißenberg Miners“ offenbarten beim EHC Königsbrunn allerdings einige Probleme im Powerplay.

Königsbrunn – Vor knapp drei Wochen, in der Meisterrunde, hatten die Peißenberg „Miners“ beim EHC Königsbrunn einen beeindruckenden 8:6-Sieg gelandet. Am Freitagabend jedoch, im ersten Play-off-Spiel des Bayernliga-Halbfinales, kassierte das Team ebenfalls auswärts eine Niederlage. In der mit 1200 Zuschauern ausverkauften „Hydro-Tech Eisarena“ hieß es 1:5. Der Königsbrunner Sieg war verdient, fiel aber auch ein wenig zu hoch aus.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Die Anfangsphase im ersten Drittel gehörte klar den gastgebenden „Pinguinen“. „Miners“-Keeper Korbinian Sertl zeigte sich aber auf dem Posten. Ein frühes Unterzahlspiel (3.) lösten die Peißenberger gut, allzu viele Chancen ließen sie nicht zu. Bei der starken Einzelaktion von Königsbrunns Viktor Shakhvorostov allerdings waren die „Miners“ lediglich zu Statisten degradiert – der Russe traf sehenswert zum 1:0 (6.).

TSV Peißenberg verliert beim EHC Königsbrunn mit 1:5

Der Gegentreffer fungierte offenbar als ein Weckruf. In der Folge kamen die Peißenberger offensiv mehr zum Zug. Das erste Ausrufezeichen bildete ein Schuss von Sinan Ondörtoglu (8.), den EHC-Torwart Stefan Vajs gut parierte. Der Keeper stand danach insbesondere beim ersten „Miners“-Powerplay (13.) im Mittelpunkt. Vajs reagierte stark, hatte bei einem Schuss ans Außennetz und einer Aktion von Niko Fissekis (der Puck ging wohl ans Gestänge) aber auch ordentlich Glück. Danach hatte jedes Team eine Riesenchance durch einen völlig frei auf den Torwart zulaufenden Stürmer: Königsbrunns Max Lukes scheiterte an Sertl (16.), Dejan Vogl verfehlte bei seinem Alleingang knapp das Tor (20.).

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Das zweite Drittel war von zahlreichen Strafzeiten geprägt. Zwischen der 24. und 38. Minute gab es insgesamt sieben Hinausstellungen. Die Peißenberger erwischte es einmal heftig, als sie mehr als eine halbe Minute zwei Mann weniger auf dem Eis hatten (27.). Das Penaltykilling funktionierte zum Glück sehr gut.

Waren die Peißenberger selbst im Powerplay, fanden sie zwar stets schnell in die Formation, doch die ganz großen Chancen blieben aus. Ganz bitter aus „Miners“-Sicht war der Start in den Mittelabschnitt verlaufen: Erst wenige Sekunden waren gespielt, da lag der Puck hinter Sertl im Tor. Simon Beslic hatte einfach mal abgezogen, die durchaus haltbar scheinende Scheibe flog an Sertls Fanghand vorbei, knallte an den Innenpfosten und von dort zum 2:0 ins Tor.

Spiel in Königsbrunn findet vor ausverkauftem Haus statt

Gleich nach dem Start ins Schlussdrittel wähnten die Peißenberger den Puck schon im Tor. Nach dem Pass von Valentin Hörndl auf Martin Andrä fehlten nur die berühmten Zentimeter. Wenige Momente später brachte Marco Sternheimer den Puck aus kurzer Distanz aufs „Miners“-Gehäuse. Sertl schien die Scheibe zu haben, doch sie kullerte zwischen den Schonern über die Linie – es stand 3:0 (43.). Zwei Powerplays in Folge boten den „Miners“ die Chance, doch noch zurückzukommen. Zunächst aber ein Rückschlag in Form eines Königsbrunner Unterzahltores zum 4:0 (49.); Shakhvorostov hatte getroffen. Noch im selben Powerplay verkürzten die „Miners“ auf 1:4 (50.). Als Torschütze wurde Christoph Frankenberg vermerkt, es war aber wohl Brett Mecrones als Letzter an der Scheibe.

In der Folge gab es auf beiden Seiten wilde Szenen vor dem Tor. Erst scheiterte Königsbrunns Tim Bullnheimer (53.), danach hatten die Peißenberger in einem Powerplay einige Möglichkeiten. Vajs erwies sich aber als unbezwingbar. Mit dem Tor zum 5:1 durch David Farny (57./im Powerplay) machten die „Pinguine“ alles klar.

Das zweite Spiel der Play-off-Serie im Modus „best of five“ steht am Sonntag, 12. März, in Peißenberg auf dem Programm. Beginn ist um 17.45 Uhr. Weiter geht es am Dienstag, 14. März, um 20 Uhr beim EHC Königsbrunn. Wer als erstes drei Spiele gewinnt, steht im Finale.

Statistik:

EHC Königsbrunn 5

TSV Peißenberg 1

1. Drittel: 1:0 (5:07) Shakhvorostov (Sander). 2. Drittel: 2:0 (20:40) Beslic (Prokopovics). 3. Drittel: 3:0 (42:13) Sternheimer (Veisert), 4:0 (48:45) Shakhvorostov (Prokopovics/4-5), 4:1 (49:25) Frankenberg (Ondörtoglu/5-4), 5:1 (56:50) Farny (Sternheimer, Tausend/5-4). Strafminuten: Königsbrunn 14, Peißenberg 12. Schiedsrichter: Meineke; Sperl. Zuschauer: 1200.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)