Enttäuschung vor knapp 1600 Zuschauern: „Miners“ jetzt mit dem Rücken zur Wand

Von: Paul Hopp

Teilen

Zweikampf an der Bande zwischen Peißenbergs Valentin Hörndl (links) und Königsbrunns David Farny. © Roland Halmel

Mit der Revanche in Spiel zwei der Play-off-Serie wurde es für die „Peißenberg Miners“ nichts. In einem bisweilen hitzig geführten Duell fehlte es an Offensiv-Power.

Peißenberg – Jetzt muss fast schon ein Eishockey-Wunder her: Die „Peißenberg Miners“ haben auch das zweite Play-off-Spiel im Halbfinale der Bayernliga verloren. Gegen den EHC Königsbrunn unterlag das Team des Trainergespanns Stefan Ihsen/Sepp Staltmayr am Sonntag mit 2:7.

Vor 1550 Zuschauern kamen die „Miners“ im heimischen Stadion vor allem offensiv nicht in Schwung. Um doch noch das Finale zu erreichen, müssen nun drei Siege am Stück her. Das dritte Spiel in der „Best-of-five“-Serie findet am Dienstag, 14. März, in Königsbrunn statt. Beginn ist um 20 Uhr. Den Auftakt in die Serie hatten die „Miners“ am Freitagabend verloren.

Am Sonntagabend ging es von der ersten Minute an ordentlich zur Sache. Und auch, wenn schon abgepfiffen war, hörten die Spieler beider Teams nicht auf. Kleinere Rangeleien und Wortgefechte waren sozusagen an der Tagesordnung – es war, zumindest zu Beginn, ordentlich Feuer drin in diesem zweiten Play-off-Duell.

Peißenberg gegen Königsbrunn vor 1550 Zuschauern

An interessanten Spielszenen gab es auch keinen Mangel. Beide Seiten kamen zu diversen Abschlüssen, wobei die „Pinguine“ in Sachen „Scheibenbesitz“ deutliche Vorteile hatten. Obendrein hatten die Gäste auch das Glück, dass die Schiedsrichter bei mehreren unfeinen Aktionen in Zweikämpfen Gnade vor Recht ergehen ließen und keine Strafzeit gegen sie aussprachen.

Den 1:0-Führungstreffer hatten die spielerisch überzeugenden Königsbrunner eindeutig einem Missverständnis auf „Miners“-Seite zu verdanken: Bernhard Schmid und Sinan Ondörtoglu waren sich an der eigenen blauen Linie uneins – Viktor Shakhvorostov schnappte sich den Puck und ließ Korbinian Sertl im TSV-Tor keine Chance (4.). Dem Königsbrunner 2:0 (14.) ging ein schneller Gegenzug voraus – erneut war Shakhvorostov erfolgreich.

Königsbrunner Freude, Peißenberger Enttäuschung: Auch das zweite Play-off-Spiel, in heimischer Halle, ging für die „Miners“ verloren. Das Foto zeigte den Jubel von Victor Shakhvorostov nach seinem 1:0. © Roland Halmel

Neben den Treffern hatten die Gäste weitere gute Offensivaktionen. Doch auch die „Miners“ hatten ihre Möglichkeiten. Derek Mecrones traf nach guter Kombination über drei Stationen ans Außennetz (7.). In anderen Situationen war einmal mehr EHC-Keeper Stefan Vajs zur Stelle. So bei den Chancen von Martin Andrä (13.) und Moritz Birkner (15.). Beim Schuss von Christoph Frankenberg rettete die Latte (17.).

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Im Mitteldrittel scheiterten zunächst die „Miners“ dreimal – die Aktionen von Brett Mecrones, Birkner und Dominic Krabbat stoppte allesamt Vajs. Auf der Gegenseite setzte sich Marco Sternheimer gekonnt gegen Maximilian Malzatzki durch und traf zum 3:0 (24.). „Miners“-Stürmer Niko Fissekis hatte danach bei einem Pfostentreffer Pech (26.). Doch so wirklich konnten sich die Peißenberger offensiv nicht mehr in Szene setzen. Selbst im Powerplay (27.) lief nicht viel zusammen – die Torschüsse fehlten.

Dejan Vogl trifft für die „Miners“ zweimal

Zielstrebiger präsentierten sich die Gäste: Eine Puckeroberung in der neutralen Zone nutzte Gustav Veisert, um auf 4:0 zu erhöhen (32.). Peißenberg tat sich schwer, kam im Powerplay aber immerhin auf 1:4 heran (38.). Torschütze war – mit schönem Schuss in den Winkel – Dejan Vogl. Auf der Gegenseite traf Tim Bullnheimer an die Latte des „Miners“-Gehäuses (40.).

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Im Schlussdrittel eröffnete ein Powerplay (41.) den Peißenbergern die Chance auf ein schnelles Tor. Doch sie blieb ungenutzt, trotz zahlreicher Schüsse auf Vajs und sein Tor. Einen schönen Spielzug der „Pinguine“ schloss wiederum Shakhvorostov mit dem 5:1 ab (45.); es war sein drittes Tor an diesem Abend. Wenig später verkürzte Vogl auf 2:5 (47.). Gleich darauf hatte Peißenberg zwei Mann weniger auf dem Eis – Bullnheimer erhöhte für Königsbrunn auf 6:2 (48.). Die Gäste verwalteten den Vorsprung und kamen durch Bullnheimer gar noch zum 7:2 (48.).

Statistik:

TSV Peißenberg 2

EHC Königsbrunn 7

(0:2, 1:2, 1:3)

1. Drittel: 0:1 (3:50) Shakhvorostov, 0:2 (13:18) Shakhvorostov (Petzold). 2. Drittel: 0:3 (23:44) Sternheimer (Bullnheimer, Beslic), 0:4 (31:17) Veisert (Becher, Tausend), 1:4 (37:42) Vogl (Fissekis, Singer/5-4). 3. Drittel: 1:5 (44:32) Shakhvorostov (Prokopovics), 2:5 (46:18) Vogl (D. Mecrones), 2:6 (47:07) Bullnheimer (5-3), 2:7 (57:45) Bullnheimer (Sternheimer, Veisert). Strafminuten: Peißenberg 14, Königsbrunn 14. Schiedsrichter: Saal; Storf. Zuschauer: 1550.