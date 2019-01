„Eishackler“-Trainer bleibt gelassen

Eishockey: Meisterrunde

Der Start in die Verzahnungsrunde ist für die „Eishackler“ gründlich danebengegangen. Vor den Partien am Freitag beim TEV Miesbach und am Sonntag zu Hause gegen den EHC Königsbrunn bleibt Trainer Sepp Staltmayr dennoch gelassen.

Peißenberg – Das hatten sie sich beim TSV Peißenberg ganz anders vorgestellt. Nach drei Partien der Verzahnungsrunde mit den Oberligisten stehen die „Eishackler“ noch immer ohne Punkte da. „Wir haben gerade nicht unsere beste Phase“, so Trainer Sepp Staltmayr. Weniger gestört haben ihn die Niederlagen an sich, sondern die Art und Weise, wie sie zustande kamen. Verärgert ist er vor allem über die ersten beiden Drittel im Heimspiel gegen Füssen am vergangenen Sonntag. „Da haben wir nicht richtig gekämpft“, so Staltmayr. Daher gab es nach dieser Partie auch Redebedarf zwischen Trainer und Mannschaft.

So richtig erklären kann sich Staltmayr das momentane Leistungstief seines Teams auch nicht. In der Bayernliga-Hauptrunde sei seine Mannschaft ständig unter Spannung gewesen, da sie bis zum Schluss um einen Platz unter den ersten Acht habe kämpfen müssen. „Und diese Spannung fällt jetzt vielleicht ein bisserl ab“, mutmaßt der „Eishackler“-Coach. Es sei „reine Einstellungssache“ gewesen, dass die Partie gegen Füssen verloren worden sei.

Auch wenn die Peißenberger im Moment zusammen mit den ebenfalls noch punktlosen Erdingern das Tabellenende zieren, bleibt Staltmayr gelassen. „Noch ist nichts kaputt, wir können uns da unten rausziehen.“ Staltmayr verweist auf die Hauptrunde: Da verloren die „Eishackler“ zum Start auch dreimal in Folge, ehe sie die Kurve doch noch kriegten. Daher ist Peißenbergs Trainer auch jetzt guter Dinge, das angestrebte Ziel, die Verzahnungsrunde als einer der besten vier Bayernligisten zu beenden, auch zu erreichen. „In dieser Runde gibt es keine Übermannschaft“, so Staltmayr.

Ins heutige Gastspiel in Miesbach (20 Uhr) gehen die Peißenberger nur als Außenseiter. Im Gegensatz zum TSV läuft es für die Gastgeber prächtig. Die ersten drei Partien der Verzahnungsrunde hat der TEV allesamt gewonnen. Überhaupt: Seitdem Peter Kathan für den erkrankten Simon Steiner der verantwortliche Mann an der Bande ist, haben die Miesbacher nur eines von acht Spielen verloren. Mit Bohumil Slavicek (11 Punkte/5 Tore), Athanassios Fissekis (9/3) und Michael Grabmaier (9/2) stellt der TEV die Top Drei in der Scorerliste der Verzahnungsrunde. In der Hauptrunde gewannen beide Kontrahenten jeweils auswärts.

Selbiges gilt auch für den Gegner der Peißenberger am Sonntag, den EHC Königsbrunn (17 Uhr, Eishalle an der Pestalozzistraße). Auswärts fuhren die „Eishackler“ einen 10:7-Sieg ein, auf heimischer Eisfläche mussten sie sich jedoch mit 1:4 geschlagen geben. Gegenüber dem letzten Aufeinandertreffen hat sich der Kader der Königsbrunner ein wenig verändert. Einige Spieler, darunter Spielertrainer Fabio Carciola, haben den Verein verlassen, dafür sind andere Akteure hinzugekommen. „Schwer zu sagen, wie die drauf sind“, so Staltmayr.

Unklar ist auch, wie die „Eishackler“ den Ausfall von Dominik Novak verkraften werden. Der tschechische Verteidiger, der bislang vollauf überzeugt hat, verletzte sich vergangene Woche beim Gastspiel in Bad Kissingen am Knie. „Es schaut nicht gut aus“, berichtet Staltmayr, „eventuell fällt er für die restliche Saison aus“. Es gibt aber auch eine positive Nachricht: Nach mehrwöchiger Verletzungspause ist Stürmer Martin Andrä wieder einsatzfähig.