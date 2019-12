„Eishackler“ brauchen jetzt ein Eishockey-Wunder

Da fällt dir nichts mehr ein: Auch gegen Schweinfurt gelang es den Peißenbergern nicht, ihre Negativserie zu stoppen. Damit verspielten sie voraussichtlich auch ihr Startrecht in der Bayernliga-Meisterrunde.

Eishockey: Bayernliga

Das vor ein paar Wochen noch völlig undenkbare Szenario ist eingetreten. Die Verzahnungsrunde der Bayernliga mit der Oberliga findet wohl ohne die „Eishackler“ statt. Nach der Heimniederlage gegen den ERV Schweinfurt hilft den Peißenbergern nur noch ein kleines Eishockey-Wunder.

Peißenberg – „Die Chancen auf Platz sechs sind nur noch gering“, gestand Peißenbergs Trainer Rainer Höfler nach der unglücklichen 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)-Heimniederlage im Penaltyschießen gegen den ERV Schweinfurt, mit der sich die Horrorserie der Peißenberger gegen Teams aus dem Tabellenkeller fortsetzte. Seit Mitte November haben die „Eishackler“ alle Spiele gegen Mannschaften, die in der Tabelle hinter ihnen rangieren, verloren.

Eishockey: Lange Zeit schaut es für Peißenberg gegen Schweinfurt nach einem Sieg aus

Dabei hatte es lange Zeit den Anschein, als könne seine verunsicherte Truppe gegen das harmlose Schlusslicht der Bayernliga seine Negativserie beenden. 35 Sekunden vor dem Ende glichen die „Mighty Dogs aber noch aus – und das Schicksal nahm für die Hausherren seinen Lauf. „Dabei hat die Mannschaft hat gar nicht so schlecht gespielt. Bei Fünf gegen fünf haben wir wenig zugelassen“, murmelte Höfler bei der Pressekonferenz enttäuscht.

Eishockey: Zink und Estermaier feiern bei Peißenberg überraschendes Comeback

Sein Team, bei dem überraschend die lange Zeit verletzten Leonhard Zink und Tobias Estermaier ihr Comeback gaben und zudem der frisch gebackene Vater Max Malzatzki wieder zur Verfügung stand, dominierte im ersten Drittel das Geschehen, ohne dabei aber zu überzeugen. Aus einem deutlichen Chancenplus – das Torschussverhältnis lag bei 14:7 – schlugen die „Eishackler“ jedoch kein Kapital. Der gut aufgelegte ERV-Keeper Kevin Kessler hielt seinen Kasten jedoch zunächst noch sauber.

Eishockey: „Eishackler“ gehen gegen Schweinfurt zweimal in Führung

Nach einem schwachen Überzahlspiel durften die Peißenberger Fans Mitte des zweiten Drittels dann aber doch jubeln. Nachdem sie die Scheibe im gegnerischen Drittel erobert hatten, war Martin Andrä zur Stelle und traf zum überfälligen 1:0 (28.). Nach einem Stangenschuss von Malzatzki (30.) bestrafte Jeff Murray dann aber eine Nachlässigkeit der Hausherren zum Ausgleich (34.). Die Scharte bügelte Valentin Hörndl kurz vor Drittelende mit seinem platzierten Schuss, der zum 2:1 einschlug, aber wieder aus (39.).

Eishockey: Peißenberg kassiert kurz vor Schluss den Ausgleich

Im Schlussdrittel erhöhten die Schweinfurter ihre Bemühungen in der Offensive, wobei sie aber nur selten gefährlich wurden. Die Angst der Peißenberger vor einem Fehler war aber stets greifbar. „Die Mannschaft ist natürlich verunsichert und sie kommt auf dem Zahnfleisch daher“, berichtete Höfler. Lukas Novacek, der ansonsten blass blieb, ließ in der Schlussphase zwei gute Chancen zur Entscheidung aus (53., 56.), Hörndl scheiterte bei einem Solo an Kessler (56.). Das sollte sich rächen. 35 Sekunden vor der Sirene nutzte Lukas Fröhlich einen Fehlpass der Hausherren zum 2:2.

Eishockey: Peißenberg verliert gegen Schweinfurt im Penaltyschießen

Die Peißenberger zeigten sich danach konsterniert. In der torlosen Verlängerung konnten sie den Schalter nicht mehr umlegen. Auch im Penaltyschießen fehlte ihnen das Glück. Nur Novacek traf für die Gastgeber. Zink und Martin Andrä scheiterten bei ihren Versuchen. Die Treffer von Murray und Marcel Grüner für Schweinfurt besiegelten schließlich die Ergebnis-Katastrophe der „Eishackler“ zum Jahresabschluss. Wollen die Peißenberger den Sprung in die Meisterrunde noch aus eigener Kraft schaffen, müssen sie am kommenden Sonntag, 5. Januar, beim HC Landsberg unbedingt gewinnen.

TSV Peißenberg - ERV Schweinfurt n.P. 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (28:09) Martin Andrä, 1:1 (33:03) Murray (Cypas, Kouba/4-4), 2:1 (38:11) Hörndl (Novacek, Singer). 3. Drittel: 2:2 (59:25) Fröhlich (Murray, Kouba). Penaltyschießen: 2:3 Grüner. Strafminuten: Peißenberg 10, Schweinfurt 12. Zuschauer: 523.

