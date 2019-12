Jetzt muss Peißenberg auch noch gegen die zwei Topteams ran

Zumindest er hat Grund zur Freude: Eine besondere Ehrung wurde Lucas Novacek in dieser Woche zuteil. Der Peißenberger Stürmer wurde von einem Gremium des Internetportals „Bayernhocley.com“ zum „Spieler des Monats November“ gewählt. Der 26-jährige Tscheche erzielte in den acht Spielen der „Eishackler“ im abgelaufenen Monat zwölf Tore und leistete drei Assists.

Eishockey: Bayernliga

von Roland Halmel schließen

Die Situation beim TSV Peißenberg ist im Moment ein wenig kompliziert: Zuletzt gab’s zwei Niederlagen in Folge, zudem plagen die „Eishackler“ Personalsorgen. Und jetzt geht‘s auch noch gegen die Topteams TEV Miesbach und EHC Waldkraiburg.

Peißenberg – Die große Chance, eine Vorentscheidung in Sachen „Play-off-Teilnahme“ herbeizuführen haben die „Eishackler“ vergangene Woche verstreichen lassen. Gegen Geretsried und Schongau, zwei vermeintlich schlagbare Teams aus der unteren Tabellenhälfte, gingen die Mannen von Trainer Rainer Höfler leer aus. „Wenn wir so weiterspielen, wird es mit den Play-offs noch eng“, stellte Höfler danach klar.

Eishockey: „Eishackler“ müssen weiter auf drei Leistungsträger verzichten

Seinem ersatzgeschwächten Team, das ohne die verletzten Brandon Morley, Leonhard Zink und Tobias Estermaier antrat, mangelte es an Lauf- und Kampfbereitschaft, die es davor immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte. Personell werden die „Eishackler“ auch an diesem Wochenende nicht komplett sein, da die drei erwähnten Leistungsträger weiterhin fehlen. In der Offensive gibt es zumindest eine Verstärkung, da die Peißenberger beim Gastspiel am heutigen Freitag beim TEV Miesbach (20 Uhr) erstmals Rückkehrer Matthias Müller einsetzen können. Der 27-jährige Stürmer kehrte nach eineinhalb Jahren bei der EA Schongau zu seinem Heimatverein zurück und soll für mehr Tiefe in der Offensive sorgen.

Eishockey: Im Hinspiel hat Peißenberg gegen Waldkraiburg gewonnen

Gegen den aktuellen Tabellenzweiten holten die Peißenberger im Hinspiel einen 4:1-Erfolg. Danach kassierte der TEV aber nur noch zwei weitere Niederlagen, wodurch er seine Position im Vorderfeld der Bayernliga festigte. Mit Philip Kokoska (39 Punkte) und Bohumil Slavicek (36), die in der Scorerwertung die Plätze eins und drei belegen, verfügen die Miesbacher über ein herausragendes Ausländerduo. Die beiden erzielten zusammen 36 Tore und damit fast die Hälfte der Treffer des TEV, der die zweitbeste Offensive der Liga stellt. Stark ist der TEV aber auch in der Defensive. Weniger als die 45 Gegentore der Miesbacher hat kein Team der Liga zugelassen.

Eishockey: TSV Peißenberg in der Fairnesstabelle auf dem letzten Platz

Am Sonntag bekommen es die „Eishackler“ in eigener Halle erneut mit einem Spitzenteam zu tun, wenn der EHC Waldkraiburg (17.30 Uhr) in die Marktgemeinde kommt. Die Gäste führen aktuell die Bayernliga-Tabelle an. Beim ehemaligen Team von Peißenbergs Goalie Korbinian Sertl hat der vor der Saison eingeläutete Umbruch reibungslos funktioniert. Die zehn neuen Spieler fügten sich gut ein. Der EHC kassierte bisher erst zwei Niederlagen, beide in der Fremde. Zuhause ist Waldkraiburg, das in Josef Straka (37 Punkte) und Tomas Rousek (34 Punkte) über zwei starke tschechische Stürmer verfügt, noch ungeschlagen. Ein Plus beim EHC, der das Hinspiel gegen die „Eishackler“ mit 5:2 gewann, ist seine disziplinierte Spielweise. Der Spitzenreiter hat die wenigsten Strafzeiten der Bayernliga kassiert.

In dieser Wertung rangieren die Peißenberger ganz am Ende. Mit im Schnitt 19,24 Strafminuten sind die Peißenberger die bösen Buben der Liga. „Wir müssen disziplinierter spielen“, fordert deshalb Coach Höfler, dessen Team einen Vorteil gegenüber der vergangenen Woche hat: Die Favoritenrolle hat beide Male der Gegner.

Auch das ist interessant: „Eishackler“ von Waldkraiburg kalt erwischt - Peißenberg erwischen schlechten Start und verlieren mit 2:5