Zum Start gleich das Landkreisderby zwischen Peißenberg und Schongau

Am Freitag haben sie sich wieder was zu sagen: Die Peißenberger (in weißen Trikots) starten gegen Schongau in die Abstiegs-Zwischenrunde.

Eishockey: Bayernliga

Zum Start in die Abstiegs-Zwischenrunde der Bayernliga am Freitag gibt’s gleich das Landkreisderby zwischen dem TSV Peißenberg und der EA Schongau. Beide Vereine blicken dieser Runde zuversichtlich entgegen.

TSV Peißenberg

Die „Eishackler“ haben wahrlich harte Wochen hinter sich: Von den vergangenen zehn Partien der Bayernliga-Hauptrunde haben sie neun verloren, zuletzt gab’s sechs Niederlagen in Folge. Damit verspielten sie den schon sicher geglaubten Platz in der Aufstiegs-Zwischenrunde, für die mindestens Platz sechs nötig gewesen wäre. Trotz aller Enttäuschung blickt TSV-Trainer Rainer Höfler der Abstiegs-Zwischenrunde zuversichtlich entgegen. Mut macht ihm vor allem der über weite Strecken engagierte Auftritt beim 4:5 beim HC Landsberg am vergangenen Sonntag, als seine Mannschaft aus einem 0:4-Rückstand ein 4:4 machte und sich dann erst in der Verlängerung geschlagen geben musste. „Es war wichtig, dass wir eine gute Leistung abliefern. Darauf können wir aufbauen“, so der TSV-Coach.

Von der Negativserie seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen lässt sich Höfler nicht verunsichern. Dabei verweist er auf die Statistik: Von den vergangenen sechs Niederlagen haben die Peißenberger nur zweimal in regulärer Spielzeit verloren (3:7 gegen Königsbrunn, 2:5 in Klostersee). In den anderen vier Partien hatten die „Eishackler“ erst in der Verlängerung oder nach Penaltyschießen das Nachsehen. Positiv stimmt Höfler auch, dass pünktlich zum Rundenstart am Freitag gegen die EA Schongau (19.30 Uhr, Eishalle Peißenberg) der TSV-Kader wieder komplett ist. Dann wird nach fast zweimonatiger Verletzungspause auch Stürmer Brandon Morley wieder ins Geschehen eingreifen. „In den letzten Wochen haben wir eigentlich keine erste Reihe gehabt“, konstatiert Peißenbergs Trainer. Seine Zielvorgabe ist eindeutig: „Wir wollen Platz eins oder zwei.“ Damit würde der TSV in den Pre-Play-offs gegen einen der beiden Letztplatzierten der Aufstiegs-Zwischenrunde um einen Platz in den Play-offs kämpfen.

EA Schongau

Im Gegensatz zu den Peißenbergern konnte sich die EA Schongau gedanklich schon erheblich länger mit der Abstiegs-Zwischenrunde beschäftigen. Praktisch von Saisonbeginn an waren sie Dauergast in der unteren Tabellenhälfte, die Bayernliga-Hauptrunde beendeten die „Mammuts“ schließlich auf dem letzten Platz. „Wer Letzter wird, ist von der Papierform her ein Abstiegskandidat“, so EAS-Teammanager Martin Resch. Dennoch sieht er dieser Runde gelassen entgegen, denn: „Die Karten werden neu gemischt, es geht wieder bei Null los.“ Der Auftaktpartie am Freitag gegen die „Eishackler“ sieht Resch mit gemischten Gefühlen entgegen: Da ist zum einen ein Gegner, der Stimmung im Stadion sowie mehr Einnahmen als ein anderer Gegner garantiert. „Wir wissen aber auch, wie stark Peißenberg ist“, so der Teammanager. „Es werden zwölf besondere Spiele, und das gegen Peißenberg wird ein ganz besonderes“, so Resch. Als Vorteil erachtet er es, dass seine Mannschaft Drucksituationen wie diese gut kennt: „Wir machen seit drei Jahren nichts anderes, als gegen den Abstieg zu kämpfen“, sagt Resch.

