Der Trainer erweist sich als Prophet - und die „Eishackler“ sind darüber gar nicht erfreut

Warum tun wir uns gegen die Kellerkinder so schwer? Das Peißenberger Trainerduo mit Rainer Höfler (li.) und Simon Mooslechner wirkte in der Partie gegen Dorfen mitunter ratlos.

Eishockey: Bayernliga

Es wurde das vom Trainer prophezeite „Problemspiel“. Die Peißenberger „Eishackler“ zeigten sich im Bayernliga-Heimspiel gegen Außenseiter ESC Dorfen wieder von ihrer schwachen Seite.

Peißenberg – Wenig Tempo und Kampf, ungenaue Pässe und ein miserables Überzahlspiel: Diese Schwachpunkte zeigten die Peißenberger zuletzt vor allem, wenn es gegen Teams aus dem Tabellenkeller der Bayernliga ging. Dadurch kassierten sie vor zwei Wochen zwei unerwartete Pleiten gegen Geretsried und Schongau. Die dritte folgte beim Heimauftritt gegen den ESC Dorfen. Gegen den Lieblingsgegner der vergangenen Jahre, der aktuell nur den vorletzten Platz belegt, gab es nach fünf Siegen in Folge ein 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1) nach Penaltyschießen. „Ich bin ein bisschen ratlos. Nach den beiden Top-Spielen zuletzt war die Mannschaft wie ausgewechselt“, gestand „Eishackler“-Coach Rainer Höfler. „Wir haben zehn Minuten gutes Eishockey gespielt, davon zwei in doppelter Unterzahl, ansonsten hat der Kampf gefehlt“, konstatierte der sichtlich enttäuschte Höfler. Für zusätzlichen Verdruss bei den Verantwortlichen der „Eishackler“ sorgte das Ergebnis des TSV Erding in Schweinfurt. Der Verfolger, der zu den Kandidaten auf einen der vorderen sechs Plätze gilt, verwandelte einen Drei-Tore-Rückstand noch in einen 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen. Der Vorsprung von Höflers Team auf die „Gladiators“ beträgt damit fünf Spieltage vor Ende der Hauptrunde nur noch sechs Punkte.

Eishockey: Peißenberg kassiert gegen Dorfen das erste Tor schon nach 45 Sekunden

Die Partie gegen die auswärtsschwachen „Eispiraten“ begann für die Hausherren denkbar unerfreulich. Der erste Schuss auf das Peißenberger Tor durch Florian Mayer nach 45 Sekunden schlug auch gleich zum 1:0 ein. Nach zwei vergeblichen Versuchen gelang Lukas Novacek nach einem Gewühl vor dem Gästekasten der Ausgleich (8.). Dieses erste Lebenszeichen der Peißenberger sorgte aber nur kurzzeitig für Freude. Der wieder genesene Torjäger Lucas Miculka durfte wenig später ungestört zur erneuten Führung für die Dorfener abstauben (13.).

Eishockey: „Eishackler“ schaffen es kaum, Druck aufzubauen

In der Folge schafften es die Hausherren kaum einmal, Druck aufzubauen, was auch an der Taktik des Gegners lag. „Wir wollten das Spiel langsam machen“, erklärte ESC-Coach Randy Neal bei seinem persönlichen Heimspiel. „Ich bin an der Haltestelle beim Gasthaus ,Post’ in unseren Bus eingestiegen“, sagte Neal, der in Peißenberg wohnt, mit einem Schmunzeln. Sein Team vergab durch Thomas Vrba kurz vor der ersten Sirene bei einer Breakchance in Unterzahl sogar noch die Chance auf das 3:1. Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer Spieldauerstrafe gegen den Torschützen Mayer (17.) für längere Zeit in Unterzahl. Die „Eishackler“ agierten im Powerplay allerdings viel zu behäbig und ungenau, um Torgefahr zu entwickeln.

Eishockey: Erst im Mitteldrittel läuft es für Peißenberg besser

Erst im Mittelabschnitt lief es bei den Hausherren besser. Markus Andrä (24.) und Florian Höfler (25.) verpassten in der besten Phase des TSV den Ausgleich. Danach plätscherte die Partie wieder dahin. Erst im Schlussdrittel nahm sie wieder Fahrt auf, als Höfler kurz nach einer Strafzeit gegen die Gäste mit einem erfolgreichen Solo zum 2:2 ausglich (45.). Als Valentin Hörndl wenig später das 3:2 nachlegte (49.) – die Eispiraten hatten die Scheibe bei dieser Aktion nicht im Tor gesehen–, schien sich doch noch ein erfreulicher dritter Advent für die „Eishackler“ abzuzeichnen. Christoph Lönnig bestrafte im Anschluss aber eine viel zu schläfrige Abwehrarbeit der ersten Peißenberger Reihe mit dem 3:3 (52.). Eine Überzahl kurz vor Schluss brachte für die Gastgeber genauso wenig ein wie die anschließende Verlängerung, in der beide Teams den Siegtreffer mehrfach auf dem Schläger hatten. Die Entscheidung fiel somit im Penaltyschießen: Miculka und Vrba trafen für Dorfen. Bei den Hausherren war nur Martin Andrä erfolgreich.

TSV Peißenberg - ESC Dorfen n. P. 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

1. Drittel: 0:1 (0:45) Mayer (Miculka), 1:1 (7:43) Novacek (Höfler, Malzatzki), 1:2 (12:21) Miculka (Ullmann). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 2:2 (44:07) Höfler (Malzatzki, Novacek), 3:2 (48:16) Hörndl (Novacek, Höfler), 3:3 (51:11) Lönnig (Miculka, Göttlicher). Penaltyschießen: 3:4 Vrba. Strafminuten: Peißenberg 8, Dorfen 6 plus 5+20 für Mayer (Spieldauer-Disziplinarstrafe wegen Stockschlags). Zuschauer: 568

