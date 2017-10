“Eishackler“ starten gegen „Icehogs“

Eishockey: Bayernliga

Jetzt geht es los: Zum Start der Bayernliga-Saison haben die „Eishackler“ des TSV Peißenberg ein Heimspiel vor sich. Gegner sind die „Icehogs“.

Peißenberg – Kontinuität ist bei den „Eishacklern“ des TSV Peißenberg seit Jahren bei der Kaderbesetzung Trumpf. Auch vor der am Freitag, 6. Oktober, beginnenden Spielzeit 2017/2018 gibt es keine großen personellen Umbrüche. Zwei neue Spieler von außerhalb (Florian Höfler und Brandon Morley) und vier Talente aus dem eigenen Verein (Max Willberger, Marco Loth, Andreas Kreutterer, Simon Sendl) sind neu in der mannschaft. Topscorer Tyler Wiseman sowie die beiden erfahrenen Verteidiger Dennis Neal (zum HC Landsberg) und Sepp Staltmayr verließen das Team. Letzterer blieb den „Eishacklern“ – in neuer Funktion als Trainer – erhalten: Der 37-jährige langjährige Profi trat die Nachfolge von Randy Neal an, der nach drei Jahren sein Amt niederlegte.

„Sepp Staltmayr genießt unser vollstes Vertrauen“, sagt „Eishackler“-Chef Norbert Ortner. Er ist überzeugt, dass Staltmayr als Trainernovize in der Bayernliga bestehen kann. Ihm zur Seite steht wie bisher Simon Mooslechner als Co-Trainer. Wie sein Vorgänger setzt Staltmayr auf vier Sturmreihen. Damit wollen die Peißenberger die zum Teil erheblich verstärkten Konkurrenten 60 Minuten unter Druck setzen. In der Vorbereitung gegen zum Teil höherklassige Teams gelang das bereits sehr gut. „Die Mannschaft zieht gut mit“, sagte Staltmayr. „Wobei wir noch viel Arbeit vor uns haben.“ Verbesserungsbedarf ist noch beim Überzahlspiel zu erkennen und auch in Sachen „Disziplin“, da es teilweise es zu viele Strafzeiten gab. Die Defensive – Routinier Max Barth wurde von Staltmayr wieder nach hinten beordert – deutete an, dass sie die zwei namhaften Abgänge durchaus kompensieren kann. Offensiv verfügen die Eishackler weiterhin über viel Qualität. Neuzugang Brandon Morley, der Nachfolger von Wiseman, fügte sich ohne Probleme ins Team ein. Neben Kapitän Florian Barth und Dejan Vogl – der Slowene wartet noch auf seinen deutschen Pass – sorgt Manfred Eichberger (früher EC Peiting) für die nötige Erfahrung im Sturm. Mit dem Trio Jakob Goll, Felix Barth und Michael Resch verfügen die Peißenberger über das wohl beste Paket an Torhütern in der Bayernliga. „Wir sind gut aufgestellt“, zeigt sich Abteilungsleiter Ortner jedenfalls zuversichtlich. Ein offizielles Saisonziel formulieren die „Eishackler“ nicht, aber klar ist, dass sie in die Aufstiegsrunde mit den Oberligisten kommen wollen.

Zum Auftakt wartet auf die Eishackler mit dem EC Pfaffenhofen, der am Freitag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, in die Marktgemeinde kommt, eine durchaus lösbare Aufgabe. Die „Icehogs“ belegten in der vergangenen Saison in der Hauptrunde nur den 13. Platz (4 Siege/22 Niederlagen). Die Peißenberger entschieden dabei beide Partien klar für sich. Auswärts gab es einen 4:1-Erfolg und zu Hause einen 8:0-Kantersieg. Am kommenden Sonntag haben die Peißenberger frei, da die Partie, die im Geretsrieder Freiluftstadion über die Bühne gehen soll, auf November verlegt wurde.

-Roland Halmel-