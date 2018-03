„Eishackler“ vor dem Aus

Eishockey: Oberliga/Bayernliga, Play-off

von Stefan Schnürer schließen

Möglicherweise haben die Anhänger des TSV Peißenberg am Freitagabend das letzte Heimspiel ihrer Mannschaft in dieser Saison gesehen.

Peißenberg – Wieder fehlte nicht viel, und wieder hatten die „Eishackler“ gegen den EHC Waldkraiburg das Nachsehen. Nach zwei 1:2-Niederlagen mussten sich die Schützlinge von Trainer Sepp Staltmayr diesmal mit 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) geschlagen geben. Damit liegen die Peißenberger in der Viertelfinalserie, die im Modus „best of seven“ ausgetragen wird, mit 0:3 hinten. Sollte auch die Partie am Sonntag in Waldkraiburg verloren gehen, ist die Saison für den TSV beendet.

Am Einsatzwillen mangelte es bei den Hausherren nicht. Wie in den vorangegangenen beiden Partien auch verlangten sie dem favorisierten Oberligisten erneut alles ab. Doch wieder einmal wurde deutlich, warum die „Eishackler“ das Eis stets als Sieger verlassen. Die „Löwen“ hatten weniger Chancen als der TSV, doch nutzten sie diese einfach konsequenter.

Dabei begann es für die Peißenberger richtig gut. Vom ersten Bully weg machten sie viel Druck. Es waren noch keine 20 Sekunden absolviert, als Valentin Hörndl den Waldkraiburger Torhüter Korbinian Sertl zum ersten Mal prüfte. Der EHC-Goalie sollte zum Bedauern der Hausherren auch diesmal eine herausragende Partie abliefern. Chancenlos war er jedoch, als Dejan Vogl eine schönen Kombination über Florian Höfler und Manfred Eichberger mit dem 1:0 abschloss. Insgesamt hatte der TSV im ersten Drittel mehr Spielanteile und die besseren Chancen, die Führung war durchaus verdient.

Im zweiten Abschnitt drehten die Waldkraiburger den Spieß dann aber um. Nach einem Fehlpass von Fritz Stögbauer legte sich Brent Norris die Scheibe zurecht und schlenzte sie zum 1:1 in den Peißenberger Kasten (23.). Dabei gab der ansonsten tadellos haltende TSV-Torhüter Jakob Goll nicht die beste Figur ab. Beim Führungstreffer der „Löwen“ schaltete Tomas Rousek am schnellsten und beförderte die scheibe aus spitzem Winkel ins Netz (27.). In der Folge hatte das Staltmayr-Team, dass dem Gegner nicht ein weiterer Treffer gelang.

Im Schlussdrittel wogte die Partie zunächst hin und her, ohne dass die etwa 800 Zuschauer nennenswerte Chancen zu sehen bekommen hätten. Dann aber übernahmen die Peißenberger das Kommando. Obwohl sie ebenso viele Spieler wie der Gegner auf dem Eis hatten, agierten sie teilweise wie im Powerplay. Nur ein Treffer wollte ihnen einfach nicht gelingen. Die größte Chance für die „Eishackler“ vergab Vogl, der frei vor dem EHC-Tor danebenschoss (50.). Wenig später schloss Rousek einen Waldkraiburger Gegenangriff mit dem 3:1 ab (52.). Da ahnte ein Großteil der Zuschauer wohl, dass auch dieser Abend für die Peißenberger kein gutes Ende haben würde.

TSV Peißenberg - EHC Waldkraiburg 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Tore: 1:0 (10:09) Vogl (Eichberger/Höfler); 1:1 (22:06) Norris; 1:2 (26:39) Rousek (Trox); 1:3 (51:40) Rousek (Trox/Hämmerle)

Strafminuten: Peißenberg 10, Waldkraiburg 6

Zuschauer: 794