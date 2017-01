Kampfgeist der „Eishackler“ wird belohnt

Eishockey: Verzahnungsrunde Bayernliga/Oberliga

von Stefan Schnürer schließen

Der TSV Peißenberg will in der Verzahnungsrunde einen der ersten vier Plätze für die Play-offs schaffen. Diesem Ziel ist im Heimspiel ein großes Stück näher gekommen.

Peißenberg – In der Vorrunde der Bayernliga hatten die „Eishackler“ gegen den mit einem Luxuskader ausgestatteten ECDC Memmingen zweimal keine Chance, beide Partien gingen deutlich verloren (1:7, 1:4). In der Verzahnungsrunde haben die Peißenberger jetzt den Spieß aber umgedreht. Vor etwa 900 Zuschauern besiegten sie am Freitagabend vor heimischer Kulisse in einer mitreißenden Partie die „Indians“ mit 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

„Wir wollten dem Gegner wenig Raum geben“, sagte TSV-Trainer Randy Neal bei der Pressekonferenz. Und dieser Plan ging voll auf. In den ersten beiden Dritteln kamen die Memminger mit der aggressiven und körperbetonten Spielweise der Hausherren überhaupt nicht zurecht. Die Allgäuer reagierten zunehmend genervt und handelten sich dadurch eine Reihe von Strafzeiten ein, die der TSV zweimal zu Treffern nutzte.

Verteidiger Dominik Ebentheuer brachte bei einem Gestocher vor dem Gehäuse von Memmingens Torhüter Jochen Vollmer die Scheibe irgendwie über die Linie – 1:0 (11.). Keine zwei Minuten später schloss Marco Mooslechner einen sehenswerten Sololauf mit dem 2:0 ab (12.).

Auch im zweiten Abschnitt hatten die Peißenberger alles im Griff. Der überragende TSV-Kapitän Florian Barth per Bauerntrick (24.) sowie Manfred Eichberger mit einem satten Schlagschuss während einer Peißenberger Überzahl (30.) schraubten das Ergebnis auf 4:0. Damit war die Partie im Grunde entschieden.

Im Schlussdrittel besannen sich die Memminger auf ihre spielerischen Qualitäten, prompt verkürzten sie durch Tim Tenschert auf 1:4 (44.). Keine zwei Minuten später stellte Florian Barth nach feiner Einzelleistung und mit einem strammen Flachschuss jedoch den Vier-Tore-Abstand wieder her (46.). Danach musste sich Peißenbergs gut aufgelegter Torhüter Jakob Goll noch ein zweites Mal geschlagen geben (47.), dies sollte aber der letzte Treffer an diesem Abend gewesen sein.

Ein Wermutstropfen für die Peißenberger war die Verletzung von Dennis Neal. Der TSV-Verteidiger erhielt kurz vor Schluss einen Schlag auf die Wade und konnte nicht mehr weitermachen. Voraussichtlich wird er auch am Sonntag im Auswärtsspiel beim ESC Dorfen fehlen.

TSV Peißenberg – ECDC Memmingen 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Tore: 1:0 (10:04) Ebentheuer (Estermaier/Eichberger/5-4); 2:0 (11:23) Mooslechner (Vogl/Wiesman); 3:0 (23:20) Fl. Barth (Wiseman/M. Barth); 4:0 (29:58) Eichberger (Hörndl/Ebentheuer/5-4); 4:1 (43:34) Tenschert (Miettinen); 5:1 (45:30) Fl. Barth (Wiseman/M. Barth); 5:2 (46:00) Miettinen (Tenschert/Varecha)

Strafminuten: Peißenberg 10, Memmingen 20

Zuschauer: 862